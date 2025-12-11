Kerala Local Body Elections2025

'ഗോട്ട് ടൂർ ഓഫ് ഇന്ത്യ': മെസ്സിയുടെ സന്ദർശനം ഡിസംബർ 13 മുതൽ; നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടതെല്ലാം ഇതാ

ഈ മാസം 13, 14, 15 തീയതികളില്‍ രാജ്യത്തെ വിവിധ പരിപാടികളില്‍ മെസി സംബന്ധിക്കും.

LIONEL MESSI
LIONEL MESSI (ANI)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 11, 2025 at 7:39 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: അര്‍ജന്‍റീന ഇതിഹാസ താരം ലയണൽ മെസ്സിയുടെ വരവിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഫുട്‌ബോള്‍ ആരാധകർ. ഈ മാസം 13, 14, 15 തീയതികളില്‍ രാജ്യത്തെ വിവിധ പരിപാടികളില്‍ മെസി സംബന്ധിക്കും. 13ന് പുലര്‍ച്ചെ 1.30നു അര്‍ജന്‍റീന നായകന്‍ കൊല്‍ക്കത്തയില്‍ വിമാനമിറങ്ങും. യുറുഗ്വായ് താരം ലൂയിസ് സുവാരസ്, അർജൻ്റീന താരം റോഡ്രിഗോ ഡി പോൾ എന്നിവർക്കൊപ്പമാണ് കൊൽക്കത്തയിൽ എത്തുക.

തന്‍റെ പര്യടനത്തിനിടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുമായും നിരവധി സെലിബ്രിറ്റി, മുഖ്യമന്ത്രിമാരുമായും കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തും. പരിപാടിയുടെ ടിക്കറ്റുകൾ ഡിസ്‌ട്രിക്‌ട് ആപ്പില്‍ ലഭ്യമാണ്. മിക്ക നഗരങ്ങളിലും ടിക്കറ്റ് വില ഏകദേശം 4500 രൂപയാണ്. മുംബൈ ലെഗിൽ മാത്രം ടിക്കറ്റുകളുടെ വില 8,250 രൂപയായിരിക്കും.

മിയാമിയില്‍ നിന്നു യാത്ര ആരംഭിക്കുന്ന മെസ്സി ദുബൈയില്‍ എത്തി അവിടെ നിന്നു ജറ്റ് വിമാനത്തിലാണ് കൊല്‍ക്കത്തയില്‍ എത്തുക. 13നു കൊൽക്കത്തയിൽ രാവിലെ 9:30 മുതൽ പരിപാടികൾക്ക് തുടക്കമാകും. ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്ക് ഹൈദരാബാദിലേക്ക് പോകും. ഹൈദരാബാദിലെ രാജീവ് ഗാന്ധി അന്താരാഷ്ട്ര സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന 7v7 ഫുട്ബോൾ മത്സരത്തിൽ താരം പങ്കെടുക്കും. തുടര്‍ന്ന് മുംബൈയിലും ഡല്‍ഹിയിലും നടക്കുന്ന വിവിധ ചടങ്ങുകളില്‍ പങ്കെടുക്കും.

ഷെഡ്യൂൾ

ഡിസംബർ 13, കൊൽക്കത്ത

  • പുലർച്ചെ 1:30: കൊൽക്കത്തയിൽ എത്തിച്ചേരും
  • 9:30 മുതൽ 10:30 വരെ: മീറ്റ് ആൻഡ് ഗ്രീറ്റ് പ്രോഗ്രാം
  • 10:30 മുതൽ 11:15 വരെ: മെസ്സിയുടെ പ്രതിമയുടെ വെർച്വൽ ഉദ്ഘാടനം.
  • 11:15 മുതൽ 11:25 വരെ: യുവഭാരതി സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ എത്തിച്ചേരും.
  • 11:30: യുവഭാരതിയിൽ ഷാരൂഖ് ഖാനുമൊത്തുള്ള പരിപാടി
  • 12:00: മുഖ്യമന്ത്രി മമതാ ബാനര്‍ജി, സൗരവ് ഗാംഗുലി എന്നിവരും മെസിയ്‌ക്കൊപ്പം സ്റ്റേഡിയത്തിലുണ്ടാകും
  • 12:00 മുതൽ 12:30 വരെ: സൗഹൃദ മത്സരം, മെസിയെ ആദരിക്കല്‍, ആശയവിനിമയം.
  • 2:00: ഹൈദരാബാദിലേക്കുള്ള യാത്ര.

ഡിസംബർ 13, ഹൈദരാബാദ്

  • വൈകീട്ട് 7 മുതല്‍ ഹൈദരാബാദ് ഉപ്പല്‍ രാജീവ് ഗാന്ധി സ്‌റ്റേഡിയത്തില്‍ മെസി പങ്കെടുക്കുന്ന സെവന്‍സ് ഫുട്‌ബോള്‍. തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി രേവന്ത് റെഡ്ഡിയും സൗഹൃദ പോരില്‍ കളിക്കുന്നുണ്ട്.
  • ഇതിനു ശേഷം മെസിക്കായി സംഗീത നിശയും അരങ്ങേറും.

ഡിസംബർ 14, മുംബൈ

  • ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 3:30: ക്രിക്കറ്റ് ക്ലബ് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്ന പാഡൽ കപ്പിൽ പങ്കെടുക്കും.
  • 4:00: സെലിബ്രിറ്റി ഫുട്ബോൾ മത്സരം
  • 5:00: വാങ്കഡെ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന പരിപാടി, തുടർന്ന് ചാരിറ്റി ഫാഷൻ ഷോ.

ഡിസംബർ 15, ന്യൂഡൽഹി

  • പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച.
  • ഉച്ചയ്ക്ക് 1:30: അരുൺ ജെയ്റ്റ്‌ലി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന പരിപാടി, മിനെർവ അക്കാദമി കളിക്കാരെ അനുമോദിക്കുന്ന പരിപാടി.

Also Read: 10 ലക്ഷമുണ്ടോ..? ഹെെദരാബാദില്‍ മെസ്സിക്കൊപ്പം ഫോട്ടോ എടുക്കാം..! 100 പേര്‍ക്ക് സുവര്‍ണാവസരം

