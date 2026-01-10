തകര്ത്താടി ആഷ്ലി; യുപി വാരിയേഴ്സിനെ 10 റണ്സിനു തോല്പ്പിച്ച് ഗുജറാത്ത് ജയന്റ്സ്
41 പന്തില് 65 റണ്സെടുത്ത ക്യാപ്റ്റന് ആഷ്ലി ഗാര്ഡ്നറാണ് ഗുജറാത്തിന്റെ ടോപ് സ്കോറര്.
Published : January 10, 2026 at 7:10 PM IST
മുംബൈ: വനിതാ പ്രീമിയര് ലീഗിലെ ഇന്നത്തെ ആദ്യ പോരാട്ടത്തില് ഗുജറാത്ത് ജയന്റ്സിനു മിന്നും ജയം. നവി മുംബൈയിലെ ഡിവൈ പാട്ടീൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന മത്സരത്തില് യുപി വാരിയേഴ്സിനെതിരെ 10 റണ്സിനാണ് ഗുജറാത്തിന്റെ ജയം. ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ഗുജറാത്ത് 4 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില് 207 റണ്സെടുത്തു. എന്നാല് മറുപടി ബാറ്റേന്തിയ യുപിക്ക് 20 ഓവറിൽ 8 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 197 റൺസ് മാത്രമേ നേടാനായുള്ളൂ.
കൂറ്റൻ ലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന യുപിക്ക് മോശം തുടക്കമാണ് ലഭിച്ചത്. ആദ്യ വിക്കറ്റ് വെറും മൂന്ന് റൺസെടുക്കുന്നതിനിടെ നഷ്ടപ്പെട്ടു. എന്നാൽ, ക്യാപ്റ്റൻ മെഗ് ലാനിംഗും ഫോബ് ലിച്ച്ഫീൽഡും രണ്ടാം വിക്കറ്റിൽ 70 റൺസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ക്യാപ്റ്റൻ 27 പന്തിൽ നിന്ന് 30 റൺസ് നേടി. ലിച്ച്ഫീൽഡ് 40 പന്തിൽ നിന്ന് 8 ഫോറുകളും 5 സിക്സറുകളും ഉൾപ്പെടെ 78 റൺസ് നേടി.
എന്നാലും അവര്ക്ക് ടീമിനെ വിജയത്തിലേക്ക് നയിക്കാനായില്ല. ഷെഹ്റാവത്തും 25 റൺസെടുത്തു. ആശ ശോഭന അവസാനം 10 പന്തിൽ 27 റൺസെടുത്തത് തോൽവിയുടെ വ്യാപ്തി കുറച്ചു. ഗുജറാത്തിനായി രേണുക സിംഗ്, സോഫി ഡെവിൻ, ജോർജിയ വെയർഹാം എന്നിവർ രണ്ട് വിക്കറ്റ് വീതം വീഴ്ത്തിയപ്പോൾ ഗാർഡ്നർ, ഗെയ്ക്വാദ് എന്നിവർ ഓരോ വിക്കറ്റ് വീതം വീഴ്ത്തി.
ഗുജറാത്തിന് 208 റൺസിന്റെ കൂറ്റൻ വിജയലക്ഷ്യം
നേരത്തെ, ടോസ് നേടി യുപി ക്യാപ്റ്റൻ മെഗ് ലാനിംഗ് ആദ്യം ബൗൾ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ഗുജറാത്ത് ജയന്റ്സ് 20 ഓവറിൽ 4 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 207 റൺസ് നേടി. ആദ്യ വിക്കറ്റിൽ 41 റൺസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ട് ഗുജറാത്ത് ശക്തമായ തുടക്കമാണ് നൽകിയത്. ബെത്ത് മൂണി 13 റൺസ് നേടിയപ്പോൾ, സോഫി ഡിവൈൻ 20 പന്തിൽ 5 ഫോറുകളും 2 സിക്സറുകളും ഉൾപ്പെടെ 38 റൺസ് നേടി.
മൂന്നാം വിക്കറ്റിൽ അനുഷ്ക ശർമ്മയും ക്യാപ്റ്റൻ ആഷ്ലി ഗാർഡ്നറും ചേർന്ന് 103 റൺസിന്റെ കൂട്ടുകെട്ട് പടുത്തുയർത്തി. അനുഷ്ക 30 പന്തിൽ 7 ഫോറുകൾ ഉൾപ്പെടെ 44 റൺസും ഗാർഡ്നർ 41 പന്തിൽ 6 ഫോറുകളും 3 സിക്സറുകളും ഉൾപ്പെടെ 65 റൺസും നേടി. ജോർജിയ വെയർഹാമും (10 പന്തിൽ 27) ഭാരതി ഫൂൽമാലിയും (7 പന്തിൽ 14) റൺസ് നേടി. യുപിക്കായി സോഫി എക്ലെസ്റ്റോൺ 4 ഓവറിൽ 32 റൺസ് വഴങ്ങി 2 വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തി, ശിഖ പാണ്ഡെയും ഡിയാൻഡ്ര ഡോട്ടിനും ഓരോ വിക്കറ്റ് വീതം വീഴ്ത്തി.
ടൂർണമെന്റിലെ ഉദ്ഘാടന മത്സരത്തിൽ നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിനെതിരെ റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂർ (ആർസിബി) ആവേശകരമായ വിജയം നേടി. ഇന്നത്തെ രണ്ടാം മത്സരത്തിൽ ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസിനെതിരെ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് കളത്തിലിറങ്ങും.
