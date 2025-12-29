ETV Bharat / sports

ഗ്ലോബ് സോക്കര്‍ അവാര്‍ഡ്‌സ്; പുരസ്‌കാര തിളക്കത്തിൽ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാള്‍ഡോയും ഡെംബലെയും, വിജയികളുടെ പൂർണ പട്ടിക

മികച്ച മിഡിൽ ഈസ്റ്റേൺ കളിക്കാരനുള്ള പുരസ്‌കാരം ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയ്ക്കും മികച്ച പുരുഷ കളിക്കാരനുള്ള പുരസ്‌കാരം ഉസ്‌മാൻ ഡെംബെലെയ്ക്കും ലഭിച്ചു.

GLOBE SOCCER AWARDS CRISTIANO RONALDO GLOBE SOCCER AWARDS WINNERS LIST OUSMANE DEMBELE
File Photo: Cristiano Ronaldo (AFP)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 29, 2025 at 4:06 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ഹൈദരാബാദ്: ഗ്ലോബ് സോക്കർ അവാർഡുകൾ ഏറ്റുവാങ്ങി ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയും ഉസ്‌മാൻ ഡെംബെലെയും. ലോക കായിക രംഗത്തെ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്‌ചവയ്‌ക്കുന്നവരെ ആദരിക്കുന്ന പുരസ്‌കാരമാണ് ഗ്ലോബ് സോക്കർ. ദുബായ് സ്പോർട്‌സ് കൗൺസിൽ നടത്തിവരുന്ന 'ഗ്ലോബ് സോക്കർ 2025 ' പുരസ്‌കാരത്തിനാണ് ഇരുവരും അർഹരായത്. ദുബായ്‌യിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ഫുട്‌ബോൾ താരങ്ങൾ പുരസ്‌കാരങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങി.

നിലവിൽ സൗദി ക്ലബ്ബ് അൽ നാസറിൽ കളിക്കുന്ന റൊണാൾഡോയ്ക്ക് മികച്ച മിഡിൽ ഈസ്റ്റേൺ കളിക്കാരനുള്ള അവാർഡും ഡെംബെലെയ്ക്ക് മികച്ച പുരുഷ കളിക്കാരനുള്ള അവാർഡും ലഭിച്ചു. തൻ്റെ ക്ലബ്ബിനായി കളിച്ച 125 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് റൊണാൾഡോ 112 ഗോളുകൾ നേടി. റൊണാൾഡോ തൻ്റെ പ്രൊഫഷണൽ കരിയറിൽ കളിക്കുന്ന അഞ്ചാമത്തെ ക്ലബ്ബാണ് അൽ നാസർ.

അഞ്ച് തവണ ബാലൺ ഡി ഓർ ജേതാവായ അദ്ദേഹം 2002ൽ പോർച്ചുഗീസ് ക്ലബ്ബ് സ്പോർട്ടിങ് സിപിയിലൂടെയാണ് തൻ്റെ കരിയർ ആരംഭിച്ചത്. അതിനുശേഷം മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് (2006-09) (2021-22), റയൽ മാഡ്രിഡ് (2009-18), യുവൻ്റസ് (2018-21), അൽ നാസർ എഫ്‌സി എന്നിവയെ പ്രതിനിധീകരിച്ചു.

2025 ഗ്ലോബ് സോക്കർ അവാർഡ് ജേതാക്കളുടെ പൂർണ പട്ടിക

  • പുരുഷ പ്ലെയർ ഓഫ് ദ ഇയർ: ഉസ്‌മാൻ ഡെംബെലെ
  • വനിതാ പ്ലെയർ ഓഫ് ദി ഇയർ: ഐറ്റാന ബോൺമാറ്റി
  • പുരുഷ ക്ലബ്ബ് ഓഫ് ദ ഇയർ: പി എസ് ജി
  • വനിതാ ക്ലബ് ഓഫ് ദി ഇയർ: ബാഴ്‌സലോണ
  • മികച്ച പരിശീലകൻ: ലൂയിസ് എൻ്റിക്വെ (പി എസ് ജി)
  • മികച്ച മിഡ്‌ഫീൽഡർ: വിറ്റിൻഹ (പി എസ് ജി)
  • മികച്ച ഫോർവേഡ്: ലാമിൻ യമാൽ (ബാഴ്‌സലോണ)
  • എമർജിങ് പ്ലയർ: ഡിസൈർ ഡൗ (പി എസ് ജി)
  • മികച്ച ഏജൻ്റ്: ജോർജ് മെൻഡസ്
  • മികച്ച സ്‌പോർട്‌സ് ഡയറക്‌ടർ: ലൂയിസ് കാമ്പോസ് (പി എസ് ജി)
  • മികച്ച ക്ലബ് പ്രസിഡൻ്റ്: നാസർ അൽ-ഖെലൈഫി (പി എസ് ജി)
  • മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് പ്ലെയർ ഓഫ് ദി ഇയർ: ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ
  • മികച്ച കണ്ടൻ്റ് ക്രിയേറ്റർ: ബിലാൽ ഹലാൽ
  • മികച്ച അക്കാദമി: റൈറ്റ് ടു ഡ്രീം
  • കരിയർ അച്ചീവ്‌മെൻ്റ് അവാർഡ്: ഹിഡെറ്റോഷി നകാറ്റ, ആൻഡ്രസ് ഇനിയേസ്റ്റ
  • മികച്ച ബ്രാൻഡിങ്: ലോസ് ഏയ്ഞ്ച‌ൽസ് ഫുട്ബോൾ ക്ലബ്
  • മികച്ച മെൻ്റൽ കോച്ച്: നിക്കോലെറ്റ റൊമാനസി
  • മികച്ച ദേശീയ ടീം: പോർച്ചുഗൽ
  • ബെസ്റ്റ് കം ബാക്ക്: പോൾ പോഗ്ബ
  • മറഡോണ അവാർഡ്: ലാമിൻ യമാൽ

മികച്ച പുരുഷ ക്ലബ്ബിനുള്ള പുരസ്‌കാരം പിഎസ്‌ജിക്ക് ലഭിച്ചു. പിഎസ്‌ജിയെ ആദ്യമായി യുവേഫ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് കിരീടത്തിലേക്ക് നയിച്ചതിന് പുരുഷ സീനിയർ ടീം പരിശീലകൻ ലൂയിസ് എൻ്റിക്വെയ്ക്ക് പുരസ്‌കാരം ലഭിച്ചു. മികച്ച മിഡ്‌ഫീൽഡർക്കുള്ള പുരസ്‌കാരം പിഎസ്‌ജിയുടെ വിറ്റിൻഹയ്ക്ക് ലഭിച്ചു.

മികച്ച കായിക തിരിച്ച് വരവിനുള്ള പുരസ്‌കാരം ഫ്രഞ്ച് ഇൻ്റർനാഷണൽ പോൾ പോഗ്ബയ്ക്ക് ലഭിച്ചു. ഗ്ലോബ് സ്‌പോർട്‌സ് അവാർഡ് സെർബിയൻ ടെന്നീസ് ഇതിഹാസം നൊവാക് ജോക്കോവിച്ചിന് ലഭിച്ചു.

മികച്ച വനിതാ താരത്തിനുള്ള അവാർഡ് ബാഴ്‌സലോണ സ്‌പാനിഷ് ഫുട്‌ബോൾ താരം ഐറ്റാന ബോൺമാറ്റിക്ക് ലഭിച്ചു. 2010 ഫിഫ ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ നെതർലൻഡ്‌സിനെതിരെ സ്‌പെയിനിനായി വിജയഗോൾ നേടിയ ആൻഡ്രസ് ഇനിയേസ്റ്റ, ജാപ്പനീസ് മിഡ്‌ഫീൽഡർ ഹിഡെറ്റോഷി നകാറ്റ എന്നിവർക്ക് ലൈഫ് ടൈം അച്ചീവ്‌മെൻ്റ് അവാർഡുകൾ ലഭിച്ചു.

Also Read: കാര്യവട്ടത്ത് ഇന്ത്യൻ അശ്വമേഥം; ശ്രീലങ്കയ്ക്കുമേൽ 30 റൺസ് ജയം.1,000 റണ്‍സ് തികച്ച് സ്‌മൃതിക്ക് റെക്കോർഡ് നേട്ടം

TAGGED:

GLOBE SOCCER AWARDS
CRISTIANO RONALDO
GLOBE SOCCER AWARDS WINNERS LIST
OUSMANE DEMBELE
GLOBE SOCCER AWARDS 2025

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.