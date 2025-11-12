വാതുവെപ്പ് കേസ്: ഗലാറ്റസരെ താരം ഉൾപ്പെടെ 1,024 ഫുട്ബോൾ കളിക്കാരെ തുർക്കി ഫുട്ബോൾ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു
നേരത്തെ 17 റഫറിമാരേയും ഒരു സൂപ്പർ ലിഗ് ക്ലബ് പ്രസിഡന്റും ഉൾപ്പെടെ 21 പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുർക്കി പ്രോസിക്യൂട്ടർമാർ ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു.
Published : November 12, 2025 at 4:59 PM IST
ടര്ക്കിഷ് ഫുട്ബോളില് ബെറ്റിങ്, മാച്ച് ഫിക്സിങ് കേസുകള് വര്ധിക്കുന്നു. ആയിരത്തിലധികം കളിക്കാരെ തുർക്കി ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷൻ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു. ഈ സീസണിൽ ഗലാറ്റസറേയ്ക്ക് വേണ്ടി ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് സ്ഥിരമായി കളിക്കുന്ന ദേശീയ ടീം പ്രതിരോധ താരം എറൻ എൽമാലി ഉൾപ്പെടെയുള്ള താരങ്ങളാണ് വാതുവെപ്പില് ഉള്പ്പെട്ടത്. സ്പെയിനിനും ബൾഗേറിയയ്ക്കുമെതിരായ ലോകകപ്പ് യോഗ്യതാ മത്സരങ്ങൾ കളിക്കാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്ന തുര്ക്കി ടീമിൽ നിന്നും താരത്തെ പുറത്താക്കി. അതിനിടെ വാതുവെപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എൽമാലി ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ പോസ്റ്റ് പങ്കുവച്ചു. സ്വന്തം ടീം ഉൾപ്പെടാത്ത ഒരു മത്സരത്തിനായി അഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് വാതുവച്ചുവെന്നാണ് താരം വ്യക്തമാക്കിയത്. ഈ വര്ഷമാണ് എറൻ എൽമാലി ഗലാറ്റസറേയിൽ ചേർന്നത്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തുർക്കി ഫെഡറേഷൻ തിങ്കളാഴ്ച പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പട്ടികയിൽ എൽമാലിയും ഗലാറ്റസരെയിലെ സഹതാരം മെറ്റെഹാൻ ബാൾട്ടാസിയും അച്ചടക്ക കമ്മീഷന് റഫർ ചെയ്ത 1,024 കളിക്കാരിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. മൂന്നാം നിര, നാലാം നിര ഡിവിഷനുകൾ രണ്ടാഴ്ചത്തേക്ക് അടച്ചിടുമെന്ന് ഫെഡറേഷൻ അറിയിച്ചു. എന്നാൽ നിലവിലെ ചാമ്പ്യൻ ഗലാറ്റസാരെ നയിക്കുന്ന സൂപ്പർ ലീഗിലെയും രണ്ടാം നിരയിലെയും മത്സരങ്ങൾ തുടരും.
🚨 𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: Players from Galatasaray and Besiktas are among 1,024 players suspended by the Turkish Football Federation (TFF) as part of an investigation into betting.— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) November 11, 2025
Galatasaray defender Eren Elmali was pulled from Turkey's squad preparing to play World Cup qualifying… pic.twitter.com/kvTSc7rXBW
നേരത്തെ 17 റഫറിമാരേയും ഒരു സൂപ്പർ ലിഗ് ക്ലബ് പ്രസിഡന്റും ഉൾപ്പെടെ 21 പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുർക്കി പ്രോസിക്യൂട്ടർമാർ ഉത്തരവിട്ടതായി റിപ്പോര്ട്ട് പുറത്തുവന്നിരുന്നു. പന്നാലെ കളിക്കാരും വ്യാപകമായി വാതുവെപ്പ് നടത്തുന്നതായി ആരോപിക്കപ്പെട്ടത് തുർക്കി ഫുട്ബോളിനെ പിടിച്ചുകുലുക്കി.150-ലധികം റഫറിമാർ ഗെയിമുകളിൽ വാതുവെപ്പ് നടത്തിയതായാണ് ആരോപണം. അതിൽ ഏഴ് പേർ ഉയർന്ന ലെവൽ ഗെയിമുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ അംഗീകാരം ലഭിച്ചവരും കൂടാതെ 15 ഉയർന്ന ലെവൽ സഹായികളും ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്.
മുൻനിര ക്ലബ്ബായ എയൂപ്സ്പോറിന്റെ പ്രസിഡന്റിനെയും കാസിംപാസയുടെ മുൻ ഉടമയെയും കേസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. തുർക്കിയിലെ 571 സജീവ റഫറിമാരിൽ 371 പേർക്ക് വാതുവെപ്പ് അക്കൗണ്ടുകളുണ്ടെന്നും അവരിൽ 152 പേർ സജീവമായി ചൂതാട്ടം നടത്തുന്നവരാണെന്നും ഫെഡറേഷന്റെ അഞ്ച് വർഷത്തെ അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായി.
'തുർക്കിഷ് ഫുട്ബോളിലെ എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളും നീക്കം ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ കടമയെന്ന് ഫെഡറേഷൻ അംഗം ഇബ്രാഹിം ഹസിയോസ്മാനോഗ്ലു രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് ഒരു വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. അതേസമയം 2032 ലെ പുരുഷ യൂറോപ്യൻ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന് ഇറ്റലിയുമായി സഹകരിച്ച് തുര്ക്കി ആതിഥേയത്വം വഹിക്കും. ദേശീയ ടീം യൂറോ 2024 ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിലെത്തിയിരുന്നു. യൂറോപ്യൻ ക്ലബ് മത്സരങ്ങളിൽ നിരവധി ഫൈനലുകൾ നടത്താൻ ഇസ്താംബൂളിനെ യുവേഫ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്.
Also Read: ഉത്തേജക മരുന്ന് ഉപയോഗം: ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് മെഡൽ ജേതാവ് മഞ്ജു ബാലയ്ക്ക് അഞ്ച് വർഷത്തെ വിലക്ക്