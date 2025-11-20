ദക്ഷിണാഫ്രിക്കക്കെതിരായ ഏകദിന പരമ്പര; ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയും ജസ്പ്രീത് ബുംറയും കളിച്ചേക്കില്ല
ശുഭ്മന് ഗില്ലിന്റെ കാര്യത്തില് ആശങ്ക നിലനില്ക്കുന്നുണ്ട്.
ഹൈദരാബാദ്: ദക്ഷിണാഫ്രിക്കക്കെതിരായ ഏകദിന പരമ്പരക്കുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ വരും ദിവസങ്ങളില് പ്രഖ്യാപിക്കും. അടുത്ത വർഷത്തെ ടി20 ലോകകപ്പ് ലക്ഷ്യമിട്ട് ഏകദിന പരമ്പരയിൽ ഓൾറൗണ്ടർ ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ കളിക്കില്ല. പരിക്കിൽ നിന്ന് മുക്തനായെങ്കിലും താരത്തെ മാറ്റിനിര്ത്തിയേക്കും. മുൻനിര പേസർമാരുടെ ജോലിഭാരം കണക്കിലെടുത്ത് ജസ്പ്രീത് ബുംറയ്ക്കും വിശ്രമം അനുവദിച്ചേക്കും. ഇരുതാരങ്ങളും പുറത്തായേക്കുമെന്ന് ബിസിസിഐ വൃത്തങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് വാര്ത്താ ഏജന്സിയായ പിടിഐ റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തു.
കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബറിൽ ദുബായിൽ നടന്ന ഏഷ്യാ കപ്പ് ടി20 യിൽ ഹാർദിക്കിന് പരിക്കേറ്റതിനെ തുടർന്ന് പാകിസ്ഥാനെതിരായ ഫൈനൽ നഷ്ടമായിരുന്നു. 'ക്വാഡ്രിസെപ്സ് പരിക്കിൽ നിന്ന് ഹാർദിക് ഇപ്പോൾ സുഖം പ്രാപിച്ചുവരികയാണ്. ഉടനെ 50 ഓവർ കളിക്കുന്നത് അപകടകരമാണ്. ടി 20 ലോകകപ്പ് വരെ, ബിസിസിഐ മെഡിക്കൽ ടീമും ഹാർദിക്കും ടി 20 കളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുമെന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന റിപ്പോര്ട്ട്. ടി20 ടീമില് തിരിച്ചെത്തുന്നതിന് മുന്നോടിയായി മത്സരക്ഷമത തെളിയിക്കാനായി പാണ്ഡ്യ സയ്യിദ് മുഷ്താഖ് അലി ട്രോഫി ടി20യില് ബറോഡക്കായി കളിക്കാനിറങ്ങുമെന്നാണ് സൂചന.
ദക്ഷിണാഫ്രിക്കക്കെതിരായ ആദ്യ ടെസ്റ്റിനിടെ പരിക്കേറ്റ ക്യാപ്റ്റൻ ശുഭ്മാന് ഗില്ലിന്റെ കാര്യത്തില് ആശങ്ക നിലനില്ക്കുന്നുണ്ട്. കഴുത്തിന് പരിക്കേറ്റ ഗിൽ വ്യാഴാഴ്ച പരിശീലനം നടത്തിയിരുന്നില്ല, താരം നാളെ ഫിറ്റ്നസ് പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയനാകും.
ന്യൂസിലൻഡിനെതിരെ മൂന്ന് ഏകദിന മത്സരങ്ങളുമുണ്ട്, എന്നാൽ ടി20 ലോകകപ്പ് വരെ 50 ഓവർ ക്രിക്കറ്റിന് പരിമിതമായ പ്രാധാന്യമേയുള്ളൂ. അടുത്ത ഐപിഎല്ലിന് ശേഷം, മുതിർന്ന കളിക്കാരുടെ ശ്രദ്ധ 2027 ലെ ഏകദിന ലോകകപ്പ് സൈക്കിളിലേക്ക് മാറും.
ഇന്ത്യ vs ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക പരമ്പര ഷെഡ്യൂൾ
ടെസ്റ്റ് പരമ്പര
രണ്ടാം ടെസ്റ്റ്: നവംബർ 22-26, ബർസാപര ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയം, ഗുവാഹത്തി
ഏകദിന പരമ്പര
- ആദ്യ ഏകദിനം: നവംബർ 30, ജെഎസ്സിഎ സ്റ്റേഡിയം, റാഞ്ചി
- രണ്ടാം ഏകദിനം: ഡിസംബർ 3, ഷഹീദ് വീർ നാരായൺ സിംഗ് സ്റ്റേഡിയം, റായ്പൂര്
- മൂന്നാം ഏകദിനം: ഡിസംബർ 6, ഡോ. വൈഎസ് രാജശേഖര റെഡ്ഡി എസിഎ-വിഡിസിഎ ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയം, വിശാഖപട്ടണം
ടി20ഐ പരമ്പര
- ആദ്യ ടി20: ഡിസംബർ 9, ബരാബതി സ്റ്റേഡിയം, കട്ടക്ക്
- രണ്ടാം ടി20: ഡിസംബർ 11, മഹാരാജ യാദവീന്ദ്ര സിംഗ് അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയം, മുള്ളൻപൂർ (ന്യൂ ചണ്ഡീഗഢ്)
- മൂന്നാം ടി20: ഡിസംബർ 14, ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ സ്റ്റേഡിയം, ധർമ്മശാല
- നാലാമത്തെ ടി20 ഐ: ഡിസംബർ 17, ഭാരതരത്ന ശ്രീ അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയി ഏകാന ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയം, ലഖ്നൗ
- അഞ്ചാം ടി20: ഡിസംബർ 19, നരേന്ദ്ര മോദി സ്റ്റേഡിയം, അഹമ്മദാബാദ്
ഇന്ത്യ vs ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക സ്ക്വാഡുകൾ (ഇരു ടീമുകളുടെയും ഏകദിന, ടി20 ടീമുകളെ ഇതുവരെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല).
