ഐപിഎൽ 2026 മിനി ലേലം: കോടിക്കിലുക്കത്തിൽ ഇന്ത്യന് ആഭ്യന്തര താരങ്ങള്; ടീമുകളും മുഴുവൻ സ്ക്വാഡുകളുമിതാ..!
ലേലത്തിലെ വിലയേറിയ താരമായി ഓസ്ട്രേലിയയുടെ കാമറൂണ് ഗ്രീൻ
Published : December 17, 2025 at 2:53 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഐപിഎൽ 2026 മിനി ലേലത്തിലെ വിലയേറിയ താരമായി ഓസ്ട്രേലിയന് ഓൾറൗണ്ടർ കാമറൂണ് ഗ്രീന്. 25.20 കോടി രൂപ മുടക്കിയാണ് താരത്തെ കൊല്ക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ് സ്വന്തമാക്കിയത്. ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗ് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വിലയേറിയ വിദേശ കളിക്കാരനും ടൂർണമെന്റ് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വിലയേറിയ മൂന്നാമത്തെ കളിക്കാരനുമായി താരം മാറി. ഇന്നലെ അബുദാബിയില് നടന്ന ലേലത്തില് ഒഴിവുള്ള 77 സ്ഥാനങ്ങൾ നികത്താൻ പത്ത് ടീമുകളും ചേർന്ന് ₹215.45 കോടിയാണ് ചെലവഴിച്ചത്.
കൂടാതെ, ഇന്ത്യയുടെ പ്രശാന്ത് വീറും കാർത്തിക് ശർമ്മയും ഐപിഎൽ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വിലയേറിയ അൺക്യാപ്പ്ഡ് കളിക്കാരായി. ഇരുവരെയും ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് (സിഎസ്കെ) ₹14.20 കോടി രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങി. അതേസമയം, കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ് ₹18 കോടി രൂപയ്ക്ക് ലേലത്തിൽ വാങ്ങിയ മതിഷ പതിരണയും വാർത്തകളിൽ ഇടം നേടി, ഐപിഎൽ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വിലയുള്ള ശ്രീലങ്കൻ കളിക്കാരനായി. മിനി ലേലത്തിന് ശേഷം 10 ടീമുകളും അവരുടെ സ്ക്വാഡുകൾ പൂർത്തിയാക്കി.
മുഴുവന് സ്ക്വാഡുകൾ
ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് : റുതുരാജ് ഗെയ്ക്വാദ്, അമൻ ഖാൻ, ആയുഷ് മാത്രെ, ഡെവാൾഡ് ബ്രെവിസ്, എംഎസ് ധോണി, കാർത്തിക് ശർമ, ഉർവിൽ പട്ടേൽ, ശിവം ദുബെ, ജാമി ഓവർട്ടൺ, ഖലീൽ അഹമ്മദ്, അൻഷുൽ കംബോജ്, ഗുർജപ്നീത് സിംഗ്, നൂർ അഹമ്മദ്, നഥാൻ എല്ലിസ്, ശ്രേയസ് ചോഷ്ഹോഷ്സൺ, രാംകേഷ്ഷോഷ്സൺ, രാംകേഷ്ഷോ ഗോപാൽ ഹൊസൈൻ, പ്രശാന്ത് വീർ, മാത്യു ഷോർട്ട്, സർഫറാസ് ഖാൻ, മാറ്റ് ഹെൻറി, രാഹുൽ ചാഹർ, സാക് ഫൗൾക്സ്.
മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് : രോഹിത് ശർമ്മ, സൂര്യകുമാർ യാദവ്, ക്വിൻ്റൺ ഡി കോക്ക്, തിലക് വർമ്മ, റോബിൻ മിൻസ്, റയാൻ റിക്കൽട്ടൺ, ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ, അഥർവ അങ്കോളേക്കർ, നമാൻ ധിർ, മിച്ചൽ സാൻ്റ്നർ, വിൽ ജാക്ക്സ്, കോർബിൻ ബോഷ്, ശാർദുൽ താക്കൂർ, രാജ് ബാവ, ട്രെൻ്റ് ബോൾട്ട്, ജസ്പ്രീത് കുമാർ, രാഗ്ഹു ചാമ, രാഗ്ഹു ചാമ, രാഘു, ബുമ്ര, ഗസൻഫർ, ഷെർഫാൻ റൂഥർഫോർഡ്, മായങ്ക് മാർക്കണ്ടെ, ഡാനിഷ് മലേവാർ, മുഹമ്മദ് ഇസ്ഹാർ, മായങ്ക് റാവത്ത്.
കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ് : അജിങ്ക്യ രഹാനെ, അംഗ്കൃഷ് രഘുവംഷി, അനുകുൽ റോയ്, ഉമ്രാൻ മാലിക്, ഹർഷിത് റാണ, മനീഷ് പാണ്ഡെ, രമൺദീപ് സിംഗ്, വരുൺ ചക്രവർത്തി, റിങ്കു സിംഗ്, റോവ്മാൻ പവൽ, സുനിൽ നരെയ്ൻ, രച്ചിൻ രവീന്ദ്ര, വൈഭവ് അറോറ, പ്രശാന്ത് സിംഗ്, കാമറൂൺ സൊളങ്കി, കാമറൂൺസ് ഗ്രീൻ അലൻ, ടിം സീഫെർട്ട്, ആകാശ് ദീപ്, മതീശ പതിരണ, രാഹുൽ ത്രിപാഠി, ദക്ഷ് കമ്ര, സാർത്തക് രഞ്ജൻ, കാർത്തിക് ത്യാഗി.
റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബെംഗളൂരു : രജത് പതിദാർ, വിരാട് കോഹ്ലി, ദേവദത്ത് പടിക്കൽ, ഫിൽ സാൾട്ട്, ജിതേഷ് ശർമ, ക്രുണാൽ പാണ്ഡ്യ, സ്വപ്നിൽ സിംഗ്, ടിം ഡേവിഡ്, റൊമാരിയോ ഷെപ്പേർഡ്, ജേക്കബ് ബെഥേൽ, ജോഷ് ഹേസൽവുഡ്, യാഷ് ദയാൽ, ഭുവനേശ്വർ കുമാർ, നുവാൻ തുഷാര, റാസിഖ് സലാം, അഭിനന്ദൻ ഷർമ, വെങ്കിട സിംഗ് സാത്വിക് ദേശ്വാൾ, മങ്കേഷ് യാദവ്, ജോർദാൻ കോക്സ്, വിക്കി ഓസ്റ്റ്വാൾ, കനിഷ്ക് ചൗഹാൻ, വിഹാൻ മൽഹോത്ര.
പഞ്ചാബ് കിങ്സ് : ശ്രേയസ് അയ്യർ, നേഹൽ വാധേര, പ്രിയാൻഷ് ആര്യ, പ്രഭ്സിമ്രാൻ സിംഗ്, ശശാങ്ക് സിംഗ്, പൈല അവിനാഷ്, ഹർനൂർ പന്നു, മുഷീർ ഖാൻ, വിഷ്ണു വിനോദ്, മാർക്കസ് സ്റ്റോയിനിസ്, അസ്മത്തുള്ള ഒമർസായി, സൂര്യൻഷ് ഷെഡ്ഗെ, മിച്ചൽ ഓവൻ, അർഷ്ദീപ് സിംഗ്, മാർകോവി കുമാർ, വൈഷ്കൻ സിംഗ്, മാർക്കോവി സിംഗ് ബാർട്ട്ലെറ്റ്, ലോക്കി ഫെർഗൂസൺ, യുസ്വേന്ദ്ര ചാഹൽ, ഹർപ്രീത് ബ്രാർ, ബെൻ ദ്വാർഷുയിസ്, കൂപ്പർ കനോലി, പ്രവീൺ ദുബെ, വിശാൽ നിഷാദ്.
ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസ് : ശുഭ്മന് ഗിൽ, റാഷിദ് ഖാൻ, പ്രസിദ് കൃഷ്ണ, സായ് സുദർശൻ, ഗ്ലെൻ ഫിലിപ്സ്, രാഹുൽ തെവാതിയ, ഷാരൂഖ് ഖാൻ, ജേസൺ ഹോൾഡർ, കാഗിസോ റബാഡ, ജോസ് ബട്ട്ലർ, മുഹമ്മദ് സിറാജ്, ജയന്ത് യാദവ്, നിശാന്ത് സിന്ധു, കുമാർ കുശാഗ്ര, അനുജ് റാവത്ത്, വാമിങ് ശർമ, വാമിംഗ് സുതാർ, മാനവ് ശർമ്മ, വ ഗുർനൂർ ബ്രാർ, സായ് കിഷോർ, അശോക് ശർമ്മ, ടോം ബാൻ്റൺ, പൃഥ്വിരാജ് യാര, ലൂക്ക് വുഡ്.
രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് : യശസ്വി ജയ്സ്വാൾ, വൈഭവ് സൂര്യവംശി, ധ്രുവ് ജുറെൽ, സന്ദീപ് ശർമ, നാന്ദ്രെ ബർഗർ, റിയാൻ പരാഗ്, ഷിമ്രോൺ ഹെറ്റ്മെയർ, ക്വേന മഫാക, ശുഭം ദുബെ, ബ്രിജേഷ് ശർമ, ആദം മിൽനെ, യുധ്വിർ സിംഗ് ചരക്, ജോഫ്ര ആർച്ചർ, തുഷാർ രവി ദേശ്പാണ്ഡെ, ലുഷാർ രവി ദേശ്പാണ്ഡെ, ബിഷ്ണോയ്, ഡോണോവൻ ഫെരേര, സാം കുറാൻ, രവി സിംഗ്, സുശാന്ത് മിശ്ര, അമൻ റാവു പെരാള, വിഘ്നേഷ് പുത്തൂർ, യാഷ് രാജ് പുഞ്ച, കുൽദീപ് സെൻ.
സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദ് : പാറ്റ് കമ്മിൻസ്, ബ്രൈഡൻ കാർസെ, അഭിഷേക് ശർമ്മ, അനികേത് വർമ, കമിന്ദു മെന്ഡിസ്, സ്മരൺ രവിചന്ദ്രൻ, ഇഷാൻ കിഷൻ, ട്രാവിസ് ഹെഡ്, ഹെൻറിച്ച് ക്ലാസൻ, നിതീഷ് കുമാർ റെഡ്ഡി, അമിത് കുമാർ, ഹർഷ് ദുബെ, ക്രെയ്ൻസ് ഫുലേത്ര, ഹർഷൽ പട്ടേൽ, ശിവംദേവ് ഉനദ്കത്, ഇസാൻ മസാരി, മസാരി ഉനദ്കത്, ഇ. ലിവിംഗ്സ്റ്റൺ, ജാക്ക് എഡ്വേർഡ്സ്, സലിൽ അറോറ, പ്രഫുൽ ഹിംഗെ, ഓങ്കാർ തർമലെ, സാക്കിബ് ഹുസൈൻ, ശിവങ് കുമാർ.
ലഖ്നൗ സൂപ്പർ ജയന്റ്സ് : ഋഷഭ് പന്ത്, ആയുഷ് ബഡോണി, എയ്ഡൻ മർക്രം, മിച്ചൽ മാർഷ്, ദിഗ്വേഷ് രതി, മാത്യു ബ്രീറ്റ്സ്കെ, അബ്ദുൾ സമദ്, ആകാശ് സിംഗ്, ഹിമ്മത് സിംഗ്, ഷഹബാസ് അഹമ്മദ്, നമൻ തിവാരി, അർഷിൻ കുൽക്കർണി, മായങ്ക് യാദവ്, നിക്കോളാസ് പൂരൻ, സിദ്ധാർ യാദവ്, പ്രിൻസ് യാദവ്, എം. സച്ചിൻ, മുഹമ്മദ് ഷമി, വനിന്ദു ഹസരംഗ, ജോഷ് ഇംഗ്ലിസ്, അക്ഷത് രഘുവാൻഷി, ആൻറിച്ച് നോർട്ട്ജെ, മുകുൾ ചൗധരി.
ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ് : അക്സർ പട്ടേൽ, ട്രിസ്റ്റൻ സ്റ്റബ്സ്, സമീർ റിസ്വി, മുകേഷ് കുമാർ, കരുൺ നായർ, അഭിഷേക് പോറെൽ, അശുതോഷ് ശർമ, കെഎൽ രാഹുൽ, ലുങ്കിസാനി എൻഗിഡി, വിപ്രജ് നിഗം, മാധവ് തിവാരി, അജയ് മണ്ഡൽ, കുൽദീപ് യാദവ്, ത്രിപുരാണ വിജയ്, മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്ക്, ടി. നിസ്സാങ്ക, കെയ്ൽ ജാമിസൺ, ബെൻ ഡക്കറ്റ്, ഡേവിഡ് മില്ലർ, പൃഥ്വി ഷാ, സാഹിൽ പരാഖ്.