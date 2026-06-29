പ്രീ ക്വാർട്ടർ ലക്ഷ്യമിട്ട് വമ്പന്മാർ; ജർമ്മനിക്ക് മുന്നിൽ പരാഗ്വെ, ഡച്ച് പടയെ തളയ്ക്കാൻ മൊറോക്കോ
ഇന്ന് ജർമ്മനി vs പരാഗ്വെ, നെതർലൻഡ്സ് vs മൊറോക്കോ സൂപ്പർ പോരാട്ടങ്ങൾ!
Published : June 29, 2026 at 4:33 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഫിഫ ലോകകപ്പിലെ ആവേശം നിറഞ്ഞ റൗണ്ട് ഓഫ് 32 നോക്കൗട്ട് മത്സരങ്ങൾക്ക് തിരിതെളിഞ്ഞു. ജൂൺ 30ന് പുലർച്ചെ നടക്കുന്ന രണ്ട് അതിശക്തമായ പോരാട്ടങ്ങളിൽ മുൻ ലോക ചാമ്പ്യന്മാരായ ജർമ്മനി ലാറ്റിനമേരിക്കൻ കരുത്തരായ പരാഗ്വെയെയും, യൂറോപ്യൻ വമ്പന്മാരായ നെതർലൻഡ്സ് കരുത്തരായ ആഫ്രിക്കൻ സിംഹങ്ങൾ മൊറോക്കോയെയും നേരിടും. ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിലെ തകർപ്പൻ പ്രകടനങ്ങൾക്ക് ശേഷം പ്രീ-ക്വാർട്ടർ (റൗണ്ട് ഓഫ് 16) ഉറപ്പിക്കാൻ ടീമുകൾ തന്ത്രങ്ങൾ മെനയുമ്പോൾ, ഫുട്ബോൾ ലോകം ഇന്ന് ഉറക്കമില്ലാത്ത രാത്രിയിലേക്കാണ് കണ്ണുതുറക്കുന്നത്.
ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിലെ വീഴ്ച മറക്കാൻ ജർമ്മനി; പ്രതിരോധക്കോട്ടയുമായി പരാഗ്വെ
ജൂലിയൻ നാഗൽസ്മാന്റെ കീഴിൽ ഇറങ്ങുന്ന ജർമ്മനി കടുത്ത ആത്മവിശ്വാസത്തിലും അതേസമയം ജാഗ്രതയിലുമാണ്. 2014-ൽ ലോകകിരീടം ചൂടിയതിന് ശേഷം ആദ്യമായാണ് ജർമ്മനി ഒരു ലോകകപ്പിന്റെ നോക്കൗട്ട് റൗണ്ടിലേക്ക് യോഗ്യത നേടുന്നത്. ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ മികച്ച പ്രകടനത്തോടെ ഗ്രൂപ്പ് ചാമ്പ്യന്മാരായെങ്കിലും, അവസാന മത്സരത്തിൽ ഇക്വഡോറിനോട് 2-1 ന് ഏറ്റ തോൽവി അവരുടെ ആത്മവിശ്വാസത്തെ നേരിയ തോതിൽ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. തുടക്കത്തിൽ ലീഡ് നേടിയ ശേഷമായിരുന്നു ജർമ്മനി അന്ന് പരാജയപ്പെട്ടത്.
The match officials for @FIFAWorldCup matches 74, 75 and 76 have been appointed. 🤝— FIFA (@FIFAcom) June 27, 2026
മറുഭാഗത്ത്, ടൂർണമെന്റിലെ ഏറ്റവും മികച്ച മൂന്നാം സ്ഥാനക്കാരായി 4 പോയിന്റോടെയാണ് പരാഗ്വെ നോക്കൗട്ടിൽ ഇടംപിടിച്ചത്. തുർക്കിയെ പരാജയപ്പെടുത്തുകയും ഓസ്ട്രേലിയയെ സമനിലയിൽ തളയ്ക്കുകയും ചെയ്ത പരാഗ്വെയുടെ പ്രധാന ആയുധം അവരുടെ ശക്തമായ പ്രതിരോധ നിരയാണ്. ജർമ്മൻ മുന്നേറ്റ നിരയെ ഫ്രസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യിക്കാനും മധ്യനിരയിൽ സ്ഥലം നൽകാതിരിക്കാനുമായിരിക്കും ഗുസ്താവോ അൽഫാരോയുടെ ടീം ശ്രമിക്കുക. എങ്കിലും, ആക്രമണ നിരയിലെ പോരായ്മകള് അവർക്ക് തിരിച്ചടിയായേക്കാം.
𝗜𝗧'𝗦 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛𝗗𝗔𝗬! 🔥👊— FC Bayern (@FCBayernEN) June 29, 2026
🇩🇪 Our German boys take on Paraguay in search of a place in the R16. Let's do this! 💪 pic.twitter.com/FpgevDFh59
ചരിത്രം ജർമ്മനിക്കൊപ്പം: ഇരുടീമുകളും ഇതിന് മുൻപ് ലോകകപ്പിൽ നേർക്കുനേർ വന്നത് 2002-ലാണ്. 1-0നു പരാഗ്വെയെ തകർത്ത് ജർമ്മനി ഫൈനൽ വരെ മുന്നേറിയിരുന്നു.
- മത്സര സമയം (ഇന്ത്യയിൽ): ജൂൺ 30, ചൊവ്വാഴ്ച പുലർച്ചെ 02:00 AM.
നെതർലൻഡ്സും മൊറോക്കോയും നേർക്കുനേർ
ലോക ഫുട്ബോളിലെ രണ്ട് വൻശക്തികളായ നെതർലൻഡ്സും മൊറോക്കോയും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടമാണ് ഇന്നത്തെ മറ്റൊരു ആകർഷണം. ടൂർണമെന്റിലെ കിരീടസാധ്യത കൽപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഇരുടീമുകളിലൊന്ന് ഇത്രയും നേരത്തെ പുറത്താകുമെന്ന് ആരും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല.
Knockout football for the Atlas Lions. 🇲🇦— CAF (@CAF_Online) June 29, 2026
Netherlands vs Morocco. Tonight in the #FIFAWorldCup RO32. pic.twitter.com/NTIae4FZYb
റൊണാൾഡ് കൂമാന്റെ കീഴിൽ ഇറങ്ങുന്ന ഡച്ച് പട ഗ്രൂപ്പിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനക്കാരായാണ് എത്തുന്നത്. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ജപ്പാനോട് സമനില വഴങ്ങിയെങ്കിലും സ്വീഡനെയും ടുണീഷ്യയെയും തകർത്ത് അവർ മികച്ച ഫോമിലാണ്. പൊസഷൻ ഫുട്ബോളും വേഗതയേറിയ കൗണ്ടർ അറ്റാക്കുകളും സമന്വയിപ്പിക്കുന്ന നെതർലൻഡ്സ് നിരയിൽ ബ്രയാൻ ബ്രോബിയുടെ പ്രകടനം ഇന്നത്തെ മത്സരത്തിൽ നിർണ്ണായകമാകും.
MOROCCO 🇲🇦— ESPN FC (@ESPNFC) June 26, 2026
NETHERLANDS 🇳🇱
We will be there 🔥 pic.twitter.com/1wifMyxz2s
നിലവിലെ ആഫ്രിക്കൻ ചാമ്പ്യന്മാരായ മൊറോക്കോ തങ്ങളുടെ സുവർണ്ണ കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് കടന്നുപോകുന്നത്. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ബ്രസീലിനെ സമനിലയിൽ തളച്ച അവർ സ്കോട്ട്ലൻഡിനെയും ഹെയ്തിയെയും പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് വരുന്നത്. ഹെയ്തിക്കെതിരെ രണ്ട് തവണ പിന്നിലായിട്ടും 4-2 ന് തിരിച്ചടിച്ച മൊറോക്കോയുടെ പോരാട്ടവീര്യം ഡച്ച് പടയ്ക്ക് കടുത്ത വെല്ലുവിളിയാകും. ഇന്നത്തെ മത്സരത്തിൽ വിജയിക്കുന്നവർക്ക് പ്രീ-ക്വാർട്ടറിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയോ കാനഡയോ ആകും എതിരാളികൾ.
- മത്സര സമയം (ഇന്ത്യയിൽ): ജൂൺ 30, ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ 06:30 AM.
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