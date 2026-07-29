ഗിൽ വീണ്ടും ഏകദിന രാജാവ്; ടി20 ബാറ്റർമാരുടെ റാങ്കിങ്ങിൽ വൈഭവിന് വൻ മുന്നേറ്റം, സഞ്ജുവിന് വീഴ്ച
ഏകദിന ബാറ്റിങ് റാങ്കിങ്ങിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം തിരിച്ചുപിടിച്ച് ശുഭ്മൻ ഗിൽ; ടി20യിൽ 230 സ്ഥാനങ്ങൾ കുതിച്ചുയർന്ന് വൈഭവ് സൂര്യവംശി.
Published : July 29, 2026 at 5:29 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റ് കൗൺസിലിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ റാങ്കിങ്ങിൽ ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾക്ക് വൻ മുന്നേറ്റം. ഏകദിന ബാറ്റർമാരുടെ പട്ടികയിൽ ഇന്ത്യൻ ഓപ്പണർ ശുഭ്മൻ ഗിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം തിരിച്ചുപിടിച്ചപ്പോൾ, ടി20 റാങ്കിങ്ങിൽ 15-കാരൻ വൈഭവ് സൂര്യവംശി വൻ കുതിപ്പാണ് നടത്തിയത്. സിംബാബ്വെയ്ക്കെതിരായ പരമ്പരയിലെ തകർപ്പൻ പ്രകടനമാണ് യുവതാരങ്ങൾക്ക് തുണയായത്.
ടി20 റാങ്കിങ്ങിൽ വൈഭവിന്റെ വൻ കുതിപ്പ്
സിബാബ്വെക്കെതിരായ പരമ്പര 3-0 ന് ഇന്ത്യ തൂത്തുവാരിയപ്പോൾ, എല്ലാവരും ഉറ്റുനോക്കിയ പ്രകടനമായിരുന്നു പതിനഞ്ചുകാരൻ വൈഭവിന്റേത്. പരമ്പരയിൽ 50.33 ശരാശരിയിൽ 151 റൺസ് അടിച്ചുകൂട്ടിയ താരം 'പ്ലെയർ ഓഫ് ദി സീരീസ്' പുരസ്കാരവും സ്വന്തമാക്കി. ഈ മികവോടെ ടി20 ബാറ്റിങ് റാങ്കിങ്ങിൽ 230 സ്ഥാനങ്ങൾ ഒറ്റയടിക്ക് മറികടന്ന താരം, കരിയറിലെ മികച്ച റാങ്കായ 48-ാം സ്ഥാനത്തെത്തി (536 റേറ്റിങ് പോയിന്റ്).
Vaibhav Sooryavanshi has climbed 230 positions to become 48th Ranked T20i batter. 🇮🇳 pic.twitter.com/wBmcyvkfcn— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) July 29, 2026
ഒന്നാം സ്ഥാനം നിലനിർത്തി ഇഷാൻ കിഷൻ
യുവതാരങ്ങൾ റാങ്കിങ്ങിൽ മുന്നേറുമ്പോഴും ടി20 ബാറ്റിങ്ങിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഇഷാൻ കിഷൻ ഒന്നാം സ്ഥാനം ഭദ്രമാക്കി. സിംബാബ്വെക്കെതിരെ 81 റൺസ് നേടിയ കിഷന് നിലവിൽ 910 റേറ്റിങ് പോയിന്റുണ്ട്. പരമ്പരയ്ക്കിടെ കരിയറിലെ മികച്ച പോയിന്റായ 916-ൽ താരം എത്തിയിരുന്നു. ഇതോടെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച ടി20 റേറ്റിങ് നേടിയ ബാറ്റർമാരുടെ പട്ടികയിൽ അഭിഷേക് ശർമ (931), ഡേവിഡ് മലാൻ (919) എന്നിവർക്ക് പിന്നിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തെത്താനും ഇഷാന് കഴിഞ്ഞു.
മറ്റ് ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളിൽ തിലക് വർമ രണ്ട് സ്ഥാനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തി ആറാം സ്ഥാനത്തെത്തിയപ്പോൾ, ശ്രേയസ് അയ്യർ ഏഴ് സ്ഥാനങ്ങൾ കയറി 24-ാം റാങ്കിലെത്തി. ബൗളിങ്ങിൽ ലെഗ് സ്പിന്നർ രവി ബിഷ്ണോയി 31 സ്ഥാനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തി 41-ാം റാങ്കിലേക്ക് ഉയർന്നു. മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസൺ മൂന്നു സ്ഥാനങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ട് 33–ാം സ്ഥാനത്താണ്. തോൽവി വഴങ്ങിയെങ്കിലും സിംബാബ്വെയുടെ റയാൻ ബേൾ (85-ാം സ്ഥാനം), പേസർ ബ്ലെസിങ് മുസരബാനി (26-ാം സ്ഥാനം) എന്നിവരും റാങ്കിങ് മെച്ചപ്പെടുത്തി.
No.1 ODI Team - India.— Tanuj (@ImTanujSingh) July 29, 2026
No.1 ODI Batter - Shubman Gill.
The Domination of Captain Shubman Gill & his Co - WE ARE COMING FOR 2027 WORLD CUP. 🇮🇳 pic.twitter.com/XqIV7RnTXk
ഏകദിനത്തിൽ വീണ്ടും ഗിൽ യുഗം
ന്യൂസിലൻഡിന്റെ ഡാരിൽ മിച്ചലിനെ പിന്നിലാക്കിയാണ് ശുഭ്മൻ ഗിൽ ഏകദിന ബാറ്റർമാരുടെ റാങ്കിങ്ങിൽ വീണ്ടും ഒന്നാമതെത്തിയത്. ജനുവരി മുതൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുണ്ടായിരുന്ന മിച്ചൽ സമീപകാലത്ത് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്നതാണ് ഗില്ലിന് അനുകൂലമായത്. ഏകദിന ബൗളിങ് റാങ്കിങ്ങിൽ നമീബിയൻ ഇടംകൈയ്യൻ സ്പിന്നർ ബെർണാഡ് ഷോൾട്സ് കരിയറിലാദ്യമായി ആദ്യ ഏഴിൽ ഇടംനേടി.
ടെസ്റ്റിൽ ഗ്രീവ്സിനും ബാബർ അസമിനും നേട്ടം
വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ്-പാകിസ്താന് ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയിലെ പ്രകടനങ്ങളും പുതിയ റാങ്കിങ്ങിൽ പ്രതിഫലിച്ചു. പാകിസ്താനെതിരായ മത്സരത്തിൽ തുടർച്ചയായി 5 മെയ്ഡന് വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തിയ വിൻഡീസ് ഓൾറൗണ്ടർ ജസ്റ്റിൻ ഗ്രീവ്സ് ബൗളർമാരുടെ പട്ടികയിൽ 48-ാം സ്ഥാനത്തേക്കും ഓൾറൗണ്ടർമാരിൽ ഒമ്പതാം സ്ഥാനത്തേക്കും ഉയർന്നു. പാക് താരം ബാബർ അസം രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിലെ അർധസെഞ്ചുറിയോടെ നാല് സ്ഥാനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തി ബാറ്റിങ് റാങ്കിങ്ങിൽ 15-ാം സ്ഥാനത്തെത്തി. അബ്ബാസ് ബൗളർമാരിൽ 17-ാം സ്ഥാനത്താണ്.
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