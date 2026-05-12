അഹമ്മദാബാദിൽ ഇന്ന് പടയോട്ടം; ഒന്നാമതെത്താന് ജിടിയും എസ്ആർഎച്ചും, ആര്സിബിക്ക് നെഞ്ചിടിപ്പ്
ഐപിഎൽ 2026: ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസ് ഇന്ന് സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദിനെ നേരിടും.
Published : May 12, 2026 at 4:44 PM IST
അഹമ്മദാബാദ്: ഐപിഎല്ലില് ഇന്ന് നടക്കുന്ന മത്സരത്തിൽ ശുഭ്മന് ഗില്ലിന്റെ ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസ്, പാറ്റ് കമ്മിൻസിന്റെ സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദിനെ നേരിടും. പ്ലേ ഓഫ് ചിത്രം തെളിയാൻ ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കെ, എട്ട് ടീമുകൾ ഇപ്പോഴും പ്ലേ ഓഫ് പ്രതീക്ഷയിലാണെന്നിരിക്കെ ഇന്നത്തെ മത്സരഫലം ടൂർണമെന്റില് നിർണ്ണായകമാകും.
നിലവിൽ പട്ടികയിൽ രണ്ട്, മൂന്ന് സ്ഥാനങ്ങളിലാണ് ഹൈദരാബാദും ഗുജറാത്തും. കളിച്ച 11 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇരുടീമുകൾക്കും 14 പോയിന്റ് വീതമാണുള്ളത്. മെച്ചപ്പെട്ട റൺ റേറ്റിന്റെ കരുത്തിൽ ഹൈദരാബാദ് രണ്ടാം സ്ഥാനത്തും ഗുജറാത്ത് മൂന്നാം സ്ഥാനത്തുമാണ്. ഇന്ന് വിജയിക്കുന്ന ടീം 16 പോയിന്റോടെ പട്ടികയിൽ ഒന്നാമതെത്തും.
Powerplay fireworks incoming 🏏🔥— Star Sports (@StarSportsIndia) May 12, 2026
Shub-Sai take on Travi-shek in a battle for the top spot in the TATA IPL 2026 points table!
Which opening duo's will score more runs today? 👀#TATAIPL Race to Playoffs 2026 👉 #GTvSRH | TUE, MAY 12, 6:30 PM pic.twitter.com/y7hYEnlAEY
ആര്സിബിക്ക് എങ്ങനെ തിരിച്ചടിയാകും?
നിലവിൽ 14 പോയിന്റോടെ പട്ടികയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണ് ആർസിബി. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ മത്സരത്തിൽ ഗുജറാത്തോ ഹൈദരാബാദോ ആര് വിജയിച്ചാലും അവർ 16 പോയിന്റോടെ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് കയറുകയും ആര്സിബി രണ്ടാം സ്ഥാനത്തേക്ക് തള്ളപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അതിനാൽ ഇന്നത്തെ റിസൾട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കുക ആർസിബിയുടെ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെയാണ്.
ടീമുകളുടെ കരുത്തും നേർക്കുനേർ കണക്കുകളും
ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസ് തങ്ങളുടെ അവസാന നാല് മത്സരങ്ങളും തുടർച്ചയായി വിജയിച്ചതിന്റെ ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ്. മറുവശത്ത് ഹൈദരാബാദ് അവസാന അഞ്ച് മത്സരങ്ങളിൽ നാലിലും വിജയിച്ചു. ചരിത്രപരമായ കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ചാൽ ഗുജറാത്തിനാണ് മേൽക്കൈ. ഇരുടീമുകളും ഇതുവരെ ഏഴ് തവണ ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോൾ അഞ്ചിലും വിജയം ഗുജറാത്തിനൊപ്പമായിരുന്നു. ഒരു തവണ മാത്രമാണ് ഹൈദരാബാദിന് വിജയിക്കാനായത്.
- ഗുജറാത്തിന്റെ ഉയർന്ന സ്കോർ (vs SRH): 224
- ഹൈദരാബാദിന്റെ ഉയർന്ന സ്കോർ (vs GT): 195
പിച്ച് റിപ്പോർട്ട്
ബാറ്റിംഗിനെ തുണയ്ക്കുന്ന പിച്ചാണ് അഹമ്മദാബാദിലേത്. അതിവേഗ ഔട്ട്ഫീൽഡ് ഉള്ളതിനാൽ ബാറ്റർമാർക്ക് കൂടുതൽ റൺസ് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും. എങ്കിലും മത്സരത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഫാസ്റ്റ് ബൗളർമാർക്ക് പിച്ചിൽ നിന്ന് ചെറിയ രീതിയിലുള്ള സ്വിങ് ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരുടീമുകളുടെയും ടോപ്പ് ഓർഡർ ബാറ്റർമാർ ആദ്യ ഓവറുകളിൽ കരുതലോടെ കളിക്കേണ്ടി വരും. വൈകുന്നേരം 7:30-നാണ് മത്സരം ആരംഭിക്കുന്നത്. ഒന്നാം സ്ഥാനത്തേക്കുള്ള ഈ പോരാട്ടത്തിൽ ആരായിരിക്കും വിജയിക്കുക എന്ന ആകാംക്ഷയിലാണ് ആരാധകർ.
It doesn't get any better than this! 🤩— Star Sports (@StarSportsIndia) May 12, 2026
Get ready for a fiery contest between two powerhouses! 💪#TATAIPL 2026 👉 #GTvSRH | TUE, MAY 12, 6:30 PM pic.twitter.com/UPJ21aIC6P
ടീം അംഗങ്ങൾ
ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസ്: സായ് സുദർശൻ, ശുഭ്മന് ഗിൽ (ക്യാപ്റ്റൻ), ജോസ് ബട്ലർ (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), വാഷിംഗ്ടൺ സുന്ദർ, ജേസൺ ഹോൾഡർ, രാഹുൽ തെവാതിയ, നിശാന്ത് സിന്ധു, റാഷിദ് ഖാൻ, അർഷാദ് ഖാൻ, കാഗിസോ റബാഡ, മുഹമ്മദ് സിറാജ്, പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്ണ, ഗ്ലെൻ ഫിലിപ്സ്, അനുജ് റാവത്ത്, രവിശ്രീനിവാസൻ സായ് കിഷോർ, കുമാർ കുശാഗ്ര, മാനവ് സുതാർ, കുൽവന്ത് ഖേജ്രോലിയ, ഇഷാന്ത് ശർമ്മ, ഷാരൂഖ് ഖാൻ, ജയന്ത് യാദവ്, ലൂക്ക് വുഡ്, ഗുർനൂർ ബ്രാർ, അശോക് ശർമ്മ, കോണർ എസ്റ്റർഹുയിസൺ.
സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദ്: അഭിഷേക് ശർമ്മ, ട്രാവിസ് ഹെഡ്, ഇഷാൻ കിഷൻ (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), ഹെൻറിച്ച് ക്ലാസൻ, നിതീഷ് കുമാർ റെഡ്ഡി, സലിൽ അറോറ, സ്മരൺ രവിചന്ദ്രൻ, പാറ്റ് കമ്മിൻസ് (ക്യാപ്റ്റൻ), ശിവാംഗ് കുമാർ, ഈഷാൻ മലിംഗ, സാക്കിബ് ഹുസൈൻ, അനികേത് വർമ്മ, പ്രഫുൽ ഹിംഗെ, ലിയാം ലിവിംഗ്സ്റ്റൺ, ഹർഷ് ദുബെ, ഹർഷൽ പട്ടേൽ, സീഷാൻ അൻസാരി, ജയദേവ് ഉനദ്കട്ട്, കാമിന്ദു മെൻഡിസ്, ജെറാൾഡ് കോട്സീ, ദിൽഷൻ മധുശങ്ക, ക്രെയിൻസ് ഫുലേത്ര, ഓംകാർ തർമലേ, ആർ.എസ്. അംബരീഷ്, അമിത് കുമാർ.
Also Read: ആര് കടക്കും, ആര് വീഴും? പ്ലേ ഓഫ് ബെർത്തിനായി കടുത്ത പോരാട്ടം; ടീമുകളുടെ സാധ്യതകൾ ഇങ്ങനെ