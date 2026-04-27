സ്‌പാനിഷ് ലീഗിൽ ഗോൾകീപ്പറുടെ ഞെരിപ്പന്‍ 'പഞ്ച്', പിന്നാലെ താരങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂട്ടത്തല്ല് - വീഡിയോ

മൈതാനം യുദ്ധക്കളമായി, റെഡ് കാർഡ് കണ്ടതിന് പിന്നാലെ എതിർ ടീം ക്യാപ്റ്റനെ ഇടിച്ച് വീഴ്ത്തി ഗോൾകീപ്പർ

Goalkeeper Esteban Andrada
Goalkeeper Esteban Andrada Punches Opponent After Red Card in Spanish League
By ETV Bharat Sports Team

Published : April 27, 2026 at 4:50 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: സ്‌പാനിഷ് രണ്ടാം ഡിവിഷൻ ഫുട്ബോൾ ലീഗിലെ (Segunda Division) വാശിയേറിയ ഡെർബി പോരാട്ടം കൈയ്യാങ്കളിയിൽ കലാശിച്ചു. റയൽ സരഗോസയും ഹുസ്‌കയും (Real Zaragoza vs SD Huesca) തമ്മിലുള്ള മത്സരത്തിനിടെ സരഗോസ ഗോൾകീപ്പർ എസ്‌ത ബാൻ ആൻഡ്രാഡ എതിർ ടീം ക്യാപ്റ്റനെ മുഖത്തിടിച്ചതാണ് വൻ സംഘർഷത്തിന് കാരണമായത്. ഇതേത്തുടർന്ന് ഇരുടീമിലെയും താരങ്ങൾ മൈതാനത്ത് ഏറ്റുമുട്ടി.

സംഭവത്തിന്‍റെ തുടക്കം:

മത്സരത്തിൽ റയൽ സരഗോസ 1-0ന് പിന്നിലായിരുന്നു. കളി അവസാനിക്കാൻ നിമിഷങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കിനിൽക്കെ, എതിർ താരത്തെ തള്ളിയിട്ടതിന് ആൻഡ്രാഡയ്ക്ക് റെഫറി രണ്ടാം മഞ്ഞക്കാർഡും തുടർന്ന് ചുവപ്പ് കാർഡും കാണിച്ചു. ഇതിൽ പ്രകോപിതനായ ആൻഡ്രാഡ, ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത നിമിഷം ഹുസ്‌ക ക്യാപ്റ്റൻ ജോർജ് പുലിഡോയുടെ അടുത്തേക്ക് ഓടിയെത്തുകയും അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ മുഖത്ത് ശക്തമായി ഇടിക്കുകയുമായിരുന്നു.

മൈതാനത്ത് കൂട്ടത്തല്ല്

ഈ അക്രമാസക്തമായ നീക്കം മൈതാനത്ത് വലിയ സംഘർഷത്തിന് തിരി കൊളുത്തി. ഇരുടീമിലെയും താരങ്ങളും ഒഫീഷ്യൽസും മൈതാനത്തേക്ക് ഓടിയെത്തിയതോടെ കളി നിയന്ത്രണാതീതമായി. കാണികളും ആവേശഭരിതരായി ബഹളം വെച്ചു. സംഘർഷത്തെത്തുടർന്ന് ഹുസ്‌കയുടെ ഡാനി ജിമെനെസിനും സരഗോസയുടെ ഡാനി ടസെൻഡെയ്ക്കും റെഫറി ചുവപ്പ് കാർഡ് നൽകി പുറത്താക്കി.

പിന്നാലെ മാപ്പപേക്ഷിച്ച് ആൻഡ്രാഡ

മെക്‌സിക്കൻ ക്ലബ്ബായ മോണ്ടെറിയിൽ നിന്ന് ലോണിൽ സരഗോസയിൽ എത്തിയ 35-കാരനായ ആൻഡ്രാഡ അർജന്‍റീന ദേശീയ ടീമിനായി നാല് മത്സരങ്ങൾ കളിച്ചിട്ടുള്ള താരമാണ്. മത്സരത്തിന് ശേഷം തന്‍റെ പ്രവർത്തിയിൽ അദ്ദേഹം ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ചു.

"സത്യസന്ധമായി പറഞ്ഞാൽ നടന്ന കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് വലിയ വിഷമമുണ്ട്. ക്ലബ്ബിനോ ആരാധകർക്കോ എന്നെപ്പോലൊരു പ്രൊഫഷണലിനോ ചേർന്ന ചിത്രമല്ല ഇത്. എന്‍റെ കരിയറിൽ ഇതുവരെ ഒരു റെഡ് കാർഡ് മാത്രമേ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളൂ, അത് ബോക്സിന് പുറത്ത് പന്ത് കൈകൊണ്ട് തൊട്ടതിനായിരുന്നു. ജോർജ് പുലിഡോയോടും ഞാൻ മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു. ഒരു നിമിഷം എനിക്ക് നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ടതാണ്. ലീഗ് നൽകുന്ന എന്ത് ശിക്ഷയും ഏറ്റുവാങ്ങാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ്," ആൻഡ്രാഡ പറഞ്ഞു.

വിലക്ക് നേരിടേണ്ടി വരും

താരത്തിന്‍റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ ഗുരുതരമായ പെരുമാറ്റദൂഷ്യത്തിന് ദീർഘകാല വിലക്ക് നേരിടേണ്ടി വരുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. മത്സരത്തിൽ വിജയിച്ചതോടെ 22 ടീമുകളുള്ള ലീഗിൽ ഹുസ്‌ക 19-ാം സ്ഥാനത്തെത്തി. സരഗോസയാകട്ടെ പോയിന്‍റെ പട്ടികയിൽ അവസാനത്തിന് തൊട്ടടുത്ത സ്ഥാനത്താണ്.

