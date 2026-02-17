ETV Bharat / sports

ഇമ്രാൻ ഖാന്‍റെ ആരോഗ്യത്തിൽ ആശങ്ക: പാക് സർക്കാരിന് കത്തയച്ച് ഗവാസ്‌കറും കപിൽ ദേവും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ക്രിക്കറ്റ് ഇതിഹാസങ്ങൾ

ഇമ്രാന് അടിയന്തരമായി വിദഗ്ധ ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ക്രിക്കറ്റ് ലോകം രംഗത്ത്.

Imran Khan
Imran Khan (ANI)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : February 17, 2026 at 4:09 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ഹൈദരാബാദ്: പാകിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ഇതിഹാസം ഇമ്രാൻ ഖാന്‍റെ ആരോഗ്യസ്ഥിതിയെക്കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവരുന്നതിനിടെ, അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകൾ പരിഹരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നിരവധി പ്രമുഖ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങൾ രംഗത്ത്. ഇമ്രാന് അടിയന്തരമായി വിദഗ്ധ ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഇന്ത്യയുടെ ഇതിഹാസ താരങ്ങളായ കപിൽ ദേവ്, സുനിൽ ഗവാസ്‌കര്‍ എന്നിവരുൾപ്പെടെ ലോക ക്രിക്കറ്റിലെ 14 മുൻ ക്യാപ്റ്റന്മാർ ഒപ്പിട്ട നിവേദനം പാകിസ്‌താന്‍ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് കൈമാറി.

1992-ൽ പാകിസ്ഥാൻ ടീമിന് ഏക ഏകദിന ലോകകപ്പ് വിജയത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ മുൻ നായകൻ 2023 ഓഗസ്റ്റ് മുതൽ ജയിലിലാണ്. ഇമ്രാൻ ഖാന്‍റെ വലതുകണ്ണിന്‍റെ കാഴ്ചശക്തി 85 ശതമാനത്തോളം നഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്ന ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വിവരമാണ് അടുത്തിടെ പുറത്തുവന്നത്.

' മുൻ ദേശീയ നേതാവിനും ആഗോള കായിക ഐക്കണിനും അർഹമായ അന്തസ്സും അടിസ്ഥാന മാനുഷിക പരിഗണനയും ലഭിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുവെന്ന് ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങൾ സംയുക്ത പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് അദ്ദേഹം തിരഞ്ഞെടുത്ത യോഗ്യതയുള്ള സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകളിൽ നിന്നുള്ള മതിയായതും തുടർച്ചയായതുമായ വൈദ്യസഹായം, അന്താരാഷ്ട്ര മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കനുസൃതമായി മാനുഷികവും മാന്യവുമായ തടങ്കൽ സാഹചര്യങ്ങൾ, അടുത്ത കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ പതിവ് സന്ദർശനങ്ങൾ, അനാവശ്യ കാലതാമസമോ തടസ്സമോ ഇല്ലാതെ നിയമ നടപടിക്രമങ്ങളിലേക്ക് ന്യായവും സുതാര്യവുമായ പ്രവേശനം എന്നിവ നല്‍കണമെന്ന് കത്തില്‍ വ്യക്തമാക്കി.

മുൻ ഓസ്‌ട്രേലിയൻ ക്യാപ്റ്റൻ ഗ്രെഗ് ചാപ്പൽ തയ്യാറാക്കിയ നിവേദനം ചൊവ്വാഴ്ച പാകിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഷെഹ്ബാസ് ഷെരീഫിന് കൈമാറി. മുൻ അന്താരാഷ്ട്ര ക്യാപ്റ്റൻമാരുടെ ഒരു സംഘമാണ് നിവേദനത്തിൽ ഒപ്പിട്ടത്. പട്ടികയിൽ 14 പേരുണ്ട്. ഓസ്‌ട്രേലിയയിൽ നിന്നുള്ള ചാപ്പൽ, അലൻ ബോർഡർ, സ്റ്റീവ് വോ, ഇയാൻ ചാപ്പൽ, കിം ഹ്യൂസ്, ബെലിൻഡ ക്ലാർക്ക്; ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്നുള്ള മൈക്കൽ ആതർട്ടൺ, നാസർ ഹുസൈൻ, മൈക്കൽ ബ്രെയർലി, ഡേവിഡ് ഗോവർ; വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിൽ നിന്നും ന്യൂസിലൻഡിൽ നിന്നുമുള്ള ക്ലൈവ് ലോയ്ഡ്, ജോൺ റൈറ്റ്. ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ഗവാസ്കർ, കപില്‍ ദേവ് എന്നിവരാണ് ഒപ്പുവച്ചത്.

2023 മുതൽ ഇമ്രാൻ ഖാൻ ജയിലില്‍

അഴിമതിക്കേസിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്ന് 2023 ഓഗസ്റ്റ് 5 ന് ലാഹോറിലെ വസതിയിൽ വെച്ച് അറസ്റ്റിലായ ഇമ്രാൻ ഇപ്പോൾ ജയിലിലാണ്. നിലവിൽ റാവൽപിണ്ടിയിലെ ഉയർന്ന സുരക്ഷയുള്ള അഡിയാല ജയിലിലാണ് അദ്ദേഹത്തെ പാര്‍പ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇമ്രാൻ ഖാന്‍റെ കണ്ണുകളിലൊന്നിന്‍റെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടതായി റിപ്പോർട്ടിനെ തുടർന്ന് കണ്ണുകൾ പരിശോധിക്കാൻ ഒരു മെഡിക്കൽ ബോർഡ് രൂപീകരിക്കാൻ പാകിസ്ഥാൻ സുപ്രീം കോടതി വ്യാഴാഴ്ച ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു.

Also Read: ടി20 ലോകകപ്പ് 2026: ഓസ്‌ട്രേലിയ പുറത്തേക്കോ? സൂപ്പർ 8-ൽ എത്താനുള്ള വഴി ഇങ്ങനെ!

TAGGED:

KAPIL DEV GAVASKAR ON IMRAN KHAN
FORMER CAPTAINS APPEAL IMRAN KHAN
IMRAN KHAN NEWS
WHY WAS IMRAN KHAN JAILED
IMRAN KHAN EYE

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.