ഹൈദരാബാദിനെ തകർത്തെറിഞ്ഞ് ഗുജറാത്ത്; 82 റൺസിന്‍റെ കൂറ്റൻ ജയത്തോടെ പോയിന്‍റ് പട്ടികയിൽ ഒന്നാമത്

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 13, 2026 at 9:09 AM IST

അഹമ്മദാബാദ്: ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിൽ സൺറൈസേഴ്‌സ് ഹൈദരാബാദിനെതിരെ ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസിന് 82 റൺസിന്‍റെ കൂറ്റൻ വിജയം. ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റിംഗിന് ഇറങ്ങിയ ഗുജറാത്ത് നിശ്ചിത 20 ഓവറിൽ 5 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 168 റൺസെടുത്തു. മറുപടി ബാറ്റിംഗിന് ഇറങ്ങിയ ഹൈദരാബാദ് 14.5 ഓവറിൽ വെറും 86 റൺസിന് എല്ലാവരും പുറത്തായി. കഗിസോ റബാഡ, ജേസൺ ഹോൾഡർ എന്നിവരുടെ തകർപ്പൻ ബോളിംഗാണ് ഗുജറാത്തിന് ഏകപക്ഷീയമായ വിജയം സമ്മാനിച്ചത്.

തകർന്നടിഞ്ഞ് ഹൈദരാബാദ്

169 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യവുമായി ഇറങ്ങിയ ഹൈദരാബാദിന്‍റെ തുടക്കം തന്നെ തകർച്ചയോടെയായിരുന്നു. മുഹമ്മദ് സിറാജ് എറിഞ്ഞ ഒന്നാം ഓവറിലെ രണ്ടാം പന്തിൽ തന്നെ ട്രാവിസ് ഹെഡ് (0) പുറത്തായി. റൺസൊന്നും വിട്ടുകൊടുക്കാതെ ഒരു വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തി സിറാജ് ഗുജറാത്തിന് മികച്ച തുടക്കം നൽകി.

പിന്നീട് കഗിസോ റബാഡയുടെ ഊഴമായിരുന്നു. അഭിഷേക് ശർമ്മയെയും ഇഷാൻ കിഷനെയും പുറത്താക്കി റബാഡ ഹൈദരാബാദിനെ 23/3 എന്ന നിലയിലേക്ക് തള്ളിവിട്ടു. പവർപ്ലേയ്ക്കുള്ളിൽ തന്നെ സ്‌മരൺ രവിചന്ദ്രനെയും പുറത്താക്കി റബാഡ തന്‍റെ 4 ഓവറിൽ 28 റൺസ് മാത്രം വഴങ്ങി 3 വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തി.

മധ്യ ഓവറുകളിൽ ജേസൺ ഹോൾഡർ ഹൈദരാബാദിന്‍റെ തകർച്ച പൂർത്തിയാക്കി. അപകടകാരിയായ ഹെൻറിച്ച് ക്ലാസൻ, നിതീഷ് കുമാർ റെഡ്ഡി, ശിവാംഗ് കുമാർ എന്നിവരെ ഹോൾഡർ അടുത്തടുത്ത ഓവറുകളിൽ പുറത്താക്കി. 4 ഓവറിൽ 20 റൺസ് മാത്രം വഴങ്ങി 3 വിക്കറ്റാണ് ഹോൾഡർ നേടിയത്. പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്‌ണ രണ്ട് വിക്കറ്റും റാഷിദ് ഖാൻ ഒരു വിക്കറ്റും വീഴ്ത്തി.

രക്ഷകരായി സുദർശനും സുന്ദറും

നേരത്തെ ബാറ്റിംഗിൽ തകർച്ച നേരിട്ട ഗുജറാത്തിനെ സായ് സുദർശനും വാഷിംഗ്ടൺ സുന്ദറും ചേർന്നാണ് രക്ഷപെടുത്തിയത്. നായകൻ ശുഭ്‌മന്‍ ഗിൽ, ജോസ് ബട്‌ലര്‍ എന്നിവരെ പവർപ്ലേയ്ക്കുള്ളിൽ തന്നെ പുറത്താക്കി പാറ്റ് കമ്മിൻസും പ്രഫുൽ ഹിംഗെയും ഹൈദരാബാദിന് മികച്ച തുടക്കം നൽകിയിരുന്നു.

എന്നാൽ മൂന്നാം വിക്കറ്റിൽ ഒന്നിച്ച സായ് സുദർശനും നിഷാന്ത് സിന്ധുവും ചേർന്ന് സ്കോർ ഉയർത്തി. സുദർശൻ 44 പന്തിൽ 61 റൺസ് നേടി ടൈറ്റൻസിന്‍റെ ഇന്നിംഗ്സിന് അടിത്തറയിട്ടു. പിന്നീട് വന്ന വാഷിംഗ്ടൺ സുന്ദർ 33 പന്തിൽ അർധ സെഞ്ച്വറി തികച്ചു. അവസാന ഓവറുകളിൽ ജേസൺ ഹോൾഡറും രാഹുൽ തെവാട്ടിയയും നടത്തിയ മിന്നലാട്ടമാണ് ഗുജറാത്ത് സ്കോർ 168ൽ എത്തിച്ചത്. ഹൈദരാബാദിനായി പാറ്റ് കമ്മിൻസ് രണ്ട് വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തി.

