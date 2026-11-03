'ബിഗ് ഷോ' ഇനി ഓസീസ് ജേഴ്സിയിലില്ല; ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റ് അവസാനിപ്പിച്ചു
'ഇതാണ് അനുയോജ്യമായ സമയം'; 14 വർഷത്തെ കരിയർ അവസാനിപ്പിച്ച് ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ വിരമിച്ചു.
Published : November 3, 2026 at 10:02 AM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഓസ്ട്രേലിയൻ ക്രിക്കറ്റിലെ ഇതിഹാസ ഓൾറൗണ്ടർ ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിന്റെ എല്ലാ ഫോർമാറ്റുകളിൽ നിന്നും വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഫൈനൽ വേർഡ് പോഡ്കാസ്റ്റിലൂടെയാണ് താരം കരിയർ അവസാനിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചത്.
2026-ലെ ടി20 ലോകകപ്പിൽ ഒമാനെതിരെയാണ് മാക്സ്വെൽ ഓസ്ട്രേലിയക്കായി അവസാനമായി പാഡണിഞ്ഞത്. ഓസ്ട്രേലിയയെ സംബന്ധിച്ച് നിരാശാജനകമായിരുന്ന ഈ ലോകകപ്പ് കാമ്പെയ്നിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ താരം മാക്സ്വെൽ ആയിരുന്നു. ഓസീസിനായി 149 ഏകദിനങ്ങളിലും 130 ടി20കളിലും 7 ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങളിലും താരം ജേഴ്സിയണിഞ്ഞു. 2015, 2023 ഏകദിന ലോകകപ്പുകളും 2021-ലെ ടി20 ലോകകപ്പും നേടിയ ഓസീസ് സംഘത്തിൽ മാക്സ്വെൽ നിർണ്ണായക പങ്കുവഹിച്ചു.
End of an incredible journey..!!! Thank you, Glenn Maxwell, for the unforgettable memories, breathtaking shots and match-winning performances. A true entertainer. A once in a generation talent. 🏏❤️ Happy Retirement Glenn Maxwell 💛 https://t.co/bz1u7wUkvQ— Aarvika🌸 (@AarvikAA1) November 2, 2026
'എന്റെ കരിയറിൽ ഇനി അവശേഷിക്കുന്ന ചില ടൂർണമെന്റുകളിൽ പൂർണ്ണ ശേഷിയോടെ കളിക്കാൻ എന്റെ ശരീരത്തെ പാകപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്. അതിനായി കൂടുതൽ സമയം നിക്ഷേപിക്കേണ്ട സമയം ഇതാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു," മാക്സ്വെൽ തന്റെ തീരുമാനത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഭാവി മുൻനിർത്തി ടീം മാനേജ്മെന്റ് പുതിയ യുവതാരങ്ങൾക്ക് അവസരം നൽകുന്നതിനെ താരം സ്വാഗതം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.
അവിസ്മരണീയമായ റെക്കോർഡുകൾ
വെടിക്കെട്ട് ബാറ്റിംഗിലൂടെ വിറപ്പിച്ച മാക്സ്വെൽ പരിമിത ഓവർ ക്രിക്കറ്റിലെ ഏറ്റവും അപകടകാരിയായ ബാറ്ററായിരുന്നു. ഡേവിഡ് വാർണർക്കും ആരോൺ ഫിഞ്ചിനും ശേഷം ടി20യിൽ ഓസ്ട്രേലിയക്കായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ റൺസ് നേടിയ മൂന്നാമത്തെ താരമാണ് അദ്ദേഹം (2,897 റൺസ്). ടി20 അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽ 5 സെഞ്ചുറികൾ നേടിയിട്ടുള്ള മാക്സ്വെൽ, ഇന്ത്യയുടെ രോഹിത് ശർമ്മയ്ക്കൊപ്പം ഈ റെക്കോർഡ് പങ്കിടുന്നു.
Glenn Maxwell calls time on a remarkable T20I career! https://t.co/NgOS7SSlgJ https://t.co/FEH31SSGGH— cricket.com.au (@cricketcomau) November 2, 2026
ഏകദിനത്തിൽ 126.7 സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റിൽ 3990 റൺസും, ടി20യിൽ 154.4 സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റിൽ 2897 റൺസും അദ്ദേഹം അടിച്ചുകൂട്ടി. അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽ 10 സെഞ്ചുറികളും 136 വിക്കറ്റുകളും മാക്സ്വെല്ലിന്റെ പേരിലുണ്ട്. 2017-ലാണ് താരം ഓസ്ട്രേലിയക്കായി അവസാന ടെസ്റ്റ് മത്സരം കളിച്ചത്.
വാങ്കഡെയിലെ ആ ഇതിഹാസ ഇന്നിംഗ്സ്
മാക്സ്വെല്ലിന്റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും സുവർണ്ണ അധ്യായം 2023-ലെ ഏകദിന ലോകകപ്പിൽ മുംബൈ വാങ്കഡെ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെതിരെ നടന്ന മത്സരമാണ്. അഫ്ഗാന് ഉയർത്തിയ 292 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടരുന്നതിനിടെ കടുത്ത ശരീരവേദനയും പേശിവലിവും അവഗണിച്ച് മാക്സ്വെൽ നേടിയ പുറത്താകാത്ത 201* റൺസ് ക്രിക്കറ്റ് ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച ഇന്നിംഗ്സുകളിൽ ഒന്നായി വാഴ്ത്തപ്പെടുന്നു. കേവലം 128 പന്തിൽ നിന്നായിരുന്നു താരത്തിന്റെ ഈ ഇരട്ട സെഞ്ചുറി പ്രകടനം.
ഫ്രാഞ്ചൈസി ക്രിക്കറ്റിൽ തുടരും
അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചെങ്കിലും ബിഗ് ബാഷ് ലീഗിൽ മെൽബൺ സ്റ്റാഴ്സിന് വേണ്ടി മാക്സ്വെൽ കളി തുടരും. 2027-28 സീസൺ വരെയാണ് മെൽബണുമായി താരത്തിന് കരാറുള്ളത്. വിക്ടോറിയ സ്റ്റേറ്റ് ടീമിനായുള്ള ലിസ്റ്റ് എ കരിയർ അവസാനിപ്പിച്ചതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കവേ താരം വികാരാധീനനായി. സഹതാരങ്ങളോട് വിടപറയുന്നത് താൻ കരുതിയതിലും ബുദ്ധിമുട്ടേറിയതായിരുന്നുവെന്ന് മാക്സ്വെൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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