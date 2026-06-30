പന്തടക്കമല്ല തന്ത്രമാണ് പ്രധാനം! യൂറോപ്യൻ വമ്പന്മാരെ പൂട്ടിയ 'പരാഗ്വേൻ-മൊറോക്കൻ' മാജിക്
ഗോളടിക്കാൻ മറന്ന വമ്പന്മാർ, വലകുലുക്കാൻ പഠിച്ച കറുത്ത കുതിരകൾ; ലോകകപ്പ് പ്രവചനാതീതം!
Published : June 30, 2026 at 3:01 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഫിഫ ലോകകപ്പ് ഗ്രൗണ്ടുകളിൽ ഇപ്പോൾ പ്രവചനങ്ങൾക്ക് സ്ഥാനമില്ല. വമ്പന്മാരായ ജർമ്മനിയും നെതർലൻഡ്സും പ്രീ-ക്വാർട്ടർ കാണാതെ പുറത്തായത് കേവലം അട്ടിമറികളല്ല, മറിച്ച് ആഗോള ഫുട്ബോളിൽ സംഭവിക്കുന്ന വലിയൊരു തന്ത്രപരമായ മാറ്റത്തിന്റെ വ്യക്തമായ സൂചനയാണ്. ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടങ്ങളിലെ ആവേശം കനത്ത നോക്കൗട്ട് പോരാട്ടങ്ങളിലേക്ക് വഴിമാറുമ്പോൾ, ഖത്തർ ലോകകപ്പിൽ കണ്ടതിനേക്കാൾ വലിയ അട്ടിമറി പരമ്പരകളാണ് സംഭവിക്കുന്നത്.
പഴയതുപോലെ വമ്പൻ ടീമുകൾക്കെതിരെ പ്രതിരോധ കോട്ട കെട്ടി ഭാഗ്യത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന 'അണ്ടർഡോഗുകളുടെ' (Underdogs) കാലം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ആധുനിക ഫുട്ബോളിലെ അത്യാധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യകളും കൃത്യമായ തന്ത്രങ്ങളും നെഞ്ചേറ്റി, ഏത് വമ്പൻമാരുടെയും സിംഹാസനം ഇളക്കാൻ തങ്ങൾ സജ്ജരാണെന്ന് ഏഷ്യൻ, ആഫ്രിക്കൻ, തെക്കേ അമേരിക്കൻ ടീമുകൾ തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു. മൈതാനത്തെ പന്തടക്കമല്ല, മറിച്ച് കൃത്യമായ ലക്ഷ്യബോധത്തോടെയുള്ള കളി ശൈലിയാണ് വിജയത്തിന്റെ മാനദണ്ഡമെന്ന് അടിവരയിടുന്നതാണ് ഈ ലോകകപ്പിലെ പുതിയ ട്രെൻഡുകൾ.
വമ്പന്മാർ വീണ വഴി
- ജർമ്മനിയെ പൂട്ടിയ പരാഗ്വേൻ തന്ത്രം
(പരാഗ്വേ 1-1 ജർമ്മനി - പെനാൽറ്റി ഷൂട്ടൗട്ടിൽ പരാഗ്വേയ്ക്ക് 4-3 ജയം)
മത്സരത്തിലുടനീളം പന്തടക്കത്തിലും പാസുകളിലും ജർമ്മനി വ്യക്തമായ ആധിപത്യം പുലർത്തിയെങ്കിലും ഗോൾ നേടുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടു. പ്രതിരോധത്തിൽ 'ലോ ബ്ലോക്ക്' തീർത്ത് ജർമ്മൻ മുന്നേറ്റങ്ങളുടെ വേഗത കുറയ്ക്കാൻ പരാഗ്വേയ്ക്ക് സാധിച്ചു. പന്തടക്കം ഉണ്ടായിട്ടും ജർമ്മനിക്ക് കൃത്യമായ അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഒടുവിൽ മത്സരത്തെ പെനാൽറ്റി ഷൂട്ടൗട്ടിലേക്ക് നീട്ടാനും, അവിടെ പതർച്ചയില്ലാതെ ലക്ഷ്യം കണ്ട് ജർമ്മനിയെ പുറത്താക്കാനും പരാഗ്വേയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞു. 'പന്തടക്കത്തേക്കാൾ പ്രധാനം തന്ത്രപരമായ മുന്നേറ്റമാണ്' എന്ന് പരാഗ്വേ ഈ മത്സരത്തിലൂടെ തെളിയിച്ചു.
- ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ മൊറോക്കോ
(മൊറോക്കോ 1-1 നെതർലൻഡ്സ് - പെനാൽറ്റി ഷൂട്ടൗട്ടിൽ മൊറോക്കോയ്ക്ക് 3-2 ജയം)
70 ശതമാനത്തോളം പന്തടക്കവുമായി തുടക്കം മുതൽ മികച്ച കളി പുറത്തെടുത്തത് മൊറോക്കോ ആയിരുന്നു. ഡച്ചുകാർ ആദ്യം ലീഡ് നേടിയെങ്കിലും കളി തങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. മത്സരത്തിന്റെ അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ ഗോൾ മടക്കി മൊറോക്കോ തങ്ങളുടെ പോരാട്ടവീര്യം വീണ്ടെടുത്തു. എക്സ്ട്രാ ടൈമിലും മാനസികമായും ശാരീരികമായും മികച്ചു നിന്നത് മൊറോക്കോ ആയിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ലോകകപ്പിലെ സെമിഫൈനൽ പ്രവേശം വെറുമൊരു ഭാഗ്യമല്ലെന്ന് അവർ തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു.
യൂറോപ്യൻ വമ്പന്മാരുടെ തകർച്ചയോ?
വെറും 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിലാണ് ആകെ 7 ലോകകപ്പ് ഫൈനലുകളും 4 കിരീടങ്ങളും സ്വന്തമായുള്ള ജർമ്മനിയും നെതർലൻഡ്സും ടൂർണമെന്റില് നിന്നും പുറത്തായത്. ആഫ്രിക്കൻ, ഏഷ്യൻ, തെക്കേ അമേരിക്കൻ ടീമുകളിലെ ഭൂരിഭാഗം കളിക്കാരും ഇപ്പോൾ യൂറോപ്പിലെ വമ്പൻ ക്ലബ്ബുകളിലാണ് കളിക്കുന്നത്. അതിനാൽ തന്നെ വമ്പൻ ടീമുകളോട് കളിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന യാതൊരുവിധ ഭയവും ഇപ്പോൾ ചെറു ടീമുകൾക്കില്ല. ഫുട്ബോളിലെ കുഞ്ഞന് ടീമുകളും മറ്റ് ടീമുകളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇപ്പോൾ വളരെ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
വരാനിരിക്കുന്ന പ്രധാന 'അട്ടിമറി' മത്സരങ്ങൾ
വരും ദിവസങ്ങളിലും വലിയ അട്ടിമറികൾക്ക് ലോകകപ്പ് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചേക്കാം. ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില പ്രധാന മത്സരങ്ങൾ ഇതാ.
- ബെൽജിയം vs സെനഗൽ: കായികക്ഷമതയിലും വേഗതയിലും മികച്ചു നിൽക്കുന്ന സെനഗലിന് മുന്നിൽ, പ്രായമേറുന്ന ബെൽജിയത്തിന്റെ സുവർണ്ണ തലമുറ പതറാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
- ഇംഗ്ലണ്ട് vs ഡിആർ കോംഗോ: ഈ ലോകകപ്പിലെ കറുത്ത കുതിരകളായ ഡിആർ കോംഗോയുടെ കൗണ്ടർ അറ്റാക്കിംഗ് ശൈലി ഇംഗ്ലണ്ടിന് വലിയ ഭീഷണിയാണ്.
- സ്പെയിൻ vs ഓസ്ട്രിയ: മികച്ച രീതിയിൽ പ്രസ്സ് ചെയ്ത് കളിക്കുന്ന ഓസ്ട്രിയൻ ശൈലി സ്പെയിന്റെ പാസിംഗ് ഗെയിമിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തിയേക്കാം.
- അർജന്റീന vs കേപ് വെർദെ: ഈ ടൂർണമെന്റിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദാവീദും ഗോലിയാത്തും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടം. നഷ്ടപ്പെടാൻ ഒന്നുമില്ലാത്ത കേപ് വെർദെ മെസ്സിപ്പടയ്ക്ക് കടുത്ത വെല്ലുവിളി ഉയർത്തും.
- കൊളംബിയ vs ഘാന: ഘാനയുടെ കായികക്ഷമതയും വേഗതയേറിയ കൗണ്ടർ അറ്റാക്കുകളും ഈ മത്സരത്തെ പ്രവചനാതീതമാക്കുന്നു.
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