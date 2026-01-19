തൊപ്പി തെറിക്കുമോ? കിവീസിനെതിരെയുള്ള ചരിത്ര തോല്വിക്ക് പിന്നാലെ ഗംഭീറിനെ "എയറിലാക്കി" ആരാധകര്
ചരിത്രത്തിലാദ്യമായാണ് ഇന്ത്യൻ മണ്ണില് കിവീസ് ഏകദിന പരമ്പര സ്വന്തമാക്കിയത്. ഇതിനുപിന്നാലെയാണ് പരിശീലകനെതിരെ ട്രോളുമായി ആരാധകര് രംഗത്തെത്തിയത്...
Published : January 19, 2026 at 10:24 AM IST
ഹൈദരാബാദ്: ന്യൂസിലാൻഡിനെതിരായ ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രപരമായ ഏകദിന പരമ്പര തോൽവിക്ക് പിന്നാലെ മുഖ്യ പരിശീലകൻ ഗൗതം ഗംഭീറിനെതിരെ ട്രോള് പൂരം. ജനുവരി 18-ന് ഇൻഡോറിലെ ഹോൾക്കർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന നിർണായക മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യ 41 റൺസിന് പരാജയപ്പെടുകയും പരമ്പര നഷ്ടമാകുകയും ചെയ്തതിന് പിന്നാലെയാണ് ഗംഭീറിനെതിരെ രോഷം പ്രകടിപ്പിച്ച് സോഷ്യല് മീഡിയയിലൂടെ ആരാധകര് രംഗത്തെത്തിയത്. ചരിത്രത്തിലാദ്യമായാണ് ഇന്ത്യൻ മണ്ണില് കിവീസ് ഏകദിന പരമ്പര സ്വന്തമാക്കിയത്.
ടീം സെലക്ഷനിലും താരങ്ങളോടുള്ള പെരുമാറ്റത്തിലുമുള്ള ആശയക്കുഴപ്പമാണ് തോല്വിക്ക് കാരണമെന്ന് പലരും കുറ്റപ്പെടുത്തി. ഗൗതം ഗംഭീർ ഇന്ത്യൻ ടീമിൻ്റെ മുഖ്യ പരിശീലകനായി ചുമതലയേറ്റ ശേഷമുള്ള കാലയളവ് അത്ര നല്ലതായിരുന്നില്ലെന്നാണ് കണക്കുകള് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ടി20 ഫോർമാറ്റിൽ മികച്ച വിജയം നേടിയെങ്കിലും ഏകദിന, ടെസ്റ്റ് ഫോർമാറ്റുകളിലെ ടീമിൻ്റെ പ്രകടനം ശരാശരി മാത്രമാണ്. ഗംഭീറിൻ്റെ കാലത്ത് ടീമിനുള്ളിൽ ആശയക്കുഴപ്പമാണെന്ന് ആരാധകർ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
Gautam Gambhir as ICT coach:— Noah (@PantasticNoah) January 18, 2026
- Lost BGT 4-1 after.
- Lost odi series vs sri lanka.
- Lost home test series vs nz.
- Lost home test series vs sa.
- Lost ODI series vs NZ C team.
- First time white washed in home Test series.
Worst coach ever. Sack him immediately. pic.twitter.com/6neTGvvmEt
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
"ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരെ ഏകദിന പരമ്പര തോറ്റു. നാട്ടിൽ ന്യൂസിലാൻഡിനെതിരായ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയിൽ സമ്പൂര്ണ തോല്വിയായിരുന്നു. ബോർഡർ-ഗവാസ്കർ ട്രോഫി നഷ്ടമായി. വിരാട് കോഹ്ലിയെയും രോഹിത് ശർമ്മയെയും ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്ന് വിരമിക്കാൻ നിർബന്ധിച്ചു. ഇംഗ്ലണ്ട് ടെസ്റ്റ് പരമ്പര ഏതാണ്ട് കൈവിട്ടുപോയിരുന്നു. രോഹിത് ശർമ്മയുടെ ക്യാപ്റ്റൻസി എടുത്തുമാറ്റി. ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരെ ഏകദിന പരമ്പര തോറ്റു. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരെ നാട്ടിൽ 5/5 ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങൾ തോറ്റു," ന്യൂസിലാൻഡ് ഏകദിന പരമ്പരയ്ക്ക് ശേഷം ഒരു ആരാധകൻ കുറിച്ചു
Two people consistently breaking old records— Gabbar (@GabbbarSingh) January 18, 2026
1) Virat Kohli
2) Gautam Gambhir
"പഴയ റെക്കോർഡുകൾ തുടർച്ചയായി തകർക്കുന്ന രണ്ടുപേർ. ഒന്ന് വിരാട് കോഹ്ലിയും രണ്ടാമത്തെ ഗൗതം ഗംഭീറും" മറ്റൊരു ആരാധകരൻ ഗംഭീറിനെ പരിഹസിച്ചു കൊണ്ട് കുറിച്ചു.
Gautam Gambhir’s “domain” must be the domain which includes humiliating India 🤡— 𝐕♛ (@DelhiKaKing18) January 18, 2026
Him as a player is something I will remain grateful for but as a coach he is an arrogant mf ‼️ pic.twitter.com/FHIU7OdEQL
"ഒരു കളിക്കാരൻ എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ബഹുമാനിക്കുന്ന, പക്ഷേ ഒരു പരിശീലകൻ എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹം ഒരു അഹങ്കാരിയാണ്" ഒരു ആരാധകൻ കുറിച്ചു.
തോല്വികള്
അതേസമയം, 2025-ൽ ഇന്ത്യ ചാമ്പ്യൻസ് ട്രോഫി നേടിയെങ്കിലും ഗംഭീറിൻ്റെ പരിശീലനത്തിന് കീഴിൽ ശ്രീലങ്കയിലും ഓസ്ട്രേലിയയിലും ഇപ്പോൾ സ്വന്തം നാട്ടിലും ഏകദിന പരമ്പരകൾ നഷ്ടമായി. നാട്ടിൽ നടന്ന ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയിൽ ന്യൂസിലാൻഡിനോട് സമ്പൂർണ പരാജയം ഏറ്റുവാങ്ങി. കൂടാതെ ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരായ ബോർഡർ-ഗവാസ്കര് ട്രോഫിയിലും ഇന്ത്യ പരാജയപ്പെട്ടു. രോഹിത് ശർമ്മയെയും വിരാട് കോഹ്ലിയെയും ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്ന് വിരമിക്കാൻ നിർബന്ധിച്ചുവെന്ന ആക്ഷേപം ഗംഭീറിനെതിരെ ഉയർന്നിരുന്നു. രോഹിത് ശർമ്മയുടെ ക്യാപ്റ്റൻസി മാറ്റിയതും ടീം മാനേജ്മെൻ്റിലെ അസ്ഥിരതയും ആരാധകർക്കിടയിൽ അതൃപ്തി ഉണ്ടാക്കി.
ഗൗതം ഗംഭീറിനെ പുറത്തേക്കോ?
ടി20 ഫോർമാറ്റിലും 2025-ലെ ചാമ്പ്യൻസ് ട്രോഫിയിലും വിജയം കൈവരിക്കാനായെങ്കിലും, ടെസ്റ്റ്-ഏകദിന മത്സരങ്ങളിലെ തുടർച്ചയായ പരാജയങ്ങൾ ഗംഭീറിൻ്റെ പരിശീലക സ്ഥാനത്തിന് ഭീഷണിയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. അതേസമയം, അടുത്ത അഞ്ച് മാസത്തേക്ക് ഇന്ത്യ ഏകദിന മത്സരങ്ങൾ കളിക്കില്ല, ശ്രദ്ധ ടി20 ലോകകപ്പിലായിരിക്കും. 2027-ലെ ലോക ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പും ഏകദിന ലോകകപ്പും മുന്നിൽനിൽക്കെ ഗൗതം ഗംഭീർ ഇന്ത്യൻ ടീമിന് അനുയോജ്യനായ വ്യക്തിയാണോ എന്ന ചോദ്യം ഈ ന്യൂസിലാൻഡ് പരമ്പര അവശേഷിപ്പിക്കുന്നു.
ഇന്ത്യ ഏകദിനമോ ടെസ്റ്റ് മത്സരമോ കളിക്കാത്ത ഈ അഞ്ച് മാസക്കാലയളവിൽ സെലക്ടർമാരും ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡിലെ ഉന്നതരും ഗംഭീറിനെതിരെ ചില കടുത്ത തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. മാനേജ്മെൻ്റിലും ടീമിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയാലും അതിശയിക്കാനില്ല.
ചരിത്ര തോല്വി
New Zealand register a 41-run victory in the decider and win the series 2-1— BCCI (@BCCI) January 18, 2026
Scorecard ▶️ https://t.co/KR2ertVUf5#TeamIndia | #INDvNZ | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/JuuARZ4y53
ന്യൂസിലാൻഡിനെതിരെ 1-2ന് ഏകദിന പരമ്പര ഇന്ത്യയ്ക്ക് നഷ്ടമായിരുന്നു. ഞായറാഴ്ച നടന്ന നിർണായകമായ മൂന്നാമത്തെ ഏകദിന മത്സരത്തിൽ, ഡാരിൽ മിച്ചലിൻ്റെയും ഗ്ലെൻ ഫിലിപ്സിൻ്റെയും സെഞ്ച്വറികളുടെ പിൻബലത്തിൽ ന്യൂസിലാൻഡ് 338 റൺസ് എന്ന കൂറ്റൻ വിജയലക്ഷ്യമാണ് ഇന്ത്യക്ക് മുന്നിൽ വെച്ചത്. വിരാട് കോഹ്ലിര സെഞ്ച്വറി നേടിയെങ്കിലും, ഇന്ത്യക്ക് വിജയലക്ഷ്യം മറികടക്കാനായില്ല.
Also Read: മെസിയേക്കാള് ഇരട്ടി...! ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാള്ഡോയുടെ പ്രതിഫലം കണ്ട് ഞെട്ടി ആരാധകര്