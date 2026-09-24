ഐപിഎൽ ലേലം ഇന്ത്യയിലേക്ക്; ആതിഥേയത്വം വഹിക്കാൻ ഒരുങ്ങി ഗോവ
ഐപിഎൽ 2027 മെഗാ ലേലം ഗോവയിൽ, ഇന്ത്യ എ - ഓസ്ട്രേലിയ എ വനിതാ പോരാട്ടം മൊഹാലിയിലേക്ക് മാറ്റി.
Published : September 24, 2026 at 10:40 AM IST
ഗുവാഹത്തി: ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകർ ഏറെ ആവേശത്തോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിന്റെ പതിനേഴാം പതിപ്പിനായുള്ള താരലേലത്തിന്റെ വേദിയും സമയവും പ്രഖ്യാപിച്ച് ബിസിസിഐ. 2027 ഐപിഎൽ സീസണിലേക്കുള്ള വൻ താരലേലം ഈ വർഷം ഡിസംബറിൽ ഗോവയിൽ വെച്ച് നടക്കും. ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് കൺട്രോൾ ബോർഡ് സെക്രട്ടറി ദേവജിത് സൈകിയയാണ് പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്.
കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷങ്ങളായി തുടർച്ചയായി വിദേശ മണ്ണിലായിരുന്നു ഐപിഎൽ ലേല ചടങ്ങുകൾ ബിസിസിഐ സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നത്. സൗദി, ദുബായ്, അബുദാബി തുടങ്ങിയ അന്താരാഷ്ട്ര നഗരങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ സീസണുകളിൽ ലേലത്തിന് ആതിഥേയത്വം വഹിച്ചിരുന്നു. ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രമെന്ന നിലയിൽ ആഗോളതലത്തിൽ ശ്രദ്ധയാകർഷിച്ച ഗോവ ഇതാദ്യമായാണ് ഒരു ഐപിഎൽ മെഗാ ലേലത്തിന് വേദിയാകാൻ ഒരുങ്ങുന്നത്. ഗോവയിൽ ലേലം നടക്കുന്നത് ടൂർണമെന്റിനു കൂടുതൽ ഗ്ലാമർ നൽകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.
VIDEO | Guwahati, Assam: BCCI Secretary Devajit Saikia says, "IPL auction in Goa in mid December."— Press Trust of India (@PTI_News) September 23, 2026
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ധർമ്മശാലയിൽ കനത്ത മഴ; വനിതാ ക്രിക്കറ്റ് മത്സരം മൊഹാലിയിലേക്ക് മാറ്റി
ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ ധർമ്മശാലയിൽ നടക്കേണ്ടിയിരുന്ന ഇന്ത്യ എ വനിതാ ടീമും ഓസ്ട്രേലിയ എ വനിതാ ടീമും തമ്മിലുള്ള ബഹുദിന മത്സരം പഞ്ചാബിലെ മൊഹാലിയിലേക്ക് മാറ്റി.
സെപ്റ്റംബർ 29 മുതൽ ഒക്ടോബർ 2 വരെയാണ് ഈ മത്സരം നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഹിമാചൽ പ്രദേശിൽ കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി തുടരുന്ന കനത്തതും നീണ്ടുനിൽക്കുന്നതുമായ മഴയാണ് വേദിയുടെ മാറ്റത്തിന് പ്രധാന കാരണം. കനത്ത മഴ കാരണം ധർമ്മശാല സ്റ്റേഡിയത്തിലെ ഔട്ട്ഫീൽഡ് പൂർണ്ണമായും വെള്ളത്തിനടിയിലാവുകയും കളിക്കാൻ അനുയോജ്യമല്ലാത്ത വിധം ഗ്രൗണ്ട് മോശമാവുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ക്രിക്കറ്റ് മത്സരങ്ങൾ ഒട്ടും തടസ്സമില്ലാതെ സുഗമമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഉറപ്പാക്കാനാണ് ബിസിസിഐ ഈ അടിയന്തര തീരുമാനമെടുത്തത്.
The IPL auction has a new address 📍— Cricbuzz (@cricbuzz) September 23, 2026
Goa, mid-December.
Here's why, and the history it already has with this event.
🧵... (1/2) pic.twitter.com/mmBZ6nVobk
ഇരുടീമുകളും തമ്മിലുള്ള നിലവിലെ ഏകദിന പരമ്പര പുരോഗമിക്കുന്ന മൊഹാലിയിലെ പിസിഎ ഐഎസ് ബിന്ദ്ര (PCA IS Bindra Stadium) സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വെച്ച് തന്നെയായിരിക്കും ഇനി ഈ മത്സരവും നടക്കുക. പരമ്പരയിലെ ആദ്യ ഏകദിന മത്സരത്തിൽ ഓസ്ട്രേലിയ മുന്നോട്ടുവെച്ച 236 റൺസ് എന്ന മികച്ച വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന ഇന്ത്യ എ വനിതാ ടീം 4 വിക്കറ്റിന്റെ ആധികാരിക വിജയം സ്വന്തമാക്കി മികച്ച ഫോമിലാണ്. ഈ വിജയക്കുതിപ്പ് ബഹുദിന മത്സരത്തിലും തുടരാനാകും ഇന്ത്യൻ വനിതകളുടെ ശ്രമം.
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