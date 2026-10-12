ജി.വി. രാജ അവാർഡുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു; എൽദോസ് പോളിനും ട്രീസ ജോളിക്കും പുരസ്കാരം
ഒരു ലക്ഷം രൂപയും ഫലകവും പ്രശസ്തിപത്രവും അടങ്ങുന്ന മികച്ച കായിക പരിശീലകനുള്ള അവാർഡ് അനൂപ് ജോസഫിന് ലഭിച്ചു.
Published : October 12, 2026 at 8:28 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: 2025-26 വർഷത്തെ ജി.വി. രാജ അവാർഡുകൾ സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചു. കേരളത്തിൻ്റെ കായിക രംഗത്തിന് ഉണർവും ദിശാബോധവും നൽകിയ കേണൽ ഗോദവർമ്മ രാജയുടെ പേരിൽ കായിക രംഗത്ത് വിവിധ തലങ്ങളിൽ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിച്ചവരെയും സമഗ്ര സംഭാവന നൽകിയവരെയും ആദരിക്കുന്നതിനായി എല്ലാ വർഷവും നൽകി വരുന്ന പുരസ്കാരങ്ങളാണ് ജി.വി. രാജ അവാർഡുകൾ. 14 വിഭാഗങ്ങളിലായാണ് അവാർഡ് നൽകി വരുന്നതെങ്കിലും നിലവാരമുള്ള അപേക്ഷകളുടെ അപര്യാപ്തത മൂലം ഈ വർഷം രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളിൽ അവാർഡ് ഒഴിവാക്കിയതായി സർക്കാർ അറിയിച്ചു.
മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയും ഫലകവും പ്രശസ്തിപത്രവും അടങ്ങുന്ന ജി.വി. രാജ പുരുഷ വിഭാഗം അവാർഡ് ട്രിപ്പിൾ ജംപ് താരം എൽദോസ് പോളിന് ലഭിച്ചു. 2022ലെ കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൽ സ്വർണ്ണ മെഡൽ, ലോക അത്ലറ്റിക് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ഫൈനൽ പ്രവേശനം, കോണ്ടിനെൻ്റൽ ടൂറുകളിലെ വിജയങ്ങൾ എന്നിവയിലൂടെ കേരളത്തിൻ്റെ കായിക മികവ് ലോകവേദിയിൽ ഉയർത്തിയതിനാണ് പുരസ്കാരം. വനിതാ വിഭാഗത്തിൽ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയും ഫലകവും പ്രശസ്തിപത്രവും അടങ്ങുന്ന അവാർഡ് ബാഡ്മിൻ്റൺ താരം ട്രീസ ജോളിക്കാണ്.
ഏഷ്യൻ വനിതാ ടീം ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിലെ സ്വർണ്ണം, കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൽ ടീം വെങ്കലവും വനിതാ ഡബിൾസ് വെങ്കലവും, ഏഷ്യൻ മിക്സഡ് ടീം വെങ്കലം, ഓൾ ഇംഗ്ലണ്ട് സെമി ഫൈനൽ പ്രവേശനം എന്നീ നേട്ടങ്ങൾ പരിഗണിച്ചാണ് അവാർഡ്.രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയും ഫലകവും പ്രശസ്തിപത്രവും അടങ്ങുന്ന ഒളിമ്പ്യൻ സുരേഷ് ബാബു മെമ്മോറിയൽ ലൈഫ് ടൈം അച്ചീവ്മെൻ്റ് അവാർഡ് ഡോ. പി.ടി. ജോസഫിന് ലഭിച്ചു. കായിക പരിശീലനം, കായിക വിദ്യാഭ്യാസം, സർവകലാശാല തലങ്ങളിലെ കായിക അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം, കായിക ഭരണനിർവ്വഹണം എന്നീ മേഖലകളിലെ ദീർഘകാല സേവനമാണ് അദ്ദേഹത്തെ അവാർഡിന് അർഹനാക്കിയത്.
ഒരു ലക്ഷം രൂപയും ഫലകവും പ്രശസ്തിപത്രവും അടങ്ങുന്ന മികച്ച കായിക പരിശീലകനുള്ള അവാർഡ് അനൂപ് ജോസഫിന് ലഭിച്ചു. ആൻസി സോജൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള താരങ്ങളുടെ ദേശീയ-അന്തർദേശീയ നേട്ടങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച പരിശീലകനാണ് അദ്ദേഹം.അൻപതിനായിരം രൂപയും ഫലകവും പ്രശസ്തിപത്രവും വീതമുള്ള മറ്റ് വിഭാഗങ്ങളിൽ മികച്ച കായിക അധ്യാപകൻ കോളേജ് വിഭാഗത്തിൽ ഡോ. സദാനന്ദൻ സി.എ., മികച്ച കോളേജിനുള്ള അവാർഡ് ഇരിഞ്ഞാലക്കുട സെൻ്റ് ജോസഫ് കോളേജ്, മികച്ച പഴയകാല കായികതാരം പുരുഷ വിഭാഗത്തിൽ എഡിൻ പോൾ സിബി, വനിതാ വിഭാഗത്തിൽ അനാമിക പി., മികച്ച സ്പോർട്സ് ലേഖകനുള്ള അവാർഡ് മലയാള മനോരമയിലെ അജയ് ബെന്, മികച്ച സ്പോർട്സ് ദൃശ്യമാധ്യമ പരിപാടിക്കുള്ള അവാർഡ് ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിലെ ശ്രാവണ് കൃഷ്ണ, മികച്ച സ്പോർട്സ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്കുള്ള അവാർഡ് മാതൃഭൂമിയിലെ കെ.കെ. സന്തോഷ്, മികച്ച സ്പോർട്സ് പുസ്തകത്തിനുള്ള അവാർഡ് "ഉണരൂ ആരാധകരേ ഉണരൂ" എന്ന കൃതിയിലൂടെ സിജിൻ ബി.ടി. എന്നിവർക്കാണ് ലഭിച്ചത്.
കൂടാതെ അന്തർദേശീയ പാരാ പവർലിഫ്റ്റിംഗ് മത്സരങ്ങളിലെ മെഡൽ നേട്ടങ്ങളിലൂടെ കേരളത്തിൻ്റെ പാരാ കായികരംഗത്ത് പ്രചോദനമായ പവർമാൻ ജോബി മാത്യുവിനും ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ ടീമിനെയും കേരളത്തെയും പ്രതിനിധീകരിച്ച് ഗോൾകീപ്പറായും ക്യാപ്റ്റനായും സേവനമനുഷ്ഠിച്ച് സന്തോഷ് ട്രോഫി ഉൾപ്പെടെയുള്ള മത്സരങ്ങളിൽ നേട്ടങ്ങൾ കൊയ്ത വിക്ടർ മഞ്ഞിലയ്ക്കും അവാർഡ് കമ്മിറ്റി പ്രത്യേക അംഗീകാരം രേഖപ്പെടുത്തി.അഞ്ജു ബോബി ജോർജ്, പി.ആർ. ശ്രീജേഷ്, ഡോ. ബിനു ജോർജ് വർഗീസ്, സനിൽ പി. തോമസ്, കായിക വകുപ്പ് സ്പെഷ്യൽ സെക്രട്ടറി, കായിക വകുപ്പ് ഡയറക്ടർ എന്നിവരടങ്ങിയ സമിതിയാണ് അവാർഡ് ജേതാക്കളെ തെരഞ്ഞെടുത്തത്.
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