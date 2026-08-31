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ജർമ്മനി വീണ്ടും ലോക ഹോക്കി ചാമ്പ്യന്മാർ; എതിരില്ലാത്ത ഒരു ഗോളിന് സ്പെയിനെ വീഴ്‌ത്തി

സ്പെയിനെ വീഴ്ത്തി ജർമ്മനിക്ക് ഹോക്കി ലോകകപ്പ് കിരീടം; പാകിസ്‌താന്‍റെ റെക്കോർഡിനൊപ്പമെത്തി

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Defending Champions Germany Defeat Spain 1-0 to Equal Pakistan's World Cup Record (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 31, 2026 at 11:16 AM IST

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വേവ്‌ർ (ബെൽജിയം): ജർമ്മനി വീണ്ടും ലോക ഹോക്കിയുടെ നെറുകയിൽ. ആവേശകരമായ എഫ്.ഐ.എച്ച് പുരുഷ ഹോക്കി ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ സ്പെയിനെ എതിരില്ലാത്ത ഒരു ഗോളിന് പരാജയപ്പെടുത്തി ജർമ്മനി കിരീടം നിലനിർത്തി. ഈ വിജയത്തോടെ പുരുഷ ഹോക്കി ചരിത്രത്തിൽ നാല് തവണ ലോകകിരീടം നേടുന്ന രണ്ടാമത്തെ ടീമെന്ന പാകിസ്‌താന്‍റെ റെക്കോർഡിനൊപ്പം (1971, 1978, 1982, 1994) ജർമ്മനിയുമെത്തി. 2002, 2006, 2023 വർഷങ്ങളിലാണ് ജർമ്മനി ഇതിന് മുൻപ് ലോകകപ്പ് നേടിയത്. 1998-ന് ശേഷം ആദ്യമായി ഫൈനലിലെത്തിയ സ്പെയിന് ഇത്തവണയും കന്നി കിരീടത്തിനായി അടുത്ത ലോകകപ്പ് വരെ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും.

മിഷേൽ സ്ട്രൂത്തോഫിന്‍റെ വിജയഗോൾ

പുതിയതായി നിർമ്മിച്ച ബെൽഫിയസ് ഹോക്കി അരീനയിൽ തടിച്ചുകൂടിയ 8,000-ത്തോളം കാണികളെ സാക്ഷിയാക്കിയായിരുന്നു പോരാട്ടം. ആദ്യ പകുതിയിൽ ഇരുടീമുകളും മികച്ച പ്രതിരോധം കാഴ്‌ചവെച്ചതോടെ ഗോളുകളൊന്നും പിറന്നില്ല. രണ്ടാം പകുതിയിൽ കളി മാറിമറിഞ്ഞു. 44-ാം മിനിറ്റിൽ മികച്ചൊരു ഫീൽഡ് മൂവിലൂടെ ജർമ്മനിയുടെ മിഷേൽ സ്ട്രൂത്തോഫ് ടീമിന്‍റെ വിജയഗോൾ നേടി. വലതുഭാഗത്ത് നിന്ന് ലഭിച്ച പാസ് സ്‌പാനിഷ് ഗോൾകീപ്പറെ കാഴ്‌ചക്കാരനാക്കി മിഷേൽ വലയിലെത്തിക്കുകയായിരുന്നു.

സ്പെയിന്‍റെ ആക്രമണങ്ങളെ തടുത്ത് ജർമ്മൻ പ്രതിരോധം

മൂന്നാം ക്വാർട്ടറിൽ ഗോൾ മടക്കാനായി സ്പെയിൻ പത്തോളം തവണയാണ് ജർമ്മൻ പോസ്റ്റിലേക്ക് ആക്രമണം അഴിച്ചുവിട്ടത്. ക്യാപ്റ്റൻ മാർക്ക് മിരാലസ് എടുത്ത പെനാൽറ്റി കോർണറുകൾ ജർമ്മൻ ഡിഫൻഡർമാരും ഗോൾകീപ്പറും ചേർന്ന് അസാധ്യമായി പ്രതിരോധിച്ചു. കളി അവസാനിക്കാൻ നാല് മിനിറ്റ് ശേഷിക്കെ സ്പാനിഷ് കോച്ച് മാക്‌സ് കാൽദാസ് ഗോൾകീപ്പർ ലൂയിസ് കാൽസാഡോയെ പിൻവലിച്ച് പൂർണ്ണമായും ആക്രമിച്ചു കളിക്കാൻ ഒരു അധിക ഫീൽഡ് കളിക്കാരനെ ഇറക്കിയെങ്കിലും ജർമ്മനിയുടെ പ്രതിരോധ കോട്ട തകർക്കാൻ അവർക്കായില്ല.

അർജന്‍റീനയ്ക്ക് വെങ്കലം; വനിതകളിലും കിരീടം

അതേസമയം, മൂന്നാം സ്ഥാനക്കാർക്കായുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ നെതർലൻഡ്‌സിനെ 2-1 ന് തകർത്ത് അർജന്‍റീന വെങ്കല മെഡൽ സ്വന്തമാക്കി. 59-ാം മിനിറ്റിൽ ക്യാപ്റ്റൻ മത്തിയാസ് റേ നേടിയ പെനാൽറ്റി കോർണർ ഗോളാണ് അർജന്‍റീനയ്ക്ക് വിജയം സമ്മാനിച്ചത്. ടൂർണമെന്‍റിലെ ടോപ്പ് സ്കോററായ തോമസ് ഡൊമെൻ 41-ാം മിനിറ്റിൽ അർജന്‍റീനയെ മുന്നിലെത്തിച്ചെങ്കിലും 49-ാം മിനിറ്റിൽ ഡച്ച് മിഡ്‌ഫീൽഡർ ഫ്ലോറിസ് മിഡൻഡോർപ് ഗോൾ മടക്കിയിരുന്നു. പുരുഷന്മാർക്ക് പുറമെ, കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന വനിതാ ഹോക്കി ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ നെതർലൻഡ്‌സിന്‍റെ മൂന്ന് വർഷത്തെ ആധിപത്യം അവസാനിപ്പിച്ച് അർജന്‍റീനയുടെ വനിതാ ടീമും ലോകകിരീടം ചൂടിയിരുന്നു.

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MENS HOCKEY WORLD CUP
പുരുഷ ഹോക്കി ലോകകപ്പ്
GERMANY VS SPAIN HOCKEY WORLD CUP
GERMANY HOCKEY WORLD CUP CHAMPIONS
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