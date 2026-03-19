വ്യാജ വീഡിയോകൾ നീക്കണം; എഐ തട്ടിപ്പിനെതിരെ ഗൗതം ഗംഭീർ ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയിൽ
ഡീപ് ഫേക്ക് വീഡിയോകൾക്കെതിരെ ഗൗതം ഗംഭീർ ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചു.
Published : March 19, 2026 at 8:25 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: തന്റെ പേരും രൂപവും ശബ്ദവും ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നതിനെതിരെയും വ്യക്തിത്വ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം മുഖ്യപരിശീലകൻ ഗൗതം ഗംഭീർ ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചു. ആസൂത്രിതമായ ഡിജിറ്റൽ ആൾമാറാട്ടം, എഐ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഡീപ് ഫേക്ക് വീഡിയോകൾ, അനുവാദമില്ലാത്ത വാണിജ്യ ചൂഷണം എന്നിവയിൽ നിന്ന് സമഗ്രമായ സംരക്ഷണം തേടിയാണ് ഗംഭീർ കോടതിയിൽ സിവിൽ സ്യൂട്ട് ഫയൽ ചെയ്തത്. ഹൈക്കോടതിയിലെ കൊമേഴ്സ്യൽ ഡിവിഷനിലാണ് ഗംഭീർ ഹർജി നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
വ്യക്തിത്വം ആയുധമാക്കുന്നുവെന്ന് ഗംഭീർ
തന്റെ വ്യക്തിത്വം ചിലർ ആയുധമാക്കുകയാണെന്നും അജ്ഞാതരായ വ്യക്തികൾ പണം സമ്പാദിക്കാനും തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കാനും പേരും മുഖവും ശബ്ദവും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഗംഭീർ വ്യക്തമാക്കി. ഇത് വ്യക്തിപരമായ വിഷമം എന്നതിലുപരി നിയമത്തിന്റേയും അന്തസ്സിന്റേയും പ്രശ്നമാണെന്നും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് കാലഘട്ടത്തിൽ ഓരോ പൊതുപ്രവർത്തകനും അർഹിക്കുന്ന സംരക്ഷണമാണിതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം, എക്സ്, യൂട്യൂബ്, ഫേസ്ബുക്ക് തുടങ്ങിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ തന്നെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള വ്യാജ ഉള്ളടക്കങ്ങൾ വർധിച്ചുവരുന്നതായി ഗംഭീറിന്റെ നിയമസംഘം കോടതിയെ ബോധിപ്പിച്ചു.
— Selfless⁴⁵ (@SelflessCricket) March 19, 2026
Gautam Gambhir has filed a civil suit in the Delhi High Court, alleging large-scale misuse of his identity through deepfakes and AI-generated content.
ഡീപ് ഫേക്കും വ്യാജ രാജിക്കത്തും
എഐ, ഫേസ് സ്വാപ്പിംഗ്, വോയിസ് ക്ലോണിംഗ് എന്നീ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഗംഭീർ പറയാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള വീഡിയോകൾ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. ഗംഭീർ പരിശീലക സ്ഥാനം രാജിവെക്കുന്നു എന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു വ്യാജ വീഡിയോ 29 ലക്ഷത്തിലധികം പേരാണ് കണ്ടത്. കൂടാതെ മുതിർന്ന ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളുടെ ലോകകപ്പ് പങ്കാളിത്തത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം മോശം പരാമർശം നടത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള വ്യാജ ക്ലിപ്പുകൾ 17 ലക്ഷത്തിലധികം പേർ കാണുകയുണ്ടായി. സമൂഹമാധ്യമങ്ങൾക്ക് പുറമെ ആമസോൺ, ഫ്ലിപ്കാർട്ട് തുടങ്ങിയ ഇ-കൊമേഴ്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലൂടെ ഗംഭീറിന്റെ പേരും ചിത്രവും അനുവാദമില്ലാതെ ഉപയോഗിച്ച് പോസ്റ്ററുകളും മറ്റ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളും വിൽക്കുന്നതായും പരാതിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
തന്റെ പേരോ രൂപമോ ശബ്ദമോ അനുവാദമില്ലാതെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്ഥിരമായി തടയണമെന്നും വ്യാജ ഉള്ളടക്കങ്ങൾ ഉടൻ നീക്കം ചെയ്യണമെന്നും ഗംഭീർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. പകർപ്പവകാശ നിയമം, ട്രേഡ് മാർക്ക് നിയമം എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഹർജി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അടിയന്തരമായി ഇടപെട്ട് വ്യാജ ഉള്ളടക്കങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യാനും അവയുടെ വ്യാപനം തടയാനുമുള്ള ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കണമെന്നും ഗംഭീർ കോടതിയിൽ അഭ്യർത്ഥിച്ചു.
Also Read: 2027 ലോകകപ്പ് വരെ കാലാവധി നീട്ടണം; ബിസിസിഐയോട് ആവശ്യം ഉന്നയിച്ച് അജിത് അഗാർക്കർ