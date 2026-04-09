അവസാന പന്തിൽ വീണ് ഡൽഹി; മില്ലറുടെ വെടിക്കെട്ടിനും രക്ഷിക്കാനായില്ല; ഗുജറാത്തിന് ത്രസിപ്പിക്കുന്ന ജയം
ക്ലാസിക് ഫിനിഷ്: ഡൽഹിയെ ഒരു റണ്ണിന് തകർത്ത് ഗുജറാത്ത്.
Published : April 9, 2026 at 12:25 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: അവസാന പന്തുവരെ ആവേശം അലതല്ലിയ മത്സരത്തിൽ ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസിനെ ഒരു റണ്ണിന് പരാജയപ്പെടുത്തി ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസ് സീസണിലെ തങ്ങളുടെ ആദ്യ വിജയം കുറിച്ചു. ഗുജറാത്ത് ഉയർത്തിയ 211 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന ഡല്ഹിക്ക് 20 ഓവറിൽ എട്ടു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില് 209 റൺസെടുക്കാനാണു കഴിഞ്ഞത്. ഡേവിഡ് മില്ലർ അസാധ്യമായ വിജയത്തിനടുത്തെത്തിയെങ്കിലും, അവസാന പന്തിൽ കുൽദീപ് യാദവ് റണ്ണൗട്ടായതോടെ ജയം ഗുജറാത്തിനൊപ്പം നിന്നു.
മില്ലറുടെ അവിശ്വസനീയ തിരിച്ചുവരവ്
ഇടതുകൈക്ക് പരിക്കേറ്റ് 12 റൺസിൽ നിൽക്കെ റിട്ടയർ ഹർട്ട് ആയി മടങ്ങിയ മില്ലർ, പിന്നീട് ക്രീസിലെത്തി വെടിക്കെട്ട് പ്രകടനമാണ് നടത്തിയത്. 20 പന്തിൽ 41 റൺസുമായി മില്ലർ പുറത്താകാതെ നിന്നെങ്കിലും ഡൽഹിയെ വിജയതീരത്തെത്തിക്കാൻ അത് മതിയാകുമായിരുന്നില്ല. എട്ട് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 209 റൺസെടുക്കാനേ ഡൽഹിക്ക് സാധിച്ചുള്ളൂ. അവസാന രണ്ട് പന്തിൽ രണ്ട് റൺസ് വേണമെന്നിരിക്കെ, പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്ണയുടെ അഞ്ചാം പന്തിൽ സിംഗിൾ എടുക്കാൻ വിസമ്മതിച്ച മില്ലറുടെ തീരുമാനം തിരിച്ചടിയായി. അവസാന പന്തിൽ ജോസ് ബട്ലറുടെ കൃത്യതയാർന്ന ത്രോയിൽ കുൽദീപ് റണ്ണൗട്ടാവുകയായിരുന്നു.
രാഹുലിന്റെ ഇന്നിംഗ്സ്
211 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യവുമായി ഇറങ്ങിയ ഡൽഹിക്ക് കെ.എൽ രാഹുൽ (52 പന്തിൽ 92) തകർപ്പൻ അടിത്തറ നൽകി. 11 ഫോറും 4 സിക്സും അടങ്ങുന്നതായിരുന്നു ഇന്നിംഗ്സ്. ഓപ്പണർ പതും നിസ്സങ്ക (41) തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ആഞ്ഞടിച്ചു. മുഹമ്മദ് സിറാജിന്റേയും അശോക് ശർമ്മയുടെയും ഓവറുകളിൽ നിസ്സങ്ക ബൗണ്ടറികൾ വാരിക്കൂട്ടി. പവർപ്ലേയിൽ വിക്കറ്റ് നഷ്ടമില്ലാതെ 63 റൺസെന്ന ശക്തമായ നിലയിലായിരുന്നു ഡൽഹി.
റാഷിദിന്റെ ചരിത്ര നേട്ടം
മത്സരത്തിൽ ഗുജറാത്തിനെ തിരികെ കൊണ്ടുവന്നത് റാഷിദ് ഖാന്റെ ബോളിംഗ് പ്രകടനമാണ്. നിതീഷ് റാണയെയും തൊട്ടടുത്ത തന്റെ 1000-ാം വിക്കറ്റ് എന്ന ചരിത്രനേട്ടവും സ്വന്തമാക്കി. അക്സര് പട്ടേലിനെയും റാഷിദ് മടക്കി. അതേസമയം ക്യാപ്റ്റൻ ശുഭ്മന് ഗില്ലാണ് ഗുജറാത്തിന്റെ ടോപ് സ്കോറര്. 45 പന്തിൽ 70 റൺസുമായി പുറത്താകാതെനിന്നു. വാഷിങ്ടൻ സുന്ദർ (32 പന്തിൽ 55), ജോസ് ബട്ലർ (27 പന്തിൽ 52) എന്നിവരും അർധ സെഞ്ചറികൾ നേടി.
നാടകീയമായ അവസാന ഓവറുകൾ
അവസാന രണ്ട് ഓവറിൽ ജയിക്കാൻ 36 റൺസ് വേണമെന്നിരിക്കെ, മില്ലർ സിറാജിനെതിരെ തുടർച്ചയായി സിക്സറുകൾ പായിച്ച് കളി ഡൽഹിയുടെ വരുതിയിലാക്കിയിരുന്നു. 19-ാം ഓവറിൽ 23 റൺസാണ് പിറന്നത്. എന്നാൽ അവസാന ഓവറിൽ പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്ണയുടെ മനസാന്നിധ്യം ഗുജറാത്തിന് തുണയായി. അവസാന പന്തിൽ വൈഡ് ഉണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിച്ചെങ്കിലും റണ്ണൗട്ട് സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ ഗുജറാത്ത് വിജയം ആഘോഷിച്ചു. ഈ സീസണിലെ തങ്ങളുടെ ആദ്യ ജയം സ്വന്തമാക്കിയ ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസ് പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ അക്കൗണ്ട് തുറന്നു. മില്ലറുടെയും രാഹുലിന്റേയും പോരാട്ടം പരാജയപ്പെട്ടത് ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസിന് വലിയ നിരാശയായി.
Also Read: നിയമക്കുരുക്കിൽ ഡേവിഡ് വാർണർ; മദ്യപിച്ച് വാഹനമോടിച്ചതിന് സിഡ്നിയിൽ പിടിയിൽ