സിറാജിനെക്കുറിച്ച് മാത്രം സംസാരിച്ചാൽ മതിയോ? ജഡേജ എവിടെ?'; ചോദ്യം ചെയ്ത് സുനിൽ ഗവാസ്കര്
ജഡേജയെയും സിറാജിനെയും പുറത്തിരുത്തിയത് നിർഭാഗ്യകരം: വിമർശനവുമായി സുനിൽ ഗവാസ്കര്.
Published : November 27, 2026 at 3:01 PM IST
ക്രൈസ്റ്റ്ചർച്ച്: ന്യൂസിലൻഡിനെതിരായ രണ്ടാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിൽ ഓൾറൗണ്ടർ രവീന്ദ്ര ജഡേജയെ പ്ലെയിംഗ് ഇലവനിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയ ടീം മാനേജ്മെന്റ് തീരുമാനത്തെ ചോദ്യം ചെയ്ത് മുൻ ഇന്ത്യൻ നായകൻ സുനിൽ ഗവാസ്കര്. ഹാഗ്ലി ഓവലിലെ പിച്ചിൽ മത്സരം പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ സ്പിൻ കണ്ടെത്താൻ ജഡേജയ്ക്ക് സാധിക്കുമായിരുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
പേസർ മുഹമ്മദ് സിറാജിനെ ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്താത്തത് വലിയ ചർച്ചയായിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ ലോക ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് സൈക്കിളിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും മികച്ച ബൗളർമാരിൽ ഒരാളായ ജഡേജയെക്കുറിച്ചും ചർച്ചകൾ വേണമെന്ന് ഗവാസ്കര് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ടോസിന് ശേഷം സോണി സ്പോർട്സ് നെറ്റ്വർക്കിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
"നമ്മൾ സിറാജിനെക്കുറിച്ച് മാത്രമാണ് സംസാരിക്കുന്നത്, എന്നാൽ ജഡേജയുടെ കാര്യമോ? ഈ ലോക ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് സൈക്കിളിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയ മൂന്നാമത്തെ ബൗളറാണ് അദ്ദേഹം. നാലാമത്തെയും അഞ്ചാമത്തെയും ദിവസങ്ങളിൽ ജഡേജയുടെ സ്പിന് ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഏറെ ഉപകാരപ്പെടുമായിരുന്നു. നിർജീവമായ പിച്ചുകളിൽ പോലും പന്ത് തിരിക്കാൻ കഴിവുള്ള താരമാണ് അദ്ദേഹം. ജഡേജയ്ക്കും സിറാജിനും ഇത് നിർഭാഗ്യകരമാണ്," ഗവാസ്കര് പറഞ്ഞു.
Stumps on Day 1! #TeamIndia with the wicket of Daryl Mitchell in the final session Action resumes tomorrow ⏳ Scorecard ▶️ https://t.co/6iCwvH4Zap #NZvIND https://t.co/6ONWCreg3R— BCCI (@BCCI) November 27, 2026
ടീം തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിയോജിപ്പുണ്ടെങ്കിലും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ടീമിനൊപ്പം ഉറച്ചുനിൽക്കുമെന്ന് ഗവാസ്കര് വ്യക്തമാക്കി. "ഈ സൈക്കിളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയ താരമാണ് സിറാജ്. എങ്കിലും നമുക്ക് കാത്തിരുന്ന് കാണാം. അന്തിമ ഇലവനെക്കുറിച്ച് എന്ത് അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും, ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ സ്വന്തം ഇന്ത്യൻ ടീമാണ്. അതിനാൽ ഞാൻ ഈ ടീമിനെ പൂർണ്ണമായും പിന്തുണയ്ക്കുന്നു, അവർ മികച്ച പ്രകടനം നടത്തട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു," അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
അതേസമയം, സിറാജ് കളിക്കാത്തത് ന്യൂസിലൻഡിന് ആശ്വാസമാണെന്ന് മുൻ ന്യൂസിലൻഡ് വനിതാ ക്രിക്കറ്റ് താരം കേറ്റി മാർട്ടിൻ പ്രതികരിച്ചു. ഹാഗ്ലി ഓവലിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ സിറാജിന് ഏറെ അനുകൂലമാകുമായിരുന്നുവെന്നും, സിറാജ് ഇല്ലാത്തതിൽ ന്യൂസിലൻഡ് ക്യാമ്പ് സന്തോഷത്തിലായിരിക്കുമെന്നും അവർ പറഞ്ഞു.
വെല്ലിംഗ്ടണിൽ സമനിലയിൽ അവസാനിച്ച ആദ്യ ടെസ്റ്റിൽ കളിച്ച ടീമിൽ ഒരു മാറ്റവുമായാണ് ഇന്ത്യ രണ്ടാം ടെസ്റ്റിനിറങ്ങിയത്. പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്ണയ്ക്ക് പകരം പേസർ ഗുർനൂർ ബ്രാർ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചു. സിറാജിനും ജഡേജയ്ക്കും ഇത്തവണയും അവസരം ലഭിച്ചില്ല. മറുവശത്ത്, ആദ്യ ടെസ്റ്റിലെ അതേ ടീമിനെത്തന്നെയാണ് ന്യൂസിലൻഡ് നിലനിർത്തിയത്.