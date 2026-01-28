ETV Bharat / sports

ഐഎസ്എൽ കരിയറിന്‍റെ അവസാന അധ്യായമാക്കിയ അഞ്ചു സൂപ്പർ താരങ്ങൾ ഇവര്‍..!

ഐഎസ്എല്ലിൽ നിന്നും വിരമിച്ച അഞ്ച് മുൻനിര കളിക്കാരെ കുറിച്ചറിയാം.

Global Icons Who Played Their Last Game in the ISL
Global Icons Who Played Their Last Game in the ISL (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 28, 2026 at 4:36 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർ ലീഗ് (ഐഎസ്എൽ) പുതിയ തലമുറയിലെ പ്രതിഭകൾക്ക് വാതിലുകൾ തുറന്നിട്ടതിനൊപ്പം ഏറ്റവും പ്രശസ്‌തരായ ചില ഫുട്ബോൾ കളിക്കാർക്ക് വിടവാങ്ങൽ വേദിയും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഇതിഹാസങ്ങൾ ഐഎസ്എൽ അവരുടെ കരിയറിലെ അവസാന അധ്യായമായി അടയാളപ്പെടുത്തി. ഐഎസ്എല്ലിൽ നിന്നും വിരമിച്ച അഞ്ച് മുൻനിര കളിക്കാരെ കുറിച്ചറിയാം

അർണാബ് മൊണ്ടൽ

എടികെ എഫ്‌സിയിൽ നിന്ന് രണ്ടുതവണ ഐഎസ്എൽ കപ്പ് നേടിയ അർണാബ് മൊണ്ടൽ ക്ലബ്ബിനും രാജ്യത്തിനും ഒരുപോലെ മികച്ച പ്രകടനമാണ് കാഴ്ചവച്ചത്. ഐഎസ്എല്ലിൽ നാല് സീസണുകളിൽ അദ്ദേഹം എടികെയെ പ്രതിനിധീകരിച്ചു. 2018–19 സീസണിലാണ് താരം അവസാനമായി കളിച്ചത്.

Arnab Mondal
Arnab Mondal (ISL)

പിന്നീട് വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ലീഗിലെ താരത്തിന്‍റെ അവസാന മത്സരവും അതായിരുന്നു. ഐ-ലീഗ് ദിവസങ്ങളിൽ ഈസ്റ്റ് ബംഗാൾ എഫ്‌സിക്കൊപ്പം മികച്ചൊരു കരിയർ മൊണ്ടൽ ആസ്വദിച്ചു.. അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ, 2015 ൽ സാഫ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഉയർത്തിയ ഇന്ത്യൻ ദേശീയ ടീമിന്‍റെ ഭാഗമായിരുന്നു അർണാബ് മൊണ്ടൽ.

Carlos Pena
Carlos Pena (ISL)

കാർലോസ് പെന

2018 മുതൽ 2020 വരെ സെർജിയോ ലോബേരയുടെ എഫ്‌സി ഗോവ ടീമിന്‍റെ നായകനായിരുന്നു കാർലോസ് പെന. 2018-19ൽ ഗോർസിനെ ഐ‌എസ്‌എൽ കപ്പ് ഫൈനലിലെത്തിക്കാന്‍ പെന സഹായിച്ചു, തുടർന്ന് 2019-20ൽ ടീമിന്‍റെ ലീഗ് ഷീൽഡ് വിജയത്തിലും നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ചു. ഗോവയെ അവരുടെ ആദ്യത്തെ ഐ‌എസ്‌എൽ വെള്ളിമെഡൽ നേടാൻ സഹായിച്ചതിൽ ഈ പരിചയസമ്പത്ത് നിർണായകമായിരുന്നു. ആ സീസണിനുശേഷം തന്‍റെ കരിയർ ഉന്നതിയിൽ നിന്നും പെന വിരമിക്കല്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു. പിന്നീട് 2022-23 സീസണിൽ എഫ്‌സി ഗോവയുടെ മുഖ്യ പരിശീലകനായി സ്പാനിഷ് താരം തിരിച്ചെത്തി.

Jeje Lalpehlua
Jeje Lalpehlua (ISL)

ജെജെ ലാൽപെഹ്ലുവ

ചെന്നൈയിൻ എഫ്‌സിക്ക് രണ്ട് ഐ‌എസ്‌എൽ കപ്പ് കിരീടങ്ങൾ നേടാൻ സഹായിച്ച, ഐ‌എസ്‌എല്‍ ആദ്യ സീസണുകളിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഇന്ത്യൻ സ്‌ട്രൈക്കർമാരിൽ ഒരാളായിരുന്നു ജെജെ ലാൽപെഖ്‌ലുവ. 2014 മുതൽ 2020 വരെ ചെന്നെെയ്‌ക്കൊപ്പമുള്ള താരത്തിന്‍റെ കാലയളവിൽ 23 ഗോളുകളും ആറ് അസിസ്റ്റുകളും നേടി.

2020-21 സീസണിന് മുമ്പ് ഈസ്റ്റ് ബംഗാൾ എഫ്‌സിയിലേക്ക് മാറിയതോടെ കൊൽക്കത്ത ഭീമന്മാരുമൊത്തുള്ള തന്‍റെ ഐ‌എസ്‌എൽ കരിയർ അദ്ദേഹം അവസാനിപ്പിച്ചു. ഒരു ഗോൾ മാത്രം നേടിയതിനാൽ താരത്തിന്‍റെ അവസാന സീസൺ അത്ര മികച്ചതല്ലായിരുന്നു. കൂടാതെ അവസാന ഐ‌എസ്‌എൽ വർഷങ്ങളിൽ പരിക്കുകൾ താരത്തെ അലട്ടിയിരുന്നു.

Aleksander Jovanovic
Aleksander Jovanovic (ISL)

അലക്‌സാണ്ടര്‍ ജോവനോവിച്ച്

ബെംഗളൂരു എഫ്‌സിക്കു വേണ്ടി തുടർച്ചയായി മൂന്ന് സീസണുകളിൽ കളിച്ച ഓസ്‌ട്രേലിയൻ സെന്‍റര്‍ ബാക്കായിരുന്നു അലക്‌സാണ്ടര്‍ ജോവനോവിച്ച്. ആ കാലയളവിൽ ബ്ലൂസിനായി ഏറ്റവും സ്ഥിരതയാർന്ന പ്രകടനം പുറത്തെടുത്തവരില്‍ ഒരാളായിരുന്നു. 60 ഐ‌എസ്‌എൽ മത്സരങ്ങളിളാണ് താരം ബൂട്ടുക്കെട്ടിയത്. രണ്ട് ഐ‌എസ്‌എൽ കപ്പ് ഫൈനലുകളിൽ എത്തിയ ബെംഗളൂരു എഫ്‌സിക്ക് വേണ്ടി മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്‌ചവച്ചു. 2022 ഡ്യൂറൻഡ് കപ്പ് നേടിയ ബെംഗളൂരു എഫ്‌സി ടീമിലും ജോവനോവിച്ച് അംഗമായിരുന്നു. 2024-25 ലെ ഐ‌എസ്‌എൽ കപ്പ് ഫൈനലിന് ശേഷം അദ്ദേഹം വിരമിച്ചു.

Mehrajuddin Wadoo
Mehrajuddin Wadoo (ISL)

മെഹ്‌റാജുദ്ദീൻ വാഡൂ

ഐ‌എസ്‌എല്ലിന്‍റെ ഉദ്ഘാടന പതിപ്പിൽ എഫ്‌സി പൂനെ സിറ്റിക്ക് വേണ്ടി കളിച്ച മെഹ്‌റാജുദ്ദീൻ വാഡൂ, 2015 ൽ ചെന്നൈയിൻ എഫ്‌സിയിൽ വിജയകരമായ രണ്ട് വർഷത്തെ കാലയളവിലൂടെ ഐ‌എസ്‌എൽ കപ്പ് ഉയർത്തി. 2017-18 സീസണിൽ മുംബൈ സിറ്റി എഫ്‌സിക്കൊപ്പമായിരുന്നു വാഡൂവിന്‍റെ അവസാന സീസൺ. അവസാന വർഷങ്ങളിൽ മിനിറ്റുകൾ പോലും കളിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന പല കളിക്കാരിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി, ഐലൻഡേഴ്‌സിനായി 14 തവണ താരം കളിച്ചിരുന്നു.

