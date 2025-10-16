മെസ്സിയുടെ പേരില് ഗ്ലോബൽ യൂത്ത് ഫുട്ബോള് ടൂർണമെന്റ്; 'മെസ്സി കപ്പ്' ഡിസംബറിൽ നടക്കും
മെസ്സിയുടെ നിർമ്മാണ കമ്പനിയായ 525 റൊസാരിയോയാണ് ടൂർണമെന്റ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്.
Published : October 16, 2025 at 4:02 PM IST
അന്താരാഷ്ട്ര യൂത്ത് ഫുട്ബോൾ ടൂര്ണമെന്റ് പ്രഖ്യാപിച്ച് ഇതിഹാസ താരം ലയണൽ മെസ്സി. അണ്ടര് 16 പ്രായപരിധിയിലുള്ള ടീമുകള് പങ്കെടുക്കുന്ന 'മെസി കപ്പ്' ഡിസംബറില് അമേരിക്കയില് നടക്കും. മെസ്സിയുടെ നിർമ്മാണ കമ്പനിയായ 525 റൊസാരിയോയാണ് ടൂർണമെന്റ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ ഡിസംബറിൽ, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മികച്ച ക്ലബ്ബുകൾ പങ്കെടുക്കുന്ന വളരെ സവിശേഷമായ ഒരു യൂത്ത് ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെന്റിന് മിയാമി ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുമെന്ന് മെസ്സി ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ കുറിച്ചു.
മെസ്സി കപ്പിൽ പ്രശസ്ത ക്ലബ്ബുകളിൽ നിന്നുള്ള യുവ ടീമുകൾ പങ്കെടുക്കും. എഫ്സി ബാഴ്സലോണ, ചെൽസി എഫ്സി, മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി, ഇന്റര് മിയാമി, അത്ലറ്റിക്കോ മാഡ്രിഡ്, റിവർ പ്ലേറ്റ്, ഇന്റര് മിലാൻ, മെസ്സിയുടെ ബാല്യകാല ടീമായ ന്യൂവെൽസ് ഓൾഡ് ബോയ്സ് എന്നിവയും കളത്തിലിറങ്ങും. ഡിസംബർ 9 നും 14 നും ഇടയിൽ നാല് ടീമുകൾ വീതമുള്ള രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളായി ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്ന 18 മത്സരങ്ങളാണ് നടത്തുക. ഓരോ ഗ്രൂപ്പിലെയും മികച്ച ടീമുകൾ നോക്കൗട്ട് ഘട്ടത്തിലേക്ക് മുന്നേറും, മൂന്നാം സ്ഥാനക്കാർക്കുള്ള പ്ലേഓഫും ഗ്രാൻഡ് ഫൈനലും നടക്കും.
അതേസമയം ലോക ഫുട്ബോളിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും റെക്കോഡുകൾ വാരിക്കൂട്ടി ഞെട്ടിക്കുകയാണ് മെസ്സി. ഏറ്റവും കൂടുതല് അസിസ്റ്റുകള് നല്കിയ താരമെന്ന റെക്കോർഡാണ് താരം സ്വന്തമാക്കിയത്. ഇന്നലെ പ്യൂർട്ടോ റിക്കോയ്ക്കെതിരായ സൗഹൃദ മത്സരം അര്ജന്റീന 6-0ന് ജയിച്ചപ്പോള് രണ്ട് അസിസ്റ്റുകള് നല്കിയാണ് മെസി ചരിത്രം കുറിച്ചത്. ഇതോടെ രാജ്യാന്തര ഫുട്ബോളില് മെസി നല്കിയ അസിസ്റ്റുകളുടെ എണ്ണം 60 ആയി.
¡La Messi Cup está en camino! 🔜🏆— TNT Sports México (@tntsportsmex) October 15, 2025
El astro argentino y su productora 525 Rosario, anunciaron la primera edición de esta competición Sub-16, con algunos de los mejores equipos del mundo. 🔝🔥 pic.twitter.com/3E28vDLP1J
58 അസിസ്റ്റുകള് നല്കിയിട്ടുള്ള ബ്രസീല് താരം നെയ്മറെയും മുന് അമേരിക്കന് താരം ലണ്ടൻ ഡൊണോവനെയുമാണ് മറികടന്നത്. എല്ലാ മത്സരങ്ങളിലുമായി ഇതുവരെ 396 അസിസ്റ്റുകളാണ് സൂപ്പര് താരം നേടിയത്. 400 അസിസ്റ്റുകള് നേടാൻ വെറും നാലെണ്ണം മാത്രം മതി. മെസ്സി ഇന്നലെ ഗോൾ നേടിയില്ലെങ്കിലും നിലവിൽ എല്ലാ മത്സരങ്ങളിലുമായി 886 ഗോളുകളാണ് താരത്തിന്റെ സമ്പാദ്യം.
അതേ സമയം കേരളത്തിലെ അർജന്റീന- ഓസ്ട്രേലിയ പോരാട്ടത്തിനായുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ലോകകപ്പ് യോഗ്യതാ മത്സരങ്ങൾക്കു പിന്നാലെ, അര്ജന്റീന നവംബറിൽ അംഗോളയിലേക്കും പിന്നാലെ കേരളത്തിലേക്കും കളിക്കാനെത്തും. നവംബർ 17ന് കൊച്ചി കലൂർ സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് സൗഹൃദ മത്സരം. 70 കോടി ചെലവിട്ടാണ് സ്റ്റേഡിയം പുതുക്കിപ്പണിയുന്നത്. പിന്നാലെ ഡിസംബറില് മെസ്സിയുടെ 'ഗോട്ട് ടൂർ ടു ഇന്ത്യ 2025'യും നടക്കും. റോഡ്രിഗോ ഡി പോളും ലൂയിസ് സുവാരസും മെസ്സിക്കൊപ്പം ഡിസംബറിലെ പര്യടനത്തില് ചേരുമെന്ന് സംഘാടകൻ സതാദ്രു ദത്ത അറിയിച്ചു.
