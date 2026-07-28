ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരായ ടെസ്റ്റ് പരമ്പര: സരൻഷ് ജെയിന് കന്നി വിളി; ജഡേജയും ബുമ്രയും തിരിച്ചെത്തി
ലങ്കൻ പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ടെസ്റ്റ് ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചു; സരൻഷ് ജെയിന് അരങ്ങേറ്റം, ബുമ്രയും ജഡേജയും ടീമിൽ
Published : July 28, 2026 at 10:09 AM IST
ഹൈദരാബാദ്: ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരായ രണ്ട് മത്സരങ്ങളുടെ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയ്ക്കുള്ള 15 അംഗ ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ ബിസിസിഐ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഓഫ് സ്പിന് ഓൾറൗണ്ടറായ സരൻഷ് ജെയിനിനു ഇന്ത്യൻ ടീമിലേക്ക് ആദ്യമായി വിളിയെത്തി. പരിക്കിനെത്തുടർന്ന് മാറിനിന്ന സ്പിന് ഓൾറൗണ്ടർ രവീന്ദ്ര ജഡേജയും സൂപ്പര് താരം ജസ്പ്രീത് ബുമ്രയും ടീമിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ശുഭ്മന് ഗില്ലാണ് ടീമിനെ നയിക്കുന്നത്. കെ.എൽ രാഹുൽ ആണ് വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ.
സരൻഷിന് വഴിതുറന്നത് മികച്ച ഫോമും സുന്ദറിന്റെ പരിക്കും
പരിക്ക് മാറി രവീന്ദ്ര ജഡേജ 2025 നവംബറിന് ശേഷം ആദ്യമായാണ് റെഡ് ബോൾ ക്രിക്കറ്റിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്നത്. ലോർഡ്സ് ഏകദിനത്തിനിടെ ഹാംസ്ട്രിങ്ങിന് പരിക്കേറ്റ വാഷിംഗ്ടൺ സുന്ദറിനെ ആദ്യ ടെസ്റ്റിലേക്ക് പരിഗണിക്കാതിരുന്നതാണ് സരൻഷ് ജെയിന് കന്നി അവസരമൊരുക്കിയത്. ഇന്ത്യ 'എ' ടീമിന്റെ ശ്രീലങ്കൻ പര്യടനത്തിൽ പുറത്താകാതെ 70 റൺസും 6 വിക്കറ്റും നേടി സരൻഷ് തിളങ്ങിയിരുന്നു. 54 ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നായി 2,223 റൺസും 188 വിക്കറ്റുകളും ഈ മധ്യപ്രദേശ് താരം സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
🚨 News 🚨#TeamIndia's squad for the 2⃣-match Test Series against Sri Lanka announced— BCCI (@BCCI) July 28, 2026
Note: Washington Sundar was not available for selection for the first Test.
More Details ▶️ https://t.co/Vk0Xd8Axmq #SLvIND pic.twitter.com/NuCcKBohMj
ബുമ്രയുടെ തിരിച്ചുവരവ് ഫിറ്റ്നസ് ക്ലിയറൻസിന് വിധേയം
ഇംഗ്ലണ്ട് ഏകദിന പരമ്പരയ്ക്കിടെ പരിക്കേറ്റ ജസ്പ്രീത് ബുമ്ര ടീമിൽ ഇടംനേടിയെങ്കിലും, ആദ്യ മത്സരത്തിൽ കളിക്കുന്നത് ഫിറ്റ്നസ് ക്ലിയറൻസ് ലഭിക്കുന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുമെന്ന് ബിസിസിഐ വ്യക്തമാക്കി. കഴിഞ്ഞ നവംബറിലെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ പരമ്പരയ്ക്ക് ശേഷം ബുമ്ര കളിക്കുന്ന ആദ്യ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയാണിത്.
പരമ്പരയുടെ സമയക്രമം
ഐസിസി ലോക ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഇന്ത്യ ശ്രീലങ്കയിൽ രണ്ട് ടെസ്റ്റുകൾ കളിക്കുന്നത്. പരമ്പരയ്ക്ക് മുന്നോടിയായി ഓഗസ്റ്റ് 7 മുതൽ കൊളംബോയിൽ വെച്ച് ഇന്ത്യ നാല് ദിവസത്തെ പരിശീലന മത്സരം കളിക്കും.
- ഒന്നാം ടെസ്റ്റ്: ഓഗസ്റ്റ് 15 - 19 (ഗാലെ ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയം)
- രണ്ടാം ടെസ്റ്റ്: ഓഗസ്റ്റ് 23 - 27 (സിംഹളീസ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ്)
നിലവിൽ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ ഇന്ത്യ അഞ്ചാം സ്ഥാനത്തും ശ്രീലങ്ക ആറാം സ്ഥാനത്തുമാണ്. കഴിഞ്ഞ നവംബറിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയോട് നാട്ടിൽ വെച്ച് 2-0 ന് പരാജയപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ഇന്ത്യ കളിക്കുന്ന ആദ്യ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയാണിത്.
Saransh Jain has earned his maiden Test call-up 👏— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) July 28, 2026
Take a look at the new off-spinner, who set the stage on fire with his stunning 5/49 in the Duleep Trophy final. 👌 pic.twitter.com/VIlTxFDhAy
ഇന്ത്യൻ ടെസ്റ്റ് ടീം
ശുഭ്മ്ന് ഗിൽ (ക്യാപ്റ്റൻ), കെ.എൽ രാഹുൽ (വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ), യശസ്വി ജയ്സ്വാൾ, ഋഷഭ് പന്ത് (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), സായ് സുദർശൻ, ധ്രുവ് ജുറെൽ (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), രവീന്ദ്ര ജഡേജ, കുൽദീപ് യാദവ്, മാനവ് സുതർ, ജസ്പ്രീത് ബുമ്ര, മുഹമ്മദ് സിറാജ്, പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്ണ, ഗുർനൂർ ബ്രാർ, ദേവ്ദത്ത് പടിക്കൽ, സരന്ഷ് ജെയിൻ.
Also Read: ഭാരോദ്വഹനത്തിലും പാരാ അത്ലറ്റിക്സിലും മെഡൽ വേട്ട; ഇന്നലെ ഒരു സ്വർണമടക്കം ആറ് മെഡലുകൾ