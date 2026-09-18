'കരിയറിലെ കഠിനമായ തീരുമാനം'; ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ സഞ്ജുവിനെ മാറ്റിയതിനെക്കുറിച്ച് ഗംഭീർ
സഞ്ജുവിനെ മാറ്റിയത് എന്റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും കഠിനമായ തീരുമാനം; വെെഭവ് കാത്തിരിക്കണം: ഗൗതം ഗംഭീർ
Published : September 18, 2026 at 5:16 PM IST
ഹെെദരാബാദ്: ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ പരമ്പരയിൽ മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസണെ ടീമിൽ നിന്ന് പുറത്തിരുത്തിയത് തന്റെ കോച്ചിംഗ് കരിയറിലെ 'ഏറ്റവും കഠിനമായ' തീരുമാനമായിരുന്നുവെന്ന് ഗൗതം ഗംഭീർ വെളിപ്പെടുത്തി. അതേസമയം, ആരാധകർ ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന വൈഭവ് സൂര്യവംശിക്ക് ഇന്ത്യൻ ജേഴ്സിയിൽ കളിക്കാൻ ഇനിയും കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെതിരായ ടി20 പരമ്പര 3-0 ന് ഇന്ത്യ തൂത്തുവാരിയതിന് ശേഷം നടത്തിയ വാർത്താസമ്മേളനത്തിലാണ് ഗംഭീർ മനസ്സ് തുറന്നത്. ഡൽഹി അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ സൂര്യവംശിയുടെ ബാറ്റിംഗ് വെടിക്കെട്ട് കാണാൻ ആരാധകർ വൻതോതിൽ എത്തിയിരുന്നെങ്കിലും, താരത്തിന് പരമ്പരയിൽ ഒരൊറ്റ മത്സരത്തിൽ പോലും അവസരം ലഭിച്ചിരുന്നില്ല.
സഞ്ജുവിനെ മാറ്റിയതിനെ കുറിച്ച് ഗംഭീർ
'സഞ്ജുവിനെ ഇംഗ്ലണ്ട് പരമ്പരയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുക എന്നത് എന്റെ കോച്ചിംഗ് കരിയറിലെ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ തീരുമാനമായിരുന്നു. അതിനു കാരണം തൊട്ടുമുമ്പ് അവൻ നടത്തിയ പ്രകടനങ്ങൾ അത്രത്തോളം മികച്ചതായിരുന്നു. എന്നാൽ ചില സമയങ്ങളിൽ കളിക്കാരുടെ ഫോമിന് മുൻഗണന നൽകേണ്ടി വരും. ടി20 ലോകകപ്പ് നേടിയ അതേ ഓപ്പണിംഗ് സഖ്യവുമായി മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചത്. രണ്ടോ മൂന്നോ മത്സരങ്ങളിൽ പരാജയപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതി ആരും മോശം കളിക്കാരാകുന്നില്ലായെന്ന് ഗംഭീർ പറഞ്ഞു.
ലോകകപ്പ് ജയിച്ച ടീം മികച്ചതാണ്, ഒന്നുരണ്ട് പരമ്പരകളിലെ പരാജയം കൊണ്ട് അത് മോശം ടീമായി മാറില്ലെന്നും ഗംഭീർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അതേസമയം ഗംഭീറിന്റെ തീരുമാനം ശരിവെക്കുന്നതായിരുന്നു അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെതിരായ സഞ്ജു സാംസൺ - അഭിഷേക് ശർമ്മ സഖ്യത്തിന്റെ പ്രകടനം. പരമ്പരയിലുടനീളം മികച്ച ബാറ്റിംഗ് പുറത്തെടുത്ത ഈ സഖ്യം വ്യാഴാഴ്ച നടന്ന മത്സരത്തിൽ 142 റൺസിന്റെ ഓപ്പണിംഗ് കൂട്ടുകെട്ടുൾപ്പെടെ ആകെ 346 റൺസാണ് അടിച്ചുകൂട്ടിയത്.
സൂര്യവംശിക്ക് വ്യക്തമായ സന്ദേശം
ഇന്ത്യൻ ടീമിലെ തന്റെ സ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ച് സൂര്യവംശിയോട് നേരത്തെ തന്നെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഗംഭീർ വെളിപ്പെടുത്തി. 'അവന് വലിയ പ്രതിഭയുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം. എന്നാൽ പ്രായം 15 ആണോ 30 ആണോ എന്നതിൽ കാര്യമില്ല, ടീമിൽ അവസരത്തിനായി കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷമായി മികച്ച പ്രകടനം നടത്തുന്നവർ ടീമിലുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് സൂര്യവംശി തന്റെ അവസരത്തിനായി കാത്തിരിക്കണമെന്ന് തന്നെയാണ് അവനോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്" ഗംഭീർ വ്യക്തമാക്കി.
ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച സൂര്യവംശി, സിംബാബ്വെക്കെതിരെയുള്ള പരമ്പരയിൽ 196.10 സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റിൽ 151 റൺസ് നേടി 'പ്ലെയർ ഓഫ് ദി സീരീസ്' പുരസ്കാരം സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു.
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