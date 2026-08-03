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ഗ്ലാസ്‌ഗോയ്ക്ക് വിട; 39 മെഡലുകളുമായി ഇന്ത്യ നാലാം സ്ഥാനത്ത്, അടുത്ത പോരാട്ടം അഹമ്മദാബാദിൽ!

ഗ്ലാസ്‌ഗോ കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിന് ആവേശകരമായ സമാപനം: 39 മെഡലുകളുമായി ഇന്ത്യ നാലാം സ്ഥാനത്ത്, 2030-ൽ ആതിഥേയത്വം അഹമ്മദാബാദിന്.

Commonwealth Games
Commonwealth Games (PTI)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 3, 2026 at 12:49 PM IST

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ഗ്ലാസ്‌ഗോ: കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിന് ഗ്ലാസ്‌ഗോയിൽ പ്രൗഢഗംഭീരമായ സമാപനം. ചടങ്ങിൽ, ഗെയിംസിന്‍റെ ഔദ്യോഗിക പതാക ഇന്ത്യയ്ക്ക് കൈമാറി. 13 സ്വർണവും, 17 വെള്ളിയും, 9 വെങ്കലവുമടക്കം ആകെ 39 മെഡലുകൾ സ്വന്തമാക്കിയ ഇന്ത്യ മെഡൽപട്ടികയിൽ നാലാം സ്ഥാനത്താണ് തങ്ങളുടെ പോരാട്ടം അവസാനിപ്പിച്ചത്. 2030-ൽ അഹമ്മദാബാദിലാണ് അടുത്ത കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ് നടക്കുക.

മെഡലില്ലാതെ അവസാന ദിനം

ഗെയിംസിന്‍റെ അവസാന ദിവസം ഇന്ത്യൻ ക്യാമ്പിലേക്ക് കൂടുതൽ മെഡലുകൾ എത്തിക്കാൻ താരങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചില്ല. വനിതകളുടെ -78 കിലോഗ്രാം ജൂഡോ ഇനത്തിൽ മത്സരിച്ച ഇഷ്രൂപ് നാരംഗാണ് വെങ്കല മെഡലിന് ഏറ്റവും അടുത്തെത്തിയത്. എന്നാൽ കടുത്ത പോരാട്ടത്തിനൊടുവിൽ കാനഡയുടെ കോറലി ഗോട്‌ബൗട്ടിനോട് പരാജയപ്പെട്ടതോടെ ഇഷ്രൂപിന് മെഡൽ നഷ്‌ടമായി.

ട്രാക്ക് സൈക്ലിങ്ങിലും ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളുടെ പ്രകടനം നിരാശാജനകമായിരുന്നു. പുരുഷന്മാരുടെ 1000 മീറ്റർ ടൈം ട്രയലിൽ മത്സരിച്ച റൊണാൾഡോ സിംഗ് ലൈതോൻജാം 20-ാം സ്ഥാനത്താണ് ഫിനിഷ് ചെയ്‌തത്. പുരുഷന്മാരുടെ 40 കിലോമീറ്റർ പോയിന്‍റ് റേസ് യോഗ്യതാ റൗണ്ടിൽ ദിനേഷ് കുമാറും, മറ്റൊരു യോഗ്യതാ ഹീറ്റ്സിൽ ഹർഷവീർ സിംഗ് സെഖോണും പുറത്തായതോടെ ഇന്ത്യയുടെ സൈക്ലിങ് പോരാട്ടങ്ങൾ മെഡലില്ലാതെ അവസാനിച്ചു. ഒടുവിൽ ലീഷ് ഡാസിന്‍റെ പുറത്താകലോടെയാണ് ഗ്ലാസ്‌ഗോയിലെ ഇന്ത്യയുടെ ഔദ്യോഗിക മത്സരങ്ങൾ അവസാനിച്ചത്.

ഇന്ത്യൻ പതാകയേന്തി ജാസ്മിൻ ലംബോറിയ; അത്‌ലറ്റുകളുടെ പരേഡ്

മത്സരങ്ങൾ പൂർത്തിയായതോടെ എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധ ഗ്ലാസ്‌ഗോയിലെ വിഖ്യാതമായ 'ദി ഹൈഡ്രോ' സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന സമാപന ചടങ്ങിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു. ഗെയിംസിൽ പങ്കെടുത്ത 74 രാജ്യങ്ങളിലെയും അത്‌ലറ്റുകൾ തങ്ങളുടെ ദേശീയ പതാകകളുമായി അണിനിരന്ന പരേഡ് കാണികളെ ആവേശത്തിലാഴ്ത്തി. ഗ്ലാസ്‌ഗോ ഗെയിംസിലെ ബോക്സിങ് ചാമ്പ്യനായ ഇന്ത്യയുടെ ജാസ്‌മിന്‍ ലംബോറിയയാണ് ഇന്ത്യൻ സംഘത്തിന് മുന്നിൽ ത്രിവർണ്ണ പതാകയേന്തി പരേഡിനെ നയിച്ചത്. ഓസ്‌ട്രേലിയൻ ഗായികയും ഗാനരചയിതാവുമായ ഡെൽറ്റ ഗുഡ്‌റെം 'ബോൺ ടു ട്രൈ' എന്ന ഗാനം ആലപിച്ചുകൊണ്ടാണ് അത്‌ലറ്റുകളെ വേദിയിലേക്ക് വരവേറ്റത്.

ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഔദ്യോഗിക പതാക കൈമാറ്റം

ഒളിമ്പിക്‌സ് ചാമ്പ്യൻ നീരജ് ചോപ്ര, ഇന്ത്യൻ ഒളിമ്പിക് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്‍റ് പി.ടി. ഉഷ എന്നിവരുൾപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ പ്രതിനിധി സംഘത്തിന്‍റെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ് പതാക ഔദ്യോഗികമായി ഇന്ത്യയ്ക്ക് കൈമാറിയത്. ഗ്ലാസ്‌ഗോ 2026-ന്‍റെ ചെയർമാൻ ജോർജ്ജ് ബ്ലാക്ക്, 2030-ൽ ചരിത്രപരമായ കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിന് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്ന അഹമ്മദാബാദിന് പൂർണ്ണ വിജയം ആശംസിച്ചു. തുടർന്ന് എഡിൻബറോ പ്രഭു പ്രിൻസ് എഡ്വേർഡ് ഗ്ലാസ്‌ഗോ ഗെയിംസ് ഔദ്യോഗികമായി സമാപിച്ചതായി പ്രഖ്യാപിച്ചു.

സ്കോട്ടിഷ് സംഗീത വിരുന്നും ഓർമ്മ പുതുക്കലും

ഇന്ത്യൻ പ്രകടനങ്ങൾക്ക് പുറമെ ഗ്ലാസ്‌ഗോയുടെ സ്വന്തം ബാൻഡുകളായ എലിഫന്‍റ് സെഷൻസും പ്രൈമൽ സ്ക്രീമും അവതരിപ്പിച്ച തത്സമയ സംഗീത പരിപാടികൾ സമാപന ചടങ്ങിന്‍റെ മാറ്റുകൂട്ടി. സ്കോട്ട്‌ലൻഡിന്‍റെ പരമ്പരാഗത വാദ്യോപകരണമായ ബാഗ്‌പൈപ്‌സ് ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള 'ലോഡഡ്' എന്ന ഗാനം കാണികൾക്ക് പുത്തൻ അനുഭവമായി. തുടർന്ന് 11 ദിവസത്തെ കായികമാമാങ്കത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ചതും വൈകാരികവുമായ നിമിഷങ്ങൾ കോർത്തിണക്കിയുള്ള പ്രത്യേക വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ വലിയ സ്ക്രീനിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചതോടെയാണ് ഗ്ലാസ്‌ഗോ 2026-ന് ഔദ്യോഗികമായി തിരശ്ശീല വീണത്.

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