അന്ന് പിതാവ്, ഇന്ന് മകൻ; യുഎസ് മണ്ണിൽ ചരിത്രം ആവർത്തിക്കാൻ എർലിങ് ഹാലണ്ട്

സ്വപ്‌നസാഫല്യം! നോർവേയെ ലോകകപ്പിലെത്തിച്ച് എർലിങ് ഹാലണ്ട്, അച്ഛന്‍റെ വഴിയിൽ മകൻ..!

Published : May 25, 2026 at 5:06 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: നീണ്ട 28 വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിൽ നോർവേ ഫിഫ ലോകകപ്പിലേക്ക് യോഗ്യത നേടിയപ്പോൾ, തന്‍റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വപ്‌ന സാക്ഷാത്കാരത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സ് തുറന്ന് എർലിങ് ഹാലണ്ട്. തന്‍റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും നോർവേ ലോകകപ്പ് കളിക്കുന്നത് കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും, രാജ്യത്തെ ആഗോള കായിക മാമാങ്കത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നത് തന്‍റെ വലിയ ലക്ഷ്യമായിരുന്നുവെന്നും ഹാലണ്ട് ഫിഫയ്ക്ക് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞു.

2000-ൽ നടന്ന യുവേഫ യൂറോ കപ്പിലാണ് നോർവേ അവസാനമായി ഒരു വലിയ അന്താരാഷ്ട്ര ടൂർണമെന്‍റ് കളിച്ചത്. ഹാലണ്ട് ജനിച്ച് 19 ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപായിരുന്നു ആ ടൂർണമെന്‍റ് അവസാനിച്ചത്. എന്നാൽ ഒരു ലോകകപ്പിലേക്ക് നോർവേ അവസാനമായി യോഗ്യത നേടിയത് 1998 ഫ്രാൻസ് ലോകകപ്പിലായിരുന്നു.

ഹാലണ്ട്: നോർവേയുടെ രക്ഷകൻ

അവസാന യോഗ്യതാ മത്സരത്തിൽ ഇറ്റലിയെ 4-1 ന് തകർത്താണ് സ്‌കാൻഡിനേവിയൻ രാജ്യമായ നോർവേ കാനഡ, മെക്‌സിക്കോ, യുഎസ് എന്നിവടങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന ലോകകപ്പിലേക്ക് ടിക്കറ്റെടുത്തത്. യോഗ്യതാ റൗണ്ടിലെ എട്ട് മത്സരങ്ങളിലും ഗോൾ നേടി ഹാലണ്ടാണ് നോർവേയുടെ സ്വപ്‌നതുല്യമായ മുന്നേറ്റത്തിന് വഴിയൊരുക്കിയത്. മോൾഡോവയ്‌ക്കെതിരെ നേടിയ അഞ്ച് ഗോളുകളും, ഇറ്റലിക്കെതിരെയുള്ള നിർണായക മത്സരത്തിലെ ഇരട്ട ഗോളുകളും ഉൾപ്പെടെ യോഗ്യതാ റൗണ്ടിൽ ആകെ 16 ഗോളുകളാണ് താരം അടിച്ചുകൂട്ടിയത്. ഇത് ഒരു റെക്കോർഡ് നേട്ടമാണ്.

'എന്‍റെ ജീവിതത്തിൽ നോർവേ ലോകകപ്പിൽ കളിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനുള്ള സമയമായിരുന്നു ഇത്. വ്യക്തിപരമായി എനിക്കിത് വളരെ വലിയ കാര്യമാണ്. എന്‍റെ രാജ്യം ലോകകപ്പ് കളിക്കുന്ന കുട്ടിക്കാലത്തെ അനുഭവം എനിക്കുണ്ടായിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നോർവേയിലെ പുതിയ തലമുറയിലെ കുട്ടികൾക്ക് ഇത് കാണാൻ കഴിയുന്നതിൽ എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്. മുൻപ് ലോകകപ്പ് കാണുമ്പോൾ ഞാൻ മറ്റേതെങ്കിലും രാജ്യങ്ങളെയായിരുന്നു പിന്തുണച്ചിരുന്നത്," ഹാലണ്ട് പറഞ്ഞു.

പിതാവിന്‍റെ വഴിയിലൂടെ ഹാലണ്ട്

ഇറാഖിനെതിരെയുള്ള നോർവേയുടെ ആദ്യ മത്സരത്തിനായി ബോസ്റ്റൺ സ്റ്റേഡിയത്തിലെ ടണലിലൂടെ ഇറങ്ങുന്നത് ഒരു സ്വപ്‌ന സാക്ഷാത്കാരമായിരിക്കുമെന്നും ഹാലണ്ട് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. 2026 ലോകകപ്പിലെ നോർവേയുടെ ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ട മത്സരങ്ങളെല്ലാം അമേരിക്കയിലാണ് നടക്കുന്നത്. ഇതിന് ഹാലണ്ടിന്‍റെ കുടുംബവുമായി മറ്റൊരു പ്രത്യേക ബന്ധം കൂടിയുണ്ട്. ഹാലണ്ടിന്‍റെ പിതാവായ ആൽഫ്-ഇംഗെ ഹാലണ്ട് 1994-ൽ അമേരിക്കയിൽ നടന്ന ലോകകപ്പിൽ നോർവേയ്ക്കായി ബൂട്ട് കെട്ടിയിരുന്നു. അന്ന് ജയന്‍റ്‌സ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഇറ്റലിക്കെതിരെ അദ്ദേഹം കളിച്ചിരുന്നു. ആ സ്റ്റേഡിയം പിന്നീട് പൊളിച്ചുമാറ്റി പുതിയ 'ന്യൂയോർക്ക് ന്യൂജേഴ്‌സി സ്റ്റേഡിയം' പണിതു. ഈ സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് രണ്ടാം മത്സരത്തിൽ ഹാലണ്ടും സംഘവും സെനഗലിനെ നേരിടാൻ ഒരുങ്ങുന്നത്.

