പ്രതിസന്ധിയിൽ കൂടെനിന്നവർക്ക് ഹാർദിക്കിൻ്റെ സർപ്രൈസ് സമ്മാനം; കൈയടിച്ച് ആരാധകർ
ലോകകപ്പിന് മുൻപ് കളിക്കളത്തില് നിന്ന് പുറത്തായിരുന്ന ഹർദിക് പരുക്കില് നിന്ന് മുക്തമായ ശേഷം കളത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുവരാൻ നടത്തിയ തയാറെടുപ്പുകള്ക്ക് വാംഗഡെയിലെ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റാഫുകളുടെ പിന്തുണയുണ്ടായിരുന്നു.
Published : March 28, 2026 at 6:45 AM IST
മുംബൈ: ഇന്ത്യയുടെ ട്വൻ്റി 20 ലോകകപ്പ് വിജയത്തിന് പിന്നാലെ വാംഖഡെ സ്റ്റേഡിയത്തിലെ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റാഫുകൾക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്ന സമ്മാനങ്ങൾ നൽകി ഇന്ത്യൻ ഓൾ റൗണ്ടർ ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ. ടൂർണമെൻ്റിൽ രണ്ട് പ്ലെയർ ഓഫ് ദി മാച്ച് പുരസ്കാരങ്ങളടക്കം നേടി ഇന്ത്യയുടെ കിരീട നേട്ടത്തിൽ നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കാൻ താരത്തിനായിരുന്നു.
ലോകകപ്പിന് മുമ്പ് പരിക്കേറ്റ് വിശ്രമത്തിലായിരുന്ന ഹാർദിക്കിന് പൂർവാധികം ശക്തിയോടെ കളത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താൻ വാംഖഡെയിലെ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റാഫുകളുടെ വലിയ പിന്തുണ ലഭിച്ചിരുന്നു. പരിക്കിൻ്റെ പിടിയിലായിരുന്ന കാലയളവിൽ പൂർണ സമയവും പരിശീലനത്തിനായി താരം ചിലവഴിച്ചത് വാംഖഡെയിലായിരുന്നു. അന്ന് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ലാതെ ഗ്രൗണ്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ സ്റ്റാഫുകൾ അവസരമൊരുക്കി. പരിക്കിൽ നിന്ന് മുക്തനായ ശേഷമുള്ള കഠിന പരിശീലനത്തിനും മറ്റ് തയാറെടുപ്പുകൾക്കും മികച്ച സൗകര്യമൊരുക്കിയത് ഇവരാണ്. ഇതിനുള്ള കൃതജ്ഞതയായാണ് ലോകകപ്പ് വിജയത്തിന് ശേഷം താരം നേരിട്ടെത്തി സമ്മാനങ്ങൾ കൈമാറിയത്. ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങൾ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റാഫുകൾക്ക് പാരിതോഷികങ്ങൾ നൽകുന്നത് പതിവാണെന്ന് മുൻ ക്രിക്കറ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ഇടിവി ഭാരതിനോട് വ്യക്തമാക്കി.
സമ്മാനങ്ങൾ നൽകുന്നത് പതിവ്
കരിയറിൻ്റെ തുടക്കം മുതൽ തന്നെ തന്നെ സഹായിച്ചവർക്ക് മികച്ച സമ്മാനങ്ങൾ നൽകുന്നതിൽ ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ ശ്രദ്ധേയനാണ്. തൻ്റെ ബാല്യകാല പരിശീലകനായ ജിതേന്ദ്ര സിങ്ങിന് അദ്ദേഹം നേരത്തെ വിലയേറിയ കാർ സമ്മാനിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പുറമെ ലോകകപ്പ് വിജയത്തിന് ശേഷം തൻ്റെ പങ്കാളിക്ക് 10 കോടി രൂപ വിലമതിക്കുന്ന ആഡംബര കാറും ഹാർദിക് നൽകി. ലോകകപ്പിന് പുറപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യഭാര്യ നടാഷ സ്റ്റാൻകോവിച്ചിനും മകനും സമാനമായ രീതിയിൽ അദ്ദേഹം ആഡംബര കാർ നൽകിയിരുന്നു.
ആറാം കിരീടം ലക്ഷ്യമിട്ട് മുംബൈ
അതേസമയം ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിൽ ഹാർദിക്കിന് കീഴിൽ മൂന്നാമത്തെ സീസണിനിറങ്ങുന്ന മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് ആറാം കിരീടത്തിനായുള്ള കഠിന പ്രയത്നത്തിലാണ്. ഈ മാസം 29ന് സ്വന്തം തട്ടകമായ വാംഖഡെയിൽ കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സുമായാണ് മുംബൈയുടെ ആദ്യ മത്സരം. ഇതിനായുള്ള അവസാനവട്ട ഒരുക്കങ്ങളിലാണ് താരങ്ങൾ. ഐപിഎൽ ചരിത്രത്തിൽ അഞ്ച് തവണ ചാമ്പ്യന്മാരായ മുംബൈ 2020ലാണ് അവസാനമായി കിരീടം ചൂടിയത്. ലോകകപ്പ് നേടിയ ഇന്ത്യൻ ടീമിലെ പ്രമുഖ താരങ്ങൾ നിരവധിയുണ്ടായിട്ടും ഹാർദിക്കിൻ്റെ ക്യാപ്റ്റൻസിയിൽ മുംബൈക്ക് ഇതുവരെ മികച്ച നേട്ടങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.
ഹാർദിക് ആദ്യമായി ടീമിനെ നയിച്ച 2024ൽ പോയിൻ്റ് പട്ടികയിൽ അവസാന സ്ഥാനത്താണ് മുംബൈ ഫിനിഷ് ചെയ്തത്. കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ പ്ലേ ഓഫിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിലും ഫൈനലിൽ എത്താനാകാതെ പുറത്തായി. രണ്ട് സീസണുകളിലായി 29 മത്സരങ്ങളിലാണ് ഹാർദിക്കിന് കീഴിൽ മുംബൈ കളത്തിലിറങ്ങിയത്. ഇതിൽ 16 മത്സരങ്ങളിൽ പരാജയം രുചിച്ചപ്പോൾ 13 മത്സരങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് ടീമിന് വിജയിക്കാനായത്. രോഹിത് ശർമ, ജസ്പ്രീത് ബുംറ, സൂര്യകുമാർ യാദവ് തുടങ്ങിയ ലോകോത്തര താരങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം ഈ സീസണിലും ടീമിന് വലിയ മുതൽക്കൂട്ടാകും. വരാനിരിക്കുന്ന സീസണിൽ മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുത്ത് വിമർശകർക്ക് മറുപടി നൽകാനുറച്ചാകും ക്യാപ്റ്റനും സംഘവും കളത്തിലിറങ്ങുക. ഇത്തവണ ആരാധകരുടെ പ്രതീക്ഷകൾക്കൊത്ത് ഉയരാൻ മുംബൈക്ക് കഴിയുമോ എന്നാണ് ക്രിക്കറ്റ് ലോകം ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.
