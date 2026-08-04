ETV Bharat / sports

പാസ്‌പോർട്ട് മാനേജരുടെ കൈയിൽ, ഗ്ലാസ്‌ഗോയില്‍ പാകിസ്‌താന്‍ ബോക്‌സര്‍ മുങ്ങി! തിരച്ചിൽ ശക്തം

ലഗേജുകൾ ഉപേക്ഷിച്ച് താരം മുങ്ങിയത് ആസൂത്രിതമായി; യുകെയിലെ വിദേശ ഏജൻസികളുടെ സഹായം ലഭിച്ചെന്ന് സംശയം

GLASGOW COMMONWEALTH GAMES 2026
GLASGOW COMMONWEALTH GAMES 2026 (GETTY)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 4, 2026 at 7:17 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ഗ്ലാസ്‌ഗോ: കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ് പാകിസ്‌താന്‍ സംഘത്തിലെ പ്രമുഖ ബോക്‌സിങ് താരം ഖുദ്രത്തുള്ളയെ ടീം ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് കാണാതായി. ടൂർണമെന്‍റിലെ മത്സരങ്ങളെല്ലാം പൂർത്തിയാക്കിയ തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് താരം ക്യാമ്പിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷനായത്. താരത്തിന്‍റെ ഒഫീഷ്യൽ പാസ്‌പോർട്ട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ യാത്രാ രേഖകളും ടീം മാനേജരുടെ സുരക്ഷിതമായ കസ്റ്റഡിയിലായിരുന്നുവെന്ന് പാകിസ്‌താന്‍ ഒളിമ്പിക് അസോസിയേഷനുമായി അടുത്ത വൃത്തങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ രേഖകളൊന്നുമില്ലാതെ താരം എങ്ങനെ ഹോട്ടൽ മുറിയിൽ നിന്നും പുറത്തുപോയത് അധികൃതരെ കടുത്ത ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കി.

പാകിസ്‌താന്‍ അത്ലറ്റുകളുടെ സമാനമായ അപ്രത്യക്ഷമാകലുകൾ

പാകിസ്‌താന്‍ താരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ദുരൂഹമായി മുങ്ങുന്നത് ഇതാദ്യമായല്ല, കഴിഞ്ഞ 2022-ൽ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ബർമിംഗ്ഹാമിൽ വെച്ച് നടന്ന കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിനിടയിലും സമാനമായ രീതിയിൽ പാകിസ്‌താന്‍റെ പ്രമുഖ ബോക്‌സിങ് താരങ്ങളായ സുലൈമാൻ ബലോചും നസീറുള്ള ഖാനും അപ്രത്യക്ഷരായിരുന്നു. അന്നും അത്ലറ്റുകളുടെ പാസ്‌പോർട്ടുകൾ കൺടിൻജന്‍റ് മാനേജ്‌മെന്‍റിന്‍റെ പക്കൽ സുരക്ഷിതമായിരുന്നു.

ഇത് കൂടാതെ കൂടുതൽ നാണക്കേടുണ്ടാക്കിയ മറ്റൊരു സംഭവം അരങ്ങേറിയത് 2024-ൽ ഇറ്റലിയിലെ ബുസ്റ്റോ അർസിസിയോയിൽ നടന്ന വേൾഡ് ഒളിമ്പിക് ബോക്സിങ് ക്വാളിഫയേഴ്‌സ് മത്സരങ്ങൾക്കിടയിലാണ്. ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് സ്വർണ്ണ മെഡൽ ജേതാവായ സൊഹൈബ് റഷീദ് തന്നോടൊപ്പം ഒരേ മുറിയിൽ താമസിച്ചിരുന്ന സഹതാരത്തിന്‍റെ വിദേശ കറൻസിയും മറ്റ് വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്‌തുക്കളും മോഷ്ടിച്ച ശേഷമാണ് അവിടെ നിന്നും കടന്നുകളഞ്ഞത്. ഈ തുടർച്ചയായ സംഭവങ്ങൾ പാകിസ്‌താന്‍ കായിക ഭരണകൂടത്തിന്‍റെ അത്ലറ്റ് മാനേജ്‌മെന്‍റിനും ഉത്തരവാദിത്തമില്ലായ്മയ്ക്കും മേൽ കരിനിഴൽ വീഴ്ത്തുന്നു.

QUDRATULLAH
QUDRATULLAH (getty)

ടീം ക്യാമ്പിൽ നിന്നും താരം ഒളിച്ചോടിയ ഈ പുതിയ വിവാദം വനിതകളുടെ 60 കിലോഗ്രാം ലൈറ്റ്‌വെയ്റ്റ് വിഭാഗത്തിൽ വെങ്കല മെഡൽ നേടിയ ഫാത്തിമ സഹ്റയുടെ നേട്ടത്തിന്‍റെ തിളക്കത്തിന് മങ്ങലേൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിന്‍റെ നീണ്ട ചരിത്രത്തിൽ പാകിസ്‌താന്‍ വേണ്ടി ഒരു മെഡൽ സ്വന്തമാക്കുന്ന ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ ബോക്സറായി ഫാത്തിമ സഹ്റ മാറിയിരുന്നു. ടൂർണമെന്‍റിന്‍റെ സെമി ഫൈനലിൽ കാനഡയുടെ ശക്തയായ താരം മരി-ബാത്തൂൾ അൽ-അഹമ്മദിയയോട് പരാജയപ്പെട്ടെങ്കിലും ബോക്‌സിങ് നിയമപ്രകാരം സെമിയിൽ തോൽക്കുന്ന ഇരു താരങ്ങൾക്കും വെങ്കലം നൽകുന്നതിനാൽ ഫാത്തിമ മെഡലിന് അർഹയാവുകയായിരുന്നു.

ഈ അസാധാരണ കായിക നേട്ടത്തോടുള്ള ആദരസൂചകമായി ഗെയിംസിന്‍റെ സമാപന ചടങ്ങിൽ പാകിസ്‌താന്‍ ദേശീയ പതാകവാഹകയായി തിരഞ്ഞെടുത്തതും ഫാത്തിമയെയായിരുന്നു. എന്നാൽ 2026-ലെ ഗ്ലാസ്‌ഗോ ഗെയിംസിൽ പാകിസ്‌താന്‍ ആകെ നേടിയ ഏക മെഡലും ഇതുതന്നെയായിരുന്നു. സമീപകാല ദശകങ്ങളിലെ ഏറ്റവും മോശം കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ് പ്രകടനത്തെത്തുടർന്ന് രാജ്യത്തെ കായിക പ്രേമികളും മുൻ താരങ്ങളും പാകിസ്‌താന്‍ കായിക ഭരണസമിതിക്കെതിരെ കടുത്ത പ്രതിഷേധവുമായി തെരുവിൽ ഇറങ്ങുന്നതിനിടയിലാണ് പുതിയ കാണാതാകൽ വിവാദം കൂടി വലിഞ്ഞു മുറുകുന്നത്. കർശനമായ യാത്രാ പ്രോട്ടോക്കോളുകൾ നിലവിലുണ്ടായിട്ടും താരം എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്നതിനെക്കുറിച്ച് യുകെയിലെ പ്രാദേശിക സുരക്ഷാ ഏജൻസികളുടെ സഹായത്തോടെ ഇപ്പോൾ വിപുലമായ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Also Read: സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ പാകിസ്‌താന്‍ ടീമിലോ?! ക്രിക്കറ്റ് പ്രേമികളെ ഞെട്ടിക്കുന്ന ആ പഴയ സംഭവം

TAGGED:

PAKISTANI BOXER DISAPPEARS GLASGOW
QUDRATULLAH PAKISTANI BOXER
PAKISTANI ATHLETES DISAPPEARING
GLASGOW COMMONWEALTH GAMES 2026
PAKISTANI BOXER MISSING

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.