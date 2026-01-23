വനിതാ പ്രീമിയര് ലീഗില് ഗുജറാത്ത് ജയന്റ്സിനു തകര്പ്പന് ജയം; പോയിന്റ് പട്ടികയില് രണ്ടാമത്
യുപി വാരിയേഴ്സിനെ 45 റൺസിന് ഗുജറാത്ത് വീഴ്ത്തി.
Published : January 23, 2026 at 12:03 AM IST
വഡോദര: വനിതാ പ്രീമിയര് ലീഗില് ഗുജറാത്ത് ജയന്റ്സിനു മിന്നും ജയം. വഡോദര കൊട്ടമ്പിയിലെ ബിസിഎ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ യുപി വാരിയേഴ്സിനെ 45 റൺസിന് ഗുജറാത്ത് വീഴ്ത്തി. ജയത്തോടെ ഗുജറാത്ത് പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തേക്ക് മുന്നേറി. മത്സരത്തില് ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ഗുജറാത്ത് നിശ്ചിത 20 ഓവറില് എട്ടുവിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില് 158 റണ്സാണ് എടുത്തത്. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ യുപി 17.3 ഓവറില് 108 റണ്സില് എല്ലാവരും പുറത്തായി.
ഗുജറാത്തിനായി ഓൾറൗണ്ടർ സോഫി ഡിവിൻ 42 പന്തിൽ നിന്ന് അർധസെഞ്ചുറി നേടി. മൂന്ന് സിക്സറും രണ്ട് ഫോറും അടങ്ങുന്നതായിരുന്നു സോഫിയുടെ ഇന്നിങ്സ്. ബേത് മൂണി 34 പന്തില് 38, അനുഷ്ക ശര്മ്മ എട്ടുപന്തില് 14 തുടങ്ങിയവര് ഭേദപ്പെട്ട നിലയില് റണ്സ് സ്കോര് ചെയ്തു. മറ്റുള്ളവര്ക്കൊന്നും തന്നെ കാര്യമായി സ്കോര് ഉയര്ത്താന് കഴിഞ്ഞില്ല. യുപിക്കായി കാന്തി ഗൗഡും സോഫി എക്കല്സ്റ്റോണും രണ്ട് വിക്കറ്റ് വീതവും ക്ലോ ട്രയോണും ദീപ്തി ശര്മയും ഓരോ വിക്കറ്റ് വീതവും നേടി.
മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ യുപിക്ക് തുടക്കത്തില് തന്നെ പതറി. ആദ്യ ഓവറില് തന്നെ സൂപ്പര് താരം കിരണ് നവ്ഗിരെ പൂജ്യത്തിന് പുറത്തായി. മൂന്ന് താരങ്ങള്ക്ക് മാത്രമാണ് രണ്ടക്കത്തിലെത്തിയത്. ലീച്ച്ഫീല്ഡ് 32 റണ്സും ക്ലോ ട്രയോണ് പുറത്താകാതെ 30 റണ്സും നേടി.
14 റണ്സടിച്ച ക്യാപ്റ്റന് മെഗ് ലാന്നിങ്ങാണ് ഇരട്ടയക്കം കണ്ട മറ്റ് താരങ്ങള്. മൂന്ന് വിക്കറ്റുമായി രാജേശ്വരി ഗെയ്ക്വാദും രണ്ട് വീതം വിക്കറ്റുമായി സോഫി ഡിവൈന്, രേണുക സിങ് എന്നിവരും ബൗളിങ്ങില് തിളങ്ങി. ആഷ്ലീ ഗാര്ഡ്ണറും കേശ്വീ ഗൗതവും ഓരോ വിക്കറ്റും വീഴ്ത്തി. ജനുവരി 27ന് വഡോദരയില് നടക്കുന്ന അടുത്ത മത്സരത്തില് ഗുജറാത്ത് ഡല്ഹി ക്യാപ്പിറ്റല്സിനെ നേരിടും.
