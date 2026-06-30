ചരിത്രത്തിലാദ്യം! ലോകകപ്പിൽ വമ്പൻ അട്ടിമറി; ഷൂട്ടൗട്ടിൽ ജർമനിയെ വീഴ്ത്തി പരാഗ്വെ പ്രീക്വാർട്ടറിൽ
പ്രീ-ക്വാർട്ടർ പോരാട്ടത്തിൽ കരുത്തരായ ജർമ്മനിയെ പെനാൽറ്റി ഷൂട്ടൗട്ടിൽ അട്ടിമറിച്ച് പരാഗ്വെ
Published : June 30, 2026 at 7:20 AM IST
മാസച്യുസെറ്റ്സ്: ഫിഫ ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോൾ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അട്ടിമറികളിലൊന്നിൽ മുൻ ചാമ്പ്യന്മാരായ ജർമനി ടൂർണമെൻ്റിൽനിന്ന് പുറത്ത്. 2026 ലോകകപ്പിൻ്റെ റൗണ്ട് ഓഫ് 32 പോരാട്ടത്തിൽ റാങ്കിങ്ങിൽ ഏറെ പിന്നിലുള്ള പരാഗ്വെയോട് പെനാൽറ്റി ഷൂട്ടൗട്ടിൽ പരാജയപ്പെട്ടാണ് നാല് വട്ട ചാമ്പ്യന്മാരായ ജർമനിയുടെ മടക്കം. നിശ്ചിത സമയത്തും അധിക സമയത്തും ഇരു ടീമുകളും ഓരോ ഗോൾ വീതം നേടി സമനില പാലിച്ചതോടെയാണ് മത്സരം ഷൂട്ടൗട്ടിലേക്ക് നീണ്ടത്.
ഷൂട്ടൗട്ടിൽ മൂന്ന് നിർണായക കിക്കുകൾ പാഴാക്കിയ ജർമനിയെ നാലിനെതിരെ മൂന്ന് ഗോളുകൾക്ക് തകർത്താണ് പരാഗ്വെ അവിസ്മരണീയ വിജയം സ്വന്തമാക്കിയത്. മത്സരത്തിൻ്റെ ഒന്നാം പകുതിയിൽ ജർമനിയെ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് 42-ാം മിനിറ്റിൽ പരാഗ്വെയാണ് ആദ്യം ലീഡെടുത്തത്.
Paraguay's moment 🇵🇾#FIFAWorldCup pic.twitter.com/Gieu7KVjNg— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 30, 2026
വലതുവിങ്ങിൽനിന്ന് മാറ്റിയാസ് ഗലാർസ നൽകിയ മികച്ചൊരു ക്രോസ്, ബോക്സിൽ മാർക്ക് ചെയ്യപ്പെടാതെ നിന്ന ജൂലിയോ എൻസിസോ മനോഹരമായ ഒരു ടോപ് ക്ലാസ് ഹെഡറിലൂടെ ജർമൻ കീപ്പർ മാനുവൽ നോയറെ കീഴടക്കി വലയിലെത്തിച്ചു. എന്നാൽ രണ്ടാം പകുതിയിൽ ശക്തമായി തിരിച്ചുവന്ന ജർമനി 54-ാം മിനിറ്റിൽ സമനില പിടിച്ചു.
ഇടതുവിങ്ങിൽനിന്ന് ഫ്ലോറിയൻ വിർട്സ് ഉയർത്തി നൽകിയ പന്ത് കായ് ഹാവേർട്സ് തകർപ്പൻ ഹെഡറിലൂടെ വലയ്ക്കുള്ളിലാക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് വിജയഗോളിനായി ഇരു ടീമുകളും കിണഞ്ഞുശ്രമിച്ചെങ്കിലും പ്രതിരോധം ശക്തമാക്കിയതോടെ നിശ്ചിത സമയത്തും അധിക സമയത്തും ഈ സമനില തുടരുകയായിരുന്നു.
ഷൂട്ടൗട്ടിലെ നാടകീയത
ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ ഇന്നേവരെ ഒരു ഷൂട്ടൗട്ടിലും തോറ്റിട്ടില്ലാത്ത ജർമനിക്ക് ഇത്തവണ പിഴച്ചു. ജർമനിയുടെ ആദ്യ കിക്ക് എടുത്ത കായ് ഹാവേർട്സിൻ്റെയും നാലാം കിക്ക് എടുത്ത നിക്ക് വോൾട്ട്മേഡിൻ്റെയും ശ്രമങ്ങൾ പരാഗ്വെ കീപ്പർ ഒർലാൻഡോ ഗിൽ തടഞ്ഞിട്ടു. എന്നാൽ അവസാന രണ്ട് കിക്കുകൾ പാഴാക്കി പരാഗ്വെയും സമ്മർദത്തിലായതോടെ മത്സരം സഡൻ ഡെത്തിലേക്ക് നീങ്ങി. സഡൻ ഡെത്തിലെ ആദ്യ കിക്കെടുത്ത ജർമൻ താരം ജൊനാഥൻ താഹിൻ്റെ ഷോട്ട് ക്രോസ് ബാറിന് മുകളിലൂടെ പുറത്തേക്ക് പോയപ്പോൾ, പരാഗ്വെ താരം ഹോസെ കനാലെ ലക്ഷ്യം കണ്ട് പരാഗ്വെയ്ക്ക് ചരിത്ര വിജയം സമ്മാനിച്ചു.
തകർന്നത് വലിയ റെക്കോഡ്
ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ ഇതാദ്യമായാണ് ജർമനി ഒരു പെനാൽറ്റി ഷൂട്ടൗട്ടിൽ പരാജയപ്പെടുന്നത്. ഇതിന് മുൻപ് പങ്കെടുത്ത നാല് ഷൂട്ടൗട്ടുകളിലും ജർമനി വിജയിച്ചിരുന്നു. ഒരു പ്രമുഖ രാജ്യാന്തര ടൂർണമെൻ്റിൽ ജർമനി ഷൂട്ടൗട്ടിൽ തോൽക്കുന്നത് ഇത് രണ്ടാം തവണ മാത്രമാണ്. 1976ലെ യൂറോപ്യൻ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഫൈനലിൽ ചെക്കോസ്ലൊവാക്യയോടായിരുന്നു ഇതിന് മുൻപത്തെ പരാജയം.
Paraguay power into the Round of 16 on penalties! 💪#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 29, 2026
അന്ന് അഞ്ചിനെതിരെ മൂന്ന് ഗോളുകൾക്കായിരുന്നു ജർമനിയുടെ തോൽവി. ജർമനിയെപ്പോലൊരു വമ്പൻ ടീമിനെ ടൂർണമെൻ്റിൽനിന്ന് പുറത്താക്കിയതോടെ കടുത്ത ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് പരാഗ്വെ. ഈ അവിസ്മരണീയ വിജയത്തോടെ ടൂർണമെൻ്റിൻ്റെ പ്രീക്വാർട്ടറിലേക്ക് പരാഗ്വെ ഔദ്യോഗികമായി യോഗ്യത നേടി. റൗണ്ട് ഓഫ് 32ലെ മറ്റ് മത്സരങ്ങളുടെ ഫലം പുറത്തുവരുന്നതോടെ, അടുത്ത നോക്കൗട്ട് പോരാട്ടത്തിൽ പരാഗ്വെ ആരെയാകും നേരിടുക എന്ന് വ്യക്തമാകും. ലോകകപ്പ് നേടാൻ സാധ്യത കൽപിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ടീമുകളിലൊന്നായ ജർമനിയുടെ അപ്രതീക്ഷിത മടക്കം ആരാധകരെയും കടുത്ത നിരാശയിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
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