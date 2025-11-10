'ഈ നാണമില്ലാത്ത ആളുകൾ നിങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കുകയാണ്'; ഇന്ത്യൻ വനിതാ ടീമിന് സുനിൽ ഗവാസ്കറിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്
ലോകകപ്പ് കിരീടം ചൂടിയ ഇന്ത്യന് വനിതാ ടീമിനു പാരിതോഷികങ്ങള് ഒഴുകിയെത്തി.
Published : November 10, 2025 at 5:53 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യൻ വനിതാ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ ഏകദിന ലോകകപ്പ് വിജയം രാജ്യമെമ്പാടും ആഘോഷിക്കുകയാണ്. 1983ൽ കപിൽ ദേവിനും 2011ൽ എം.എസ്. ധോണിക്കും ശേഷം ഇന്ത്യയ്ക്ക് 50 ഓവർ ലോകകപ്പ് നേടിക്കൊടുത്ത മൂന്നാമത്തെ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റനായി ഹർമൻപ്രീത് കൗർ മാറി. ഫൈനലിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ പരാജയപ്പെടുത്തി കിരീടം ചൂടിയ ടീമിനു പാരിതോഷികങ്ങളും ഒഴുകിയെത്തി.
സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ മുതൽ വിവിധ ബ്രാൻഡുകൾ വരെ താരങ്ങള്ക്ക് സമ്മാനങ്ങള് പ്രഖ്യാപിച്ചു. എന്നാല് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത ചില ക്യാഷ് റിവാർഡുകളോ സ്പോൺസർഷിപ്പ് ഡീലുകളോ ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിരാശരാകരുതെന്ന് ക്രിക്കറ്റ് ഇതിഹാസം സുനിൽ ഗവാസ്കർ ഇന്ത്യന് ടീമിനു മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. വിജയികള്ക്ക് ഐസിസിയില് നിന്ന് ടീമിന് ലഭിക്കുന്ന തുകയ്ക്ക് പുറമേ, ബിസിസിഐ 51 കോടി രൂപ ക്യാഷ് പാരിതോഷികവും പ്രഖ്യാപിച്ചു.
റിച്ച ഘോഷ്, ഹർമൻപ്രീത് കൗർ, സ്മൃതി മന്ദാന, ഹർലീൻ ഡിയോൾ തുടങ്ങിയ കളിക്കാർക്ക് സർക്കാരുകൾ ക്യാഷ് റിവാർഡുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ഉടൻ പുറത്തിറങ്ങാനിരിക്കുന്ന സിയാറ ഇന്ത്യൻ ടീമിലെ ഓരോ അംഗത്തിനും സമ്മാനിക്കുമെന്ന് ടാറ്റയും പ്രഖ്യാപിച്ചു. ടീമംഗങ്ങള് തങ്ങള്ക്ക് ലഭിക്കുന്ന പ്രതിഫലം വാങ്ങാനുള്ള ഓട്ടത്തിനിടെ, 1983-ൽ ഇന്ത്യൻ പുരുഷ ടീം ലോകകപ്പ് നേടിയപ്പോഴുള്ള തന്റെ സ്വന്തം അനുഭവം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഗവാസ്കർ ടീമിന് ചില പ്രതിഫലങ്ങൾ ലഭിച്ചേക്കില്ലെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
'പെൺകുട്ടികളോട് ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് മാത്രം. വാഗ്ദാനം ചെയ്ത ചില അവാർഡുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ ദയവായി നിരാശപ്പെടരുത്. ഇന്ത്യയിൽ, പരസ്യദാതാക്കളും ബ്രാൻഡുകളും വ്യക്തികളും വിജയികളുടെ ചുമലിൽ കയറി സൗജന്യ പരസ്യം നേടാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. അവരുടെ ബ്രാൻഡുകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിന് മഹത്വം കൊണ്ടുവന്നവർക്ക് ഒന്നും നൽകുന്നില്ല, ഗവാസ്കര് മിഡ്-ഡേയിലെ തന്റെ കോളത്തിൽ എഴുതി .
1983-ൽ ലോകകപ്പ് ജേതാക്കളായ ഇന്ത്യൻ ടീമിനും സമാനമായ നിരവധി വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും അവയിൽ ചിലത് ഒരിക്കലും യാഥാർത്ഥ്യമായില്ലെന്ന് ഗവാസ്കര് പറഞ്ഞു. അന്നും നിരവധി വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകിയിരുന്നു, മാധ്യമങ്ങളിൽ ധാരാളം വാർത്തകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. മിക്കതും ഒരിക്കലും യാഥാർത്ഥ്യമായില്ല. മാധ്യമങ്ങളെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല, കാരണം അവർ ഉന്നതമായ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ സന്തോഷത്തോടെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു, ഈ നാണംകെട്ട ആളുകൾ തങ്ങളെയും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കിയില്ല. അതിനാൽ പെൺകുട്ടികളേ, ഈ നാണംകെട്ടവർ നിങ്ങളുടെ വിജയം സ്വയം പ്രമോട്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ വിഷമിക്കേണ്ട," ഗവാസ്കര് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.