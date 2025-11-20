ETV Bharat / sports

ദക്ഷിണാഫ്രിക്കക്കെതിരായ ഏകദിന പരമ്പര; ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയും ജസ്പ്രീത് ബുംറയും കളിച്ചേക്കില്ല

ശുഭ്‌മന്‍ ഗില്ലിന്‍റെ കാര്യത്തില്‍ ആശങ്ക നിലനില്‍ക്കുന്നുണ്ട്.

Jasprit Bumrah and Hardik Pandya
Jasprit Bumrah and Hardik Pandya (AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 20, 2025 at 3:57 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ഹൈദരാബാദ്: ദക്ഷിണാഫ്രിക്കക്കെതിരായ ഏകദിന പരമ്പരക്കുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ വരും ദിവസങ്ങളില്‍ പ്രഖ്യാപിക്കും. അടുത്ത വർഷത്തെ ടി20 ലോകകപ്പ് ലക്ഷ്യമിട്ട് ഏകദിന പരമ്പരയിൽ ഓൾറൗണ്ടർ ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ കളിക്കില്ല. പരിക്കിൽ നിന്ന് മുക്തനായെങ്കിലും താരത്തെ മാറ്റിനിര്‍ത്തിയേക്കും. മുൻനിര പേസർമാരുടെ ജോലിഭാരം കണക്കിലെടുത്ത് ജസ്പ്രീത് ബുംറയ്ക്കും വിശ്രമം അനുവദിച്ചേക്കും. ഇരുതാരങ്ങളും പുറത്തായേക്കുമെന്ന് ബിസിസിഐ വൃത്തങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ പിടിഐ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്‌തു.

കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബറിൽ ദുബായിൽ നടന്ന ഏഷ്യാ കപ്പ് ടി20 യിൽ ഹാർദിക്കിന് പരിക്കേറ്റതിനെ തുടർന്ന് പാകിസ്ഥാനെതിരായ ഫൈനൽ നഷ്ടമായിരുന്നു. 'ക്വാഡ്രിസെപ്‌സ് പരിക്കിൽ നിന്ന് ഹാർദിക് ഇപ്പോൾ സുഖം പ്രാപിച്ചുവരികയാണ്. ഉടനെ 50 ഓവർ കളിക്കുന്നത് അപകടകരമാണ്. ടി 20 ലോകകപ്പ് വരെ, ബിസിസിഐ മെഡിക്കൽ ടീമും ഹാർദിക്കും ടി 20 കളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുമെന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന റിപ്പോര്‍ട്ട്. ടി20 ടീമില്‍ തിരിച്ചെത്തുന്നതിന് മുന്നോടിയായി മത്സരക്ഷമത തെളിയിക്കാനായി പാണ്ഡ്യ സയ്യിദ് മുഷ്‌താഖ് അലി ട്രോഫി ടി20യില്‍ ബറോഡക്കായി കളിക്കാനിറങ്ങുമെന്നാണ് സൂചന.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

Hardik Pandya
Hardik Pandya (AP)

ദക്ഷിണാഫ്രിക്കക്കെതിരായ ആദ്യ ടെസ്റ്റിനിടെ പരിക്കേറ്റ ക്യാപ്റ്റൻ ശുഭ്മാന്‍ ഗില്ലിന്‍റെ കാര്യത്തില്‍ ആശങ്ക നിലനില്‍ക്കുന്നുണ്ട്. കഴുത്തിന് പരിക്കേറ്റ ഗിൽ വ്യാഴാഴ്ച പരിശീലനം നടത്തിയിരുന്നില്ല, താരം നാളെ ഫിറ്റ്നസ് പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയനാകും.

ന്യൂസിലൻഡിനെതിരെ മൂന്ന് ഏകദിന മത്സരങ്ങളുമുണ്ട്, എന്നാൽ ടി20 ലോകകപ്പ് വരെ 50 ഓവർ ക്രിക്കറ്റിന് പരിമിതമായ പ്രാധാന്യമേയുള്ളൂ. അടുത്ത ഐപിഎല്ലിന് ശേഷം, മുതിർന്ന കളിക്കാരുടെ ശ്രദ്ധ 2027 ലെ ഏകദിന ലോകകപ്പ് സൈക്കിളിലേക്ക് മാറും.

Jasprit Bumrah
File Photo: Jasprit Bumrah (AFP)

ഇന്ത്യ vs ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക പരമ്പര ഷെഡ്യൂൾ

ടെസ്റ്റ് പരമ്പര

രണ്ടാം ടെസ്റ്റ്: നവംബർ 22-26, ബർസാപര ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയം, ഗുവാഹത്തി

ഏകദിന പരമ്പര

  • ആദ്യ ഏകദിനം: നവംബർ 30, ജെഎസ്‌സി‌എ സ്റ്റേഡിയം, റാഞ്ചി
  • രണ്ടാം ഏകദിനം: ഡിസംബർ 3, ഷഹീദ് വീർ നാരായൺ സിംഗ് സ്റ്റേഡിയം, റായ്‌പൂര്‍
  • മൂന്നാം ഏകദിനം: ഡിസംബർ 6, ഡോ. വൈഎസ് രാജശേഖര റെഡ്ഡി എസിഎ-വിഡിസിഎ ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയം, വിശാഖപട്ടണം

ടി20ഐ പരമ്പര

  • ആദ്യ ടി20: ഡിസംബർ 9, ബരാബതി സ്റ്റേഡിയം, കട്ടക്ക്
  • രണ്ടാം ടി20: ഡിസംബർ 11, മഹാരാജ യാദവീന്ദ്ര സിംഗ് അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയം, മുള്ളൻപൂർ (ന്യൂ ചണ്ഡീഗഢ്)
  • മൂന്നാം ടി20: ഡിസംബർ 14, ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ സ്റ്റേഡിയം, ധർമ്മശാല
  • നാലാമത്തെ ടി20 ഐ: ഡിസംബർ 17, ഭാരതരത്‌ന ശ്രീ അടൽ ബിഹാരി വാജ്‌പേയി ഏകാന ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയം, ലഖ്‌നൗ
  • അഞ്ചാം ടി20: ഡിസംബർ 19, നരേന്ദ്ര മോദി സ്റ്റേഡിയം, അഹമ്മദാബാദ്

ഇന്ത്യ vs ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക സ്ക്വാഡുകൾ (ഇരു ടീമുകളുടെയും ഏകദിന, ടി20 ടീമുകളെ ഇതുവരെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല).

Also Read: രഞ്ജി ട്രോഫിയിൽ ജയം ‘കൈവിട്ട്’ കേരളം, മധ്യപ്രദേശിനെതിരെ സമനില, സച്ചിനും അപരാജിത്തിനും സെഞ്ചുറി

TAGGED:

HARDIK TO SKIP SOUTH AFRICA ODI
BUMRAH SOUTH AFRICA SERIES ABSENCE
INDIA ODI SQUAD SOUTH AFRICA SERIES
HARDIK PANDYA
INDIA CRICKET TEAM SOUTH AFRICA ODI

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

രാഷ്ട്രീയാടിസ്ഥാനത്തില്‍ പഞ്ചായത്തംഗങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കേരളം; പഞ്ചായത്ത് രാജ് വന്ന വഴി

ശൊ പിറന്നാള്‍ ഒന്ന് വന്നെങ്കില്‍, കേക്ക് മുറിക്കാനല്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കാന്‍; 2020ലെ വേറിട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിത്രങ്ങള്‍....

ആലപ്പുഴയുടെ വിപ്ലവ മണ്ണില്‍ അരങ്ങേറിയ പൊളിറ്റിക്കല്‍ ത്രില്ലര്‍ ; വിശ്വാസത്തിലും അവിശ്വാസത്തിലും ഭരണം വഴിമുട്ടിയ പഞ്ചായത്തുകള്‍

കോര്‍പ്പറേഷനിലെ മര്യാദ ലംഘനം , പോരുവഴിപ്പോരിലെ ത്രില്ലും ; ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളില്‍ നില മെച്ചപ്പെടുത്തി യുഡിഎഫ്, കൊല്ലം 2020ല്‍ ഇങ്ങനെ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.