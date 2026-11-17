സാവിക്ക് കീഴിൽ നെതർലൻഡ്സിന് ആദ്യ തോൽവി, അതും 5-0ന്! ഗോൾമഴ പെയ്യിച്ച് ക്ലോപ്പിന്റെ ജർമ്മനി
യുവേഫ നേഷൻസ് ലീഗ്: നെതർലൻഡ്സിനെ 5-0-ന് തകർത്ത് ജർമ്മനി ഗ്രൂപ്പ് ചാമ്പ്യന്മാർ; ഡച്ച് പടയും ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ.
Published : November 17, 2026 at 2:00 PM IST
ബെർലിൻ: യുവേഫ നേഷൻസ് ലീഗിൽ കരുത്തരായ നെതർലൻഡ്സിനെ ഏകപക്ഷീയമായ അഞ്ച് ഗോളുകൾക്ക് (5-0) തകർത്ത് ജർമ്മനി ഗ്രൂപ്പിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം സ്വന്തമാക്കി. മത്സരത്തിൽ ഇരട്ട ഗോളുകളുമായി തിളങ്ങിയ ഫ്ലോറിയൻ വിർട്സാണ് ജർമ്മനിക്ക് വമ്പൻ വിജയം സമ്മാനിച്ചത്.
ഗ്രൂപ്പ് എ2-വിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനക്കാരായാണ് യുർഗൻ ക്ലോപ്പിന്റെ പരിശീലനത്തിലുള്ള ജർമ്മൻ നിര ഈ മത്സരത്തിനിറങ്ങിയത്. എന്നാൽ നെതർലൻഡ്സിനെ തകർത്തതോടെ ഗ്രീസിനെയും ഡച്ച് പടയെയും മറികടന്ന് ജർമ്മനി ഒന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് കുതിച്ചു. മൂന്ന് ടീമുകൾക്കും 11 പോയിന്റ് വീതമാണുള്ളതെങ്കിലും, പരസ്പരമുള്ള മത്സരങ്ങളിലെ ഫലം ടൈബ്രേക്കറായി പരിഗണിച്ചതോടെ ജർമ്മനി ഗ്രൂപ്പ് ജേതാക്കളായി. രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാരായി നെതർലൻഡ്സും ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിലേക്ക് യോഗ്യത നേടി.
A five-star performance from Germany 🌟 #NationsLeague https://t.co/yneV9fCGMX— UEFA EURO (@UEFAEURO) November 16, 2026
രണ്ടാം പകുതിയിൽ ഗോൾമഴ
ജർമ്മനിക്കായി ഡെറി ഷെർഹാന്റ്, ഫ്ലോറിയൻ വിർട്സ് (2), നിക്കോ ഷ്ലോട്ടർബെക്ക്, ബ്രയാൻ ഗ്രൂഡ എന്നിവരാണ് വലകുലുക്കിയത്. 41-ാം മിനിറ്റിൽ തന്റെ ആദ്യ അന്താരാഷ്ട്ര ഗോളിലൂടെ ഡെറി ഷെർഹാന്റാണ് ജർമ്മനിയുടെ ഗോൾവേട്ടയ്ക്ക് തുടക്കമിട്ടത്.
രണ്ടാം പകുതിയിലായിരുന്നു ജർമ്മനിയുടെ സമ്പൂർണ്ണ ആധിപത്യം. 60-ാം മിനിറ്റിൽ ബോക്സിന് പുറത്തുനിന്നുള്ള തകർപ്പൻ ഷോട്ടിലൂടെ വിർട്സ് ലീഡ് ഇരട്ടിയാക്കി. അഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഷ്ലോട്ടർബെക്കിന്റെ ഹെഡറിലൂടെ ജർമ്മനി 3-0-ന് മുന്നിലെത്തി. തുടർന്ന് ബ്രയാൻ ഗ്രൂഡ നൽകിയ പാസിൽ നിന്ന് വിർട്സ് തന്റെ രണ്ടാം ഗോൾ നേടി. 77-ാം മിനിറ്റിൽ ഗ്രൂഡ കൂടി ലക്ഷ്യം കണ്ടതോടെ ജർമ്മനി 5-0-ന്റെ ചരിത്രവിജയം പൂർത്തിയാക്കി.
വെള്ളിയാഴ്ച ഗ്രീസിനെ 7-0-ന് തകർത്ത ആത്മവിശ്വാസത്തിലെത്തിയ നെതർലൻഡ്സിന് ജർമ്മനിയോടേറ്റ തോൽവി കനത്ത തിരിച്ചടിയായി. പരിശീലകൻ സാവി ഹെർണാണ്ടസിന് കീഴിൽ നെതർലൻഡ്സ് നേരിടുന്ന ആദ്യ പരാജയം കൂടിയാണിത്.
Some big wins in Monday's MD6 action 🍿 #NationsLeague https://t.co/qrfbaD2KCY— UEFA EURO (@UEFAEURO) November 16, 2026
മറ്റ് പ്രധാന മത്സരഫലങ്ങൾ
- ലീഗ് എ - ഗ്രൂപ്പ് 2: ഗ്രീസ് 1-0 സെർബിയ
- ലീഗ് ബി - ഗ്രൂപ്പ് 1: നോർത്ത് മാസിഡോണിയ 0-3 സ്ലൊവേനിയ, സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് 4-0 സ്കോട്ട്ലൻഡ്
- ലീഗ് സി - ഗ്രൂപ്പ് 3: ഫറോ ഐലൻഡ്സ് 1-0 മോൾഡോവ, കസാക്കിസ്ഥാൻ 2-2 സ്ലൊവാക്യ
- ലീഗ് സി - ഗ്രൂപ്പ് 4: എസ്റ്റോണിയ 2-1 ബൾഗേറിയ, ഐസ്ലൻഡ് 3-0 ലക്സംബർഗ്
- ലീഗ് ഡി - ഗ്രൂപ്പ് 1: ജിബ്രാൾട്ടർ 1-1 മാൾട്ട
- ലീഗ് ഡി - ഗ്രൂപ്പ് 2: ലിത്വാനിയ 2-1 ലിച്ചെൻസ്റ്റീൻ
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