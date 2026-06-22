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ആടുകളെ മേയ്ക്കാൻ വിസമ്മതിച്ച് തെഹ്റാനിലേക്ക് ഒളിച്ചോടിയ ബാലൻ; ഇന്ന് ഇറാന്‍റെ ലോകകപ്പ് ഹീറോ!

രണ്ട് ഗിന്നസ് റെക്കോർഡുകൾ, പട്ടിണിയോടും പിതാവിനോടും പൊരുതി ബെൽജിയത്തെ ഞെട്ടിച്ച ഇറാൻ ഗോൾകീപ്പർ അലിറേസയുടെ അവിശ്വസനീയ ജീവിതകഥ.

Alireza Beiranvand
Alireza Beiranvand (GETTY)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 22, 2026 at 11:03 AM IST

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Updated : June 22, 2026 at 11:37 AM IST

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ഹൈദരാബാദ്: 48 ടീമുകൾ അണിനിരക്കുന്ന ലോകകപ്പ് വിരസമായിരിക്കുമെന്നും വമ്പൻ ടീമുകൾ ദുർബലരെ ഗോൾമഴയിൽ മുക്കുമെന്നും പ്രവചിച്ച ഫുട്ബോൾ പണ്ഡിറ്റുകൾക്ക് തെറ്റി. ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടം അവസാനത്തിലേക്ക് അടുക്കുമ്പോൾ കേപ് വെർദെയുടെ വോസിൻഹയും കുറകാവോയുടെ എലോയ് റൂമും പോലുള്ള കുഞ്ഞന്‍ രാജ്യങ്ങളിലെ ഗോൾകീപ്പർമാർ ടൂർണമെന്‍റിന്‍റെ ഗതി മാറ്റിയെഴുതുകയാണ്. എന്നാൽ ഈ ലോകകപ്പ് വേദിയിൽ ഇപ്പോൾ ലോകത്തെ മുഴുവൻ കണ്ണീരണിയിക്കുകയും ഒപ്പം ആവേശം കൊള്ളിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് മറ്റൊരാളാണ്. ഇറാന്‍റെ ആറടി നാലിഞ്ചുകാരനായ ഗോൾകീപ്പർ അലിറേസ ബെയ്‌റാൻവന്ദ്.

ഫിഫ റാങ്കിംഗിൽ ഒൻപതാം സ്ഥാനത്തുള്ള ബെൽജിയത്തെ ഇറാന്‍റെ പോരാളികൾ ഗോൾരഹിത സമനിലയിൽ തളച്ചപ്പോൾ, വിജയത്തോളം പോന്ന ആ ഒരു പോയിന്‍റിനു പിന്നിൽ അലിറേസ എന്ന മനുഷ്യന്‍റെ ചോരയും നീരുമുണ്ടായിരുന്നു. കളിക്കളത്തിലെ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഒരിക്കലും സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത ആ ക്ലീൻ ഷീറ്റ് കാത്തുസൂക്ഷിക്കാൻ 7 അസാധ്യ സേവുകളാണ് താരം നടത്തിയത്. ഒടുവിൽ പ്ലെയർ ഓഫ് ദി മാച്ച് പുരസ്‌കാരവും വാങ്ങി നിൽക്കുന്ന അലിറേസയുടെ ചിരിക്ക് പിന്നിൽ വലിയൊരു അതിജീവനത്തിന്‍റെ കഥയുണ്ട്.

Alireza Beiranvand
Alireza Beiranvand (AP)

ആടുകളെ മേയ്ക്കലും ഗ്ലൗസ് കീറിയ പിതാവും

ഇറാന്‍റെ ലോറെസ്‌താന്‍ പ്രവിശ്യയിലെ ഒരു നാടോടി കുർദിഷ് ലക് കുടുംബത്തിലായിരുന്നു അലിറേസയുടെ ജനനം. സ്വന്തമായി ഒരു സ്ഥിരമായ വീടുപോലും ഇല്ലാതെ, ആടുകളെ മേയ്ക്കാനായി ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ഗ്രാമത്തിലേക്ക് അലയുന്നതായിരുന്നു അവന്‍റെ കൗമാരകാലം. കടുത്ത ദാരിദ്ര്യത്തിൽ ജീവിച്ച ആ കുടുംബത്തിന് ഫുട്ബോൾ എന്നത് ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത ആഡംബരമായിരുന്നു. മൂത്തമകൻ എന്ന നിലയിൽ കുടുംബത്തിന്‍റെ പാരമ്പര്യം പിന്തുടരണമെന്ന് പിതാവ് നിർബന്ധം പിടിച്ചു. എന്നാൽ അലിറേസയ്ക്ക് ഫുട്ബോൾ കളിക്കാനായിരുന്നു മോഹം.

12-ാം വയസ്സിൽ പിതാവ് അറിയാതെ അവൻ ഒരു പ്രാദേശിക ക്ലബ്ബിൽ ചേർന്നു. സരബിയാസിൽ കുടുംബം സ്ഥിരതാമസമാക്കിയതോടെയാണ് ഈ മോഹം കത്തിയത്. സ്ട്രൈക്കറായി കളി തുടങ്ങിയ അവൻ, ഒരിക്കൽ രണ്ട് പ്രധാന ഗോൾകീപ്പർമാർക്ക് പരിക്കേറ്റപ്പോഴാണ് അപ്രതീക്ഷിതമായി വലയ്ക്ക് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത്. എന്നാൽ മകൻ ആടുകളെ മേയ്ക്കാതെ ഫുട്ബോൾ കളിക്കാൻ പോകുന്നത് അറിഞ്ഞ പിതാവ് കടുത്ത ദേഷ്യത്തിൽ അവന്‍റെ ഗ്ലൗസ് കീറിക്കളഞ്ഞു. മറ്റൊരു ജോടി വാങ്ങാൻ അലിറേസയുടെ കൈയിൽ പണമുണ്ടായിരുന്നില്ല.

Alireza Beiranvand
Alireza Beiranvand (AP)

രാത്രി ബസ് കയറിയ കൗമാരക്കാരൻ

പിതാവിന്‍റെ കൺവെട്ടത്ത് നിന്നാൽ തന്‍റെ സ്വപ്‌നം അവസാനിക്കുമെന്ന് അലിറേസ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. പിതാവ് ഉറങ്ങിക്കിടന്ന ഒരു രാത്രിയിൽ, കസിൻ്റെ പക്കൽ നിന്നും കുറച്ചു പണം കടം വാങ്ങി അവൻ 600 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള തലസ്ഥാന നഗരമായ ടെഹ്റാനിലേക്ക് രഹസ്യമായി ബസ് കയറി. ആ കഠിനമായ യാത്രയ്ക്കിടയിലാണ് ഹുസൈൻ ഫൈസ് എന്ന പ്രാദേശിക കോച്ചിനെ അവൻ പരിചയപ്പെടുന്നത്. ക്ലബ്ബിന്‍റെ ദാരിദ്ര്യം കാരണം കോച്ച് ഫീസ് ചോദിച്ചപ്പോൾ, കസിൻ നൽകിയ പണത്തിൽ നിന്നും ആദ്യ മാസത്തെ ഫീസ് അവൻ നൽകി.

എന്നാൽ ടെഹ്റാനിൽ അവന് തലചായ്ക്കാൻ ഒരിടമില്ലായിരുന്നു. വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ പരിശീലനം കഴിഞ്ഞ് അവൻ പള്ളികളിലും തെരുവുകളിലും ഉറങ്ങി. ഒരു ദിവസം ക്ലബ്ബിന്‍റെ കവാടത്തിന് മുന്നിൽ ഉറങ്ങിപ്പോയ അവൻ രാവിലെ ഉണർന്നപ്പോൾ കണ്ടത് തന്‍റെ ശരീരമാസകലം ആളുകൾ എറിഞ്ഞ നാണയത്തുട്ടുകളാണ്. ആളുകൾ അവനെ ഭിക്ഷക്കാരനാണെന്ന് കരുതി ചെയ്തതായിരുന്നു അത്. "പക്ഷേ ആ പണം കൊണ്ട് കുറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷം എനിക്ക് നല്ലൊരു പ്രഭാതഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റി," പിന്നീട് യുകെയിലെ 'ദി ഗാർഡിയൻ' പത്രത്തിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ അവൻ ആ നിമിഷം ഓർത്തെടുത്തു.

Alireza Beiranvand
Alireza Beiranvand (AP)

തുണിക്കട മുതൽ തെരുവ് തൂപ്പുകാരൻ വരെ

അലിറേസയുടെ അവസ്ഥ കണ്ട് മനസ്സലിഞ്ഞ കോച്ച് പിന്നീട് അവന് സൗജന്യ പരിശീലനവും ഒരു സീനിയർ കളിക്കാരനൊപ്പം താമസ സൗകര്യവും നൽകി. എങ്കിലും ജീവിക്കാൻ പണം ആവശ്യമായിരുന്നതുകൊണ്ട് അവൻ പല ജോലികളും ചെയ്‌തു. ഉയരമുള്ളതുകൊണ്ട് എസ്‌യുവി വണ്ടികൾ എളുപ്പത്തിൽ കഴുകാൻ കഴിയുമെന്നതിനാൽ ഒരു കാർ വാഷിങ് കമ്പനിയിൽ അവന് ജോലി കിട്ടി.

പിന്നീട് പിസ്സ ഷോപ്പിൽ മാവ് കുഴയ്ക്കുന്നവനായി. ഇതറിഞ്ഞ കോച്ച് അവനെ അതിൽ നിന്നും വിലക്കുകയും ഒരു ചെറിയ തുക നൽകാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്‌തു. എന്നാൽ മാസാന്ത്യത്തിൽ അത് തികയാതെ വന്നതോടെ, ആരും കാണാതിരിക്കാൻ അവൻ രാത്രികാലങ്ങളിൽ തെരുവ് തൂപ്പുകാരനായി മാറി. ഈ രാത്രി ഷിഫ്റ്റുകൾ അവന്‍റെ ശരീരത്തെ തളർത്തുകയും കളിയിലെ അവസരങ്ങൾ കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്‌തു. എന്നാൽ ഇറാന്‍റെ പ്രമുഖ ക്ലബ്ബായ 'നാഫ്‌ത' അവന്‍റെ പ്രതിഭ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് തങ്ങളുടെ അണ്ടർ 23 ടീമിലേക്ക് എടുത്തതോടെ അലിറേസയുടെ ജീവിതം മാറിമറിഞ്ഞു.

കല്ലേറ് കളിയിൽ നിന്നും പിറന്ന രണ്ട് ഗിന്നസ് റെക്കോർഡുകൾ

കുട്ടിക്കാലത്ത് മലയോരങ്ങളിൽ ആടുകളെ മേയ്ക്കുന്നതിനിടയിൽ, ആടുകളെ ചെന്നായകളിൽ നിന്നും മറ്റും സംരക്ഷിക്കാനായി ദൂരേക്ക് കല്ലെറിയുന്ന 'ദാൽപാരൻ' എന്നൊരു പ്രാദേശിക കളി അലിറേസ കളിക്കുമായിരുന്നു. വൻ ദൂരങ്ങളിലേക്ക് കനത്ത കല്ലുകൾ എറിഞ്ഞ് ശീലിച്ച ആ കുട്ടിക്കാലമാണ് അലിറേസയുടെ ശരീരത്തിന് മറ്റ് ഫുട്ബോൾ താരങ്ങൾക്കില്ലാത്ത അസാധ്യമായ മുകൾഭാഗ കരുത്ത് നൽകിയത്. ഇത് പിന്നീട് ഫുട്ബോളിൽ പന്ത് ദൂരേക്ക് എറിയാൻ അവനെ സഹായിച്ചു. ഇന്ന് ഫുട്ബോൾ ചരിത്രത്തിലെ രണ്ട് ഔദ്യോഗിക ഗിന്നസ് റെക്കോർഡുകൾ ഈ ഇറാൻ കാരന്‍റെ പേരിലുണ്ട്

ഏറ്റവും നീളമേറിയ കൈകൊണ്ടുള്ള ത്രോ: 2016 ഒക്ടോബറിൽ ദക്ഷിണ കൊറിയയ്‌ക്കെതിരായ മത്സരത്തിൽ 200.14 അടി (61.002 മീറ്റർ) ദൂരേക്ക് പന്ത് കൈകൊണ്ട് എറിഞ്ഞാണ് താരം ആദ്യ റെക്കോർഡിട്ടത്.

ഏറ്റവും നീളമേറിയ ഡ്രോപ്പ് കിക്ക്: ഫുട്ബോൾ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും നീളമേറിയ ഡ്രോപ്പ് കിക്കും (255.95 അടി / 78.014 മീറ്റർ) അലിറേസയുടെ പേരിലാണ്.

Alireza Beiranvand
Alireza Beiranvand (AP)

ബെൽജിയത്തിന്‍റെ സിംഹങ്ങളെ ഞെട്ടിച്ച 90 മിനിറ്റ്

വീടുവിട്ടിറങ്ങി വെറും നാല് വർഷത്തിന് ശേഷം, 2015-ൽ അവൻ ഇറാന്‍റെ ദേശീയ ടീമിൽ അരങ്ങേറി. 2018 ലോകകപ്പിൽ സാക്ഷാൽ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയുടെ പെനാൽറ്റി തടഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൻ ലോകത്തെ ഞെട്ടിച്ചു. അതിനിടയിൽ നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തി അവൻ പിതാവുമായി പിണക്കം മാറി. "നീ എന്നെ ഓർത്ത് അഭിമാനിക്കാൻ ഇടയാക്കിയെന്നും അന്ന് പിന്തുണയ്ക്കാത്തതിൽ സങ്കടമുണ്ടെന്നും" പറഞ്ഞ് പിതാവ് അവനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കരഞ്ഞത് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വൈകാരികമായ നിമിഷമായിരുന്നുവെന്ന് അവൻ പറയുന്നു.

Alireza Beiranvand
Alireza Beiranvand (AP)

കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബെൽജിയത്തിനെതിരായ മത്സരത്തിൽ കെവിൻ ഡി ബ്രൂയ്‌നെ അടക്കമുള്ള സൂപ്പർ താരങ്ങൾ അലിറേസയുടെ വന്യമായ പ്രതിരോധത്തിന് മുന്നിൽ പകച്ചുനിന്നു. ബെൽജിയത്തിന്‍റെ മാക്സിം ഡി കുപ്പർ പെനാൽറ്റി ബോക്സിനുള്ളിൽ നിന്നും തൊടുത്ത ഒരു ക്ലോസ്-റേഞ്ച് ഷോട്ട് തടയുന്നതിനിടയിൽ അലിറേസ നിലത്തു വീണുപോയിരുന്നു. എന്നിട്ടും ഒരു ജിംനാസ്റ്റിനെപ്പോലെ വായുവിൽ ശരീരം വില്ലുപോലെ വളച്ച് തന്‍റെ ഇടതുകൈ നീട്ടി അവൻ ആ പന്ത് തട്ടിയകറ്റിയപ്പോൾ ഡി ബ്രൂയ്‌നെ പോലും അത്ഭുതത്തോടെ നോക്കിനിന്നു. അന്ന് രാത്രി ഇരുളിന്‍റെ മറവിൽ ടെഹ്റാനിലേക്ക് ബസ് കയറാൻ അലിറേസ എടുത്ത ആ കഠിനമായ തീരുമാനം ഇന്ന് ഇറാന്‍റെ ഫുട്ബോൾ ചരിത്രത്തെയാണ് തിരുത്തിക്കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്.

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Last Updated : June 22, 2026 at 11:37 AM IST

TAGGED:

FIFA 2026
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ALIREZA BEIRANVAND GUINNESS RECORD
FIFA WORLD CUP 2026
ALIREZA BEIRANVAND LIFE STORY

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