'ഒറ്റ പരാതി പോലും ഇന്നുവരെ വന്നിട്ടില്ല'; ജീവനക്കാരിക്ക് വഴിവിട്ട സഹായം നൽകിയെന്ന വാർത്ത തള്ളി ഫിഫ
പണം വകമാറ്റി മുൻ ജീവനക്കാരിക്ക് ആറക്ക പാക്കേജ് നൽകിയെന്ന് ആരോപണം; നിഷേധിച്ച് ഫിഫ പ്രസിഡന്റ്.
Published : August 8, 2026 at 1:17 PM IST
സൂറിച്ച്: യുവേഫയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന കാലത്ത് ഒരു മുൻ വനിതാ ജീവനക്കാരിക്കായി സംഘടനയുടെ ഫണ്ട് ദുരുപയോഗം ചെയ്തുവെന്ന വാർത്തകൾ നിഷേധിച്ച് ഫിഫ. ബ്രിട്ടീഷ് മാധ്യമമായ 'ദി ഡെയ്ലി ടെലിഗ്രാഫ്' പുറത്തുവിട്ട അന്വേഷണാത്മക റിപ്പോർട്ടിലെ ആരോപണങ്ങൾ തികച്ചും വ്യാജവും അപകീർത്തികരവുമാണെന്ന് ഫിഫ വക്താവ് വ്യക്തമാക്കി.
മാധ്യമ റിപ്പോർട്ടിലെ ഗുരുതര ആരോപണങ്ങൾ
ഇൻഫാന്റിനോ 2009-2016 കാലയളവിൽ യുവേഫ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നപ്പോഴാണ് വിവാദത്തിന് ആസ്പദമായ സംഭവങ്ങൾ നടന്നതെന്ന് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. ഒരു ജൂനിയർ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് പദവിയിൽ ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ച ഒരു യുവതിക്ക് പെട്ടെന്ന് സ്ഥാനക്കയറ്റവും പ്രതിവർഷം 1,60,000 സ്വിസ് ഫ്രാങ്ക് ശമ്പളവും നൽകിയെന്നാണ് പ്രധാന ആരോപണം.
Gianni Infantino’s position as Fifa president is more perilous than ever following revelations in The Telegraph that a woman with whom it is alleged he had an affair was paid off by Uefa.— Telegraph Football (@TeleFootball) August 7, 2026
Our story details how the woman received tens of thousands of pounds after she agreed to… pic.twitter.com/7k4QHGQnZm
അന്നത്തെ യുവേഫ പ്രസിഡന്റ് മിഷേൽ പ്ലാറ്റിനി ഈ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞതോടെ യുവതിക്ക് സംഘടന വിടേണ്ടി വന്നു. തുടർന്ന് ഇവർക്ക് ആറക്ക സംഖ്യയുടെ വൻ തുക എക്സിറ്റ് പാക്കേജായും പ്രാദേശിക ബിസിനസ് സ്കൂളിലെ എംബിഎ പഠനത്തിനായി പ്രതിവർഷം 45,000 പൗണ്ടോളം (ഏകദേശം 45 ലക്ഷത്തിലധികം രൂപ) ട്യൂഷൻ ഫീസായും നൽകിയെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് അവകാശപ്പെടുന്നത്. കുട്ടികളുടെയും താഴെത്തട്ടിലുള്ളവരുടെയും ഫുട്ബോൾ വികസനത്തിനായി മാറ്റിവെച്ച ഫണ്ടിൽ നിന്നാണ് ഈ തുകകൾ വകമാറ്റിയതെന്നും ടെലിഗ്രാഫ് റിപ്പോർട്ട് ഉന്നയിക്കുന്നു.
വാർത്ത തള്ളി ഫിഫ; വിശദീകരണവുമായി യുവേഫ
ഇൻഫാന്റിനോയ്ക്കെതിരെയുള്ള ആരോപണങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്ന് ഫിഫ ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചു. ഇൻഫാന്റിനോയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും യാതൊരുവിധ ചട്ടലംഘനങ്ങളോ മോശം പെരുമാറ്റമോ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും യുവേഫയിലോ ഫിഫയിലോ ഇതുവരെ ഒരു ജീവനക്കാരൻ പോലും അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ പരാതി നൽകിയിട്ടില്ലെന്നും വക്താവ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
UEFA have confirmed that they are aware of an allegation that European football's governing paid off an alleged mistress of Gianni Infantino.— Sky Sports News (@SkySportsNews) August 7, 2026
The Telegraph are reporting that while Infantino was general secretary at UEFA, a woman who was allegedly in a relationship with the now… pic.twitter.com/u42G3OHLS9
അതേസമയം, പ്രസ്തുത ജീവനക്കാരിക്ക് പണം നൽകിയ കാര്യം യുവേഫ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അക്കാലത്ത് സംഘടനയിൽ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന നിയമങ്ങൾക്കും ചട്ടങ്ങൾക്കും വിധേയമായാണ് എക്സിറ്റ് പാക്കേജും എംബിഎ കോഴ്സിന്റെ ഫീസും നൽകിയതെന്ന് യുവേഫ വ്യക്തമാക്കി. സംഘടനയുടെ സാമ്പത്തിക സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കാനുള്ള നിയമങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ കർശനമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഇൻഫാന്റിനോയ്ക്ക് മേൽ കനത്ത പ്രതിസന്ധി
ലോകകപ്പിന്റെ വാണിജ്യ അവകാശങ്ങൾ സ്വകാര്യ കമ്പനിക്ക് വിൽക്കാനുള്ള വിവാദപരമായ നിക്ഷേപ പദ്ധതി പരാജയപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് ഇൻഫാന്റിനോ ഇതിനകം തന്നെ ലോക ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷനിൽ കനത്ത പ്രതിസന്ധി നേരിടുകയാണ്. അതിനിടയിൽ ഉയർന്നുവന്ന പുതിയ സാമ്പത്തിക-ധാർമ്മിക ആരോപണങ്ങൾ ഫിഫ പ്രസിഡന്റിനു മേലുള്ള സമ്മർദ്ദം വീണ്ടും ഇരട്ടിയാക്കിയിരിക്കുകയാണ്.
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