ഐപിഎൽ 2026: മിനി താരലേലത്തിൽ ഇടംനേടിയ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ 5 കളിക്കാർ ഇവര്‍..!

ഈ മാസം 16നു അബുദാബിയിലാണ് ലേലം നടക്കുന്നത്.

IPL 2026 Mini-Auction
IPL 2026 Mini-Auction (AFP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 10, 2025 at 5:20 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗ് മിനി താരലേലം ഈ മാസം 16നു അബുദാബിയില്‍ നടക്കും. ഇന്ത്യൻ സമയം ഉച്ചയ്ക്ക് 2:30 ന് ലേലം ആരംഭിക്കും.1,390 ആഭ്യന്തര, വിദേശ കളിക്കാർ സ്ലോട്ടുകൾക്കായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌തിരുന്നു. എന്നാല്‍ അന്തിമ ലിസ്റ്റില്‍ 350 താരങ്ങളാണുള്ളത്. ഇതില്‍ 240 പേര്‍ ഇന്ത്യന്‍ താരങ്ങളാണ്. 110 വിദേശ കളിക്കാരും ലേലത്തിനുണ്ടാവും. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പ്രതിഭകൾക്ക് ലേലം അവസരം നൽകും. നിരവധി യുവതാരങ്ങൾ ലേലത്തിനുള്ള അന്തിമ പട്ടികയിൽ ഇടം നേടിയിട്ടുണ്ട്. മിനി ലേലത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന അഞ്ച് പ്രായം കുറഞ്ഞ കളിക്കാരെ കുറിച്ചറിയാം.

വഹിദുള്ള സദ്രാൻ (അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാൻ) 15/11/2007

ആക്രമണാത്മക ബാറ്റിംഗിന് പേരുകേട്ട അഫ്‌ഗാന്‍ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാരനാണ് വാഹിദുള്ള സദ്രാൻ. ലേലത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ കളിക്കാരനാണ് സദ്രാൻ. ടി20, ടെസ്റ്റ് ഫോർമാറ്റുകളിലെ താരത്തിന്‍റെ വൈദഗ്ദ്ധ്യം ശ്രദ്ദേയമാണ്. അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാന്‍റെ U19 ടീമിന്‍റെ പ്രധാന കളിക്കാരനായ സദ്രാൻ 2025-ൽ ഗൾഫ് ജയന്‍റ്‌സിനായി ILT20-യിൽ ഇടം നേടി. 2 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 2 വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ആർ എസ് അംബരീഷ് (ഇന്ത്യ) 28/5/2007

മികച്ച ബാറ്റിംഗ് സാങ്കേതികതയും ഫലപ്രദമായ ബൗളിംഗ് വൈദഗ്ധ്യവുമുള്ള മികച്ച ഓൾറൗണ്ടറാണ് ആർ.എസ്. അംബരീഷ്. 18 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ, 2025 ലെ ഇംഗ്ലണ്ട് പര്യടനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ അണ്ടർ 19 ക്രിക്കറ്റിൽ താരം മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചു, കൂടാതെ ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ തമിഴ്‌നാടിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നുണ്ട്. 2025 ൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ക്രിക്കറ്റില്‍ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചു.

സാഹിൽ പരഖ് (ഇന്ത്യ) 7/6/2007

ഫീൽഡിലെ വേഗത്തിലുള്ള സ്കോറിംഗ് കഴിവിനും ചടുലതയ്ക്കും പേരുകേട്ട ഒരു ഊർജ്ജസ്വലനായ ബാറ്ററാണ് സാഹിൽ പരഖ്. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ നാസിക്കിൽ ജനിച്ച പരഖ് പതിനേഴാം വയസ്സിൽ, 2024 ലെ അണ്ടർ-19 ലോകകപ്പിൽ തിളങ്ങി. ഓസ്‌ട്രേലിയ അണ്ടർ-19 ടീമിനെതിരെ 109* ഉം 20 ഉം സ്‌കോറുകൾ ഉൾപ്പെടെ ഇന്ത്യയുടെ സെമിഫൈനൽ റണ്ണിന് നിർണായക സംഭാവനകൾ നൽകി. യൂത്ത് ക്രിക്കറ്റിൽ 57.08 ശരാശരിയിൽ 685 റൺസും (1 സെഞ്ച്വറി, 5 അർദ്ധസെഞ്ച്വറി) 18.40 ശരാശരിയിൽ 25 വിക്കറ്റുകളും താരം നേടിയിട്ടുണ്ട്, 15 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 5/30 എന്ന മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നു. രഞ്ജി ട്രോഫി പോലുള്ള ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ മഹാരാഷ്ട്രയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന പരഖ് ഒരു മികച്ച പ്രതിഭയാണ്.

സാത്വിക് ദേശ്‌വാൾ (ഇന്ത്യ) 23/3/2007

സാത്വിക് ദേശ്‌വാൾ ഇടംകൈയ്യൻ ബാറ്ററും വലംകൈയ്യൻ മീഡിയം ബൗളറുമാണ്. 2025 ലെ ഒസുഡു അക്കോർഡ് വാരിയേഴ്‌സ് പോലുള്ള ഡിടി20 ലീഗുകളിൽ താരം മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചു. ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ പോണ്ടിച്ചേരിക്ക് വേണ്ടി കളിക്കുന്ന താരം നെറ്റ് ബൗളറായി ആർസിബിയുടെ ഭാഗമായിരുന്നു.

ബയാണ്ട മജോള (ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക) 8/1/2007

ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാരനാണ് ബയാണ്ട മജോള. ഡർബനിൽ ജനിച്ച 18 വയസ്സുള്ള ഒരു വലംകൈയ്യൻ ഫാസ്റ്റ്-മീഡിയം ബൗളറാണ്. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ അണ്ടർ-19 ടീമിലെ വളർന്നുവരുന്ന താരമായ മജോള ക്വാസുലു-നടാൽ യൂത്ത് ടീമുകളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നുണ്ട്. SA20 ലേലത്തിൽ പ്രിട്ടോറിയ ക്യാപിറ്റൽസ് അദ്ദേഹത്തെ തിരഞ്ഞെടുത്തു.

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

