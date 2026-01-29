ETV Bharat / sports

സഞ്ജുവിന്‍റെ ഫൂട്ട് വർക്കിലെ പാളിച്ചയാണ് വിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ കാരണമെന്ന് സുനിൽ ഗവാസ്‌കർ

നാലാം ടി20 മത്സരത്തില്‍ ന്യൂസിലൻഡ് ഇന്ത്യയെ 50 റൺസിന് പരാജയപ്പെടുത്തി.

Sanju Samson
Sanju Samson (AFP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 29, 2026 at 10:15 AM IST

വിശാഖപട്ടണം: ന്യൂസിലൻഡിനെതിരായ ആദ്യ മൂന്ന് മത്സരങ്ങളിലും നിരാശപ്പെടുത്തിയ സഞ്ജു സാംസണ്‍ നാലാം ടി20യിലും നിറം മങ്ങി. മികച്ച തുടക്കമാണ് സാംസൺ നേടിയതെങ്കിലും 15 പന്തിൽ നിന്ന് 24 റൺസ് നേടിയ താരത്തെ 6.4 ഓവറില്‍ മിച്ചല്‍ സാന്‍റ്‌നര്‍ ക്ലീന്‍ ബൗള്‍ഡാക്കുകയായിരുന്നു.

ഒരു സിക്‌സും മൂന്ന് ബൗണ്ടറികളുമാണ് സഞ്ജുവിന്‍റെ ബാറ്റില്‍ നിന്ന് പിറന്നത്. കഴിഞ്ഞ നാല് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നായി 40 റൺസ് മാത്രമാണ് താരം നേടിയത്. മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് ഇഷാൻ കിഷൻ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്‌ചവച്ചതോടെ ടി20 ലോകകപ്പ് ടീമിൽ സാംസണിന്‍റെ സ്ഥാനം സംബന്ധിച്ച് ആശങ്ക ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്.

Sanju Samson
Sanju Samson (IANS)

അതേസമയം സഞ്ജുവിന്‍റെ ബാറ്റിംഗില്‍ സാങ്കേതിക പിഴവുണ്ടെന്നു കമന്‍റേറ്റര്‍മാര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സഞ്ജുവിന്‍റെ ഫൂട്ട് വർക്കിലെ പാളിച്ചകളാണ് വിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ കാരണമായെന്ന് സുനിൽ ഗവാസ്‌കർ പറഞ്ഞു. 'കാലുകൾക്ക് ഒരു ചലനവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ലെഗ് സ്റ്റംപിന് പുറത്തേക്ക് നീങ്ങി ഓഫ് സൈഡിൽ സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കി കളിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ സഞ്ജു തന്‍റെ മൂന്ന് സ്റ്റംപുകളും ബൗളർക്ക് മുന്നിൽ തുറന്നുകാട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ പരമ്പരയിൽ ഇത് രണ്ടാം തവണയാണ് സഞ്ജു സമാനമായ രീതിയിൽ വിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നതെന്നും, ഗവാസ്‌കർ കമന്‍ററിയില്‍ പറഞ്ഞു.

അതേസമയം മത്സരത്തില്‍ ന്യൂസിലൻഡ് ഇന്ത്യയെ 50 റൺസിന് പരാജയപ്പെടുത്തി. ടോസ്‌ നഷ്‌ടപ്പെട്ട് ആദ്യം ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ കിവീസ് ഉയര്‍ത്തിയ 216 റണ്‍സ് വിജയലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ബാറ്റേന്തിയ ഇന്ത്യ 18.4 ഓവറില്‍ 165 റണ്‍സിന് ഓള്‍ഔട്ട് ആവുകയായിരുന്നു. ഇന്ത്യയ്ക്ക് വേണ്ടി ശിവം ദുബെ അര്‍ധ സെഞ്ച്വറി നേടി.

ടി20യില്‍ ഒരു ഇന്ത്യൻ താരത്തിന്‍റെ വേഗതയേറിയ മൂന്നാമത്തെ അർധ സെഞ്ചറിയാണ് ശിവം ദുബെ സ്വന്തമാക്കിയത്. ആദ്യ മൂന്ന് ടി20 മത്സരങ്ങളും വിജയിച്ച ഇന്ത്യ നേരത്തെ തന്നെ പരമ്പര സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു. വിശാഖപട്ടണത്തെ വിജയത്തോടെ പരമ്പര 3-1 എന്ന നിലയിലായി. പരമ്പരയിലെ അവസാന മത്സരം 31ന് തിരുവനന്തപുരത്തു നടക്കും.

ഇന്ത്യ പ്ലേയിങ് ഇലവൻ: സഞ്ജു സാംസൺ (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), അഭിഷേക് ശർമ, സൂര്യകുമാർ യാദവ് (ക്യാപ്റ്റൻ), ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ, ശിവം ദുബെ, റിങ്കു സിങ്, ഹർഷിത് റാണ, കുൽദീപ് യാദവ്, അർഷ്ദീപ് സിങ്, ജസ്പ്രീത് ബുമ്ര, രവി ബിഷ്ണോയി.

