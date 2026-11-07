കിവീസിനെതിരായ മികച്ച പ്രകടനത്തിന് പിന്നിൽ രോഹിതിന്റേയും കോലിയുടെയും ഉപദേശങ്ങളെന്ന് ബ്രാർ
രോഹിതിനോടും കോലിയോടും ചോദിച്ചറിഞ്ഞു; ന്യൂസിലാൻഡിലെ തകർപ്പൻ പ്രകടനത്തിന് പിന്നിലെ രഹസ്യം വെളിപ്പെടുത്തി ഗുർനൂർ ബ്രാർ.
Published : November 7, 2026 at 8:42 PM IST
വെല്ലിംഗ്ടൺ: ന്യൂസിലാൻഡിനെതിരായ ഏകദിന പരമ്പരയിലെ തകർപ്പൻ പ്രകടനത്തിന് പിന്നിലെ രഹസ്യം വെളിപ്പെടുത്തി ഇന്ത്യൻ യുവ ഫാസ്റ്റ് ബൗളർ ഗുർനൂർ ബ്രാർ. പരമ്പരയ്ക്ക് മുന്നോടിയായി നടന്ന മാച്ച് സിമുലേഷൻ പരിശീലനത്തിനിടെ മുതിർന്ന താരങ്ങളായ രോഹിത് ശർമ്മയോടും വിരാട് കോലിയോടും ബോളിംഗ് ലെങ്തിനെക്കുറിച്ച് ഉപദേശം തേടിയിരുന്നതായി ഗുർനൂർ വെളിപ്പെടുത്തി. തനിക്കും ലൈനും ലെങ്തും കൃത്യമാക്കാൻ മുൻ നായകന്മാരുടെ ഉപദേശം ഏറെ സഹായിച്ചുവെന്ന് താരം പറഞ്ഞു.
ന്യൂസിലാൻഡിനെതിരായ രണ്ടാം ഏകദിനത്തിൽ 30 റൺസ് മാത്രം വഴങ്ങി 4 വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയ ഗുർനൂർ ബ്രാറാണ് കളിയിലെ താരം. താരത്തിന്റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനത്തിന്റെ കരുത്തിൽ ന്യൂസിലാൻഡിനെ 134 റൺസിന് പുറത്താക്കിയ ഇന്ത്യ, മഴ നിയമപ്രകാരം 4 റൺസിന്റെ ആവേശ ജയം സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു. ഓക്ലൻഡിൽ നടന്ന ആദ്യ മത്സരത്തിലും താരം 44 റൺസിന് 3 വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയിരുന്നു. മികച്ച ഉയരവും കൃത്യമായ ബൗൺസും കൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ ബൗളിംഗിലെ 'എക്സ്-ഫാക്ടർ' എന്നാണ് ഗുർനൂർ അറിയപ്പെടുന്നത്.
"രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് വിരാട് ഭായിക്കും രോഹിത് ഭായിക്കും എതിരെ പന്തെറിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ചു, 'നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരുപാട് പരിചയസമ്പത്തുണ്ട്, ഏത് ലൈനിലും ലെങ്തിലും പന്തെറിയുന്നതാണ് നല്ലത്?' എന്ന്. ആ പരിശീലന സെഷനുകൾ എന്നെ ഒരുപാട് സഹായിച്ചു. നിലവിലെ ക്യാപ്റ്റൻ ശുഭ്മൻ ഗില്ലുമായും ഞാൻ ഇത് ചർച്ച ചെയ്യാറുണ്ട്. ഒരു ബാറ്റർ എന്ന നിലയിൽ എവിടെ പന്തെറിയുന്നതാണ് നേരിടാൻ കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് ഞാൻ അവനോട് ചോദിക്കാറുണ്ട്," മത്സരശേഷമുള്ള വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ ഗുർനൂർ പറഞ്ഞു.
Four wickets, a match-winning spell, and a well-deserved POTM 👏 Scorecard ▶️ https://t.co/pxZRYf6dYV #TeamIndia | #NZvIND https://t.co/jVFaKU6V2W— BCCI (@BCCI) November 7, 2026
ഇന്ത്യൻ ഡ്രസ്സിംഗ് റൂമിൽ നിന്ന് ബൗളർമാർക്ക് ലഭിക്കുന്ന പിന്തുണയെയും താരം പ്രശംസിച്ചു. റൺസ് വിട്ടുകൊടുത്താലും ഭയമില്ലാതെ സ്വന്തം പ്ലാനുകൾ നടപ്പിലാക്കാൻ ടീം മാനേജ്മെന്റ് പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്നുണ്ടെന്ന് താരം വ്യക്തമാക്കി.
ക്യാപ്റ്റൻ ശുഭ്മൻ ഗില്ലിനെക്കുറിച്ചും ഗുർനൂറിന് മികച്ച അഭിപ്രായമാണുള്ളത്. പ്രകടനത്തിന്റേയെോ നമ്പറുകളുടെയോ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല ഗിൽ ഒരു കളിക്കാരനെ വിലയിരുത്തുന്നത്, മറിച്ച് അവരുടെ കഠിനാധ്വാനവും മെച്ചപ്പെടാനുള്ള താല്പര്യവുമാണ് അവൻ നോക്കുന്നതെന്നും ഗുർനൂർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഇന്ത്യൻ ബോളിംഗ് കോച്ച് മോണി മോർക്കലിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളെക്കുറിച്ചും താരം സംസാരിച്ചു. മോർക്കലിന്റെ അതേ ഉയരവും ബോളിംഗ് ശൈലിയുമാണ് ഗുർനൂറിനുമുള്ളത്. "ഏത് വിക്കറ്റിൽ ഏത് ലെങ്ത് ആണ് കൂടുതൽ അനുയോജ്യം എന്ന് മോർക്കൽ പറഞ്ഞുതരാറുണ്ട്. 2027-ലെ ഏകദിന ലോകകപ്പ് ജയിക്കുക എന്നത് തന്നെയാണ് ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം. എങ്കിലും നിലവിൽ ഓരോ മത്സരത്തെക്കുറിച്ചും മാത്രമാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിലെ തെറ്റുകൾ അടുത്ത മത്സരത്തിൽ തിരുത്താനാണ് ശ്രമം," താരം പറഞ്ഞു.
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