'ടീമിന് എപ്പോഴും മുൻഗണന നൽകിയ വ്യക്തി'; അജിത് അഗാർക്കർക്ക് കയ്യടിച്ച് കോച്ച് ഗംഭീർ
'ചരിത്രം നിങ്ങളോട് കൂടുതൽ ദയ കാണിക്കും'; പടിയിറങ്ങുന്ന ചീഫ് സെലക്ടര് അജിത് അഗാർക്കറിന് ആദരമർപ്പിച്ച് ഗൗതം ഗംഭീർ.
Published : October 7, 2026 at 5:06 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ബിസിസിഐ ചീഫ് സെലക്ടര് സ്ഥാനത്തുനിന്നും കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കി പടിയിറങ്ങുന്ന അജിത് അഗാർക്കറിന് ഹൃദയസ്പർശിയായ യാത്രയയപ്പ് നൽകി ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം ഹെഡ് കോച്ച് ഗൗതം ഗംഭീർ. അഗാർക്കറിന്റെ കീഴിൽ ഇന്ത്യൻ പുരുഷ ക്രിക്കറ്റ് ടീം കൈവരിച്ച സുവർണ്ണ നേട്ടങ്ങളെ മുൻനിർത്തി "ചരിത്രം നിങ്ങളോട് കൂടുതൽ ദയ കാണിക്കും" എന്ന് ഗംഭീർ തന്റെ എക്സ് അക്കൗണ്ടിൽ കുറിച്ചു. അഗാർക്കറിന്റെ കാലാവധി അവസാനിച്ചതോടെ സീനിയർ സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയിലെ ഒഴിവിലേക്ക് ബിസിസിഐ ഔദ്യോഗികമായി അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.
ഗൗതം ഗംഭീറിന്റെ വാക്കുകൾ
'പ്രിയപ്പെട്ട അജിത് ഭായ്, നിങ്ങൾക്കൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് വലിയൊരു ബഹുമതിയായി കാണുന്നു. ആ 3 ഐസിസി ട്രോഫികൾ നിങ്ങളുടെ ദൃഢനിശ്ചയത്തിന്റെ തെളിവാണ്, എപ്പോഴും ടീമിനാണ് പ്രഥമ പരിഗണന. ഞാൻ പറയും, ചരിത്രം നിങ്ങളോട് കൂടുതൽ ദയ കാണിക്കും. എല്ലാത്തിനും നന്ദി. നിങ്ങളുടെ ഭാവിക്ക് എന്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ആശംസകൾ!"
ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിന്റെ സുവർണ്ണ കാലഘട്ടം
2023 ജൂലൈയിൽ ചീഫ് സെലക്ടറായി ചുമതലയേറ്റ അഗാർക്കറിന്റെ കാലയളവ് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിന്റെ സുവർണ്ണ കാലഘട്ടമായിരുന്നു. ഇന്ത്യ 2023 ഏകദിന ലോകകപ്പിന്റെ ഫൈനലിൽ എത്തിയതും, തുടർന്ന് 2024 ടി20 ലോകകപ്പ്, 2025 ചാമ്പ്യൻസ് ട്രോഫി, 2026 ടി20 ലോകകപ്പ് എന്നീ മൂന്ന് വലിയ ഐസിസി കിരീടങ്ങൾ നേടിയതും അഗാർക്കറിന്റെ സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റിക്ക് കീഴിലാണ്. വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരെയുള്ള പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ടീമിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസാന ചുമതല.
Dear Ajit Bhai, an absolute honour to work with you. Those 3 ICC trophies are testimony of your conviction: Team first & Team ahead, always.. I must say, History will be kinder to you. Thank you for everything. My heartfelt wishes for your future endeavours !! https://t.co/gYQN0fea8X— Gautam Gambhir (@GautamGambhir) October 7, 2026
പ്രഗ്യാൻ ഓജ താൽക്കാലിക ചെയർമാൻ
നിലവിൽ മുൻ ഇന്ത്യൻ സ്പിന്നർ പ്രഗ്യാൻ ഓജയെ താൽക്കാലിക ചെയർമാനായി ബിസിസിഐ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ന്യൂസിലാൻഡിനെതിരായ അഞ്ച് ടി20 മത്സരങ്ങൾക്കുള്ള ടീമിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഓജയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സമിതിയാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങൾ കളിച്ച വ്യക്തിക്ക് ചെയർമാൻ സ്ഥാനം നൽകണമെന്ന ബിസിസിഐ ചട്ടപ്രകാരമാണ് 24 ടെസ്റ്റുകൾ കളിച്ചിട്ടുള്ള പ്രഗ്യാൻ ഓജയ്ക്ക് താൽക്കാലിക ചുമതല ലഭിച്ചത്. ശിവ് സുന്ദർ ദാസ്, അജയ് രാത്ര, ആർ.പി. സിങ് എന്നിവരാണ് പാനലിലെ മറ്റ് അംഗങ്ങൾ.
വെസ്റ്റ് സോണിൽ നിന്നുള്ള അഗാർക്കറിന്റെ പകരക്കാരനെ കണ്ടെത്താനായി ഒക്ടോബർ 14 വരെ ബിസിസിഐ അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുറഞ്ഞത് 7 ടെസ്റ്റുകളോ, 30 ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മത്സരങ്ങളോ, അല്ലെങ്കിൽ 10 ഏകദിനവും 20 ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മത്സരങ്ങളോ കളിച്ച, അഞ്ച് വർഷം മുൻപെങ്കിലും വിരമിച്ച താരങ്ങൾക്കാണ് അപേക്ഷിക്കാൻ യോഗ്യതയുള്ളത്.
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