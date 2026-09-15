മിഷൻ നാഗോയ! ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ ഇന്ത്യ വീണ്ടും ചരിത്രമെഴുതുമോ? പൂർണ്ണമായ മത്സരക്രമം ഇതാ
ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് 2026: ഇന്ത്യയുടെ പൂർണ്ണമായ മത്സരക്രമവും പ്രധാന ഇനങ്ങളും.
Published : September 15, 2026 at 12:10 PM IST
നാഗോയ: ഏഷ്യൻ കായിക മാമാങ്കത്തിന് ഇനി മണിക്കൂറുകള് മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കെ, മെഡൽ കൊയ്ത്തിന് പൂർണ്ണ സജ്ജമായി ഇന്ത്യൻ പട. ജപ്പാനിലെ ഐച്ചി-നാഗോയയിൽ നടക്കുന്ന 2026 ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ വിവിധ കായിക ഇനങ്ങളിലായി ഇന്ത്യയുടെ വൻ താര പങ്കാളിത്തമാണ് ഇത്തവണ ഉണ്ടാകുക. സെപ്റ്റംബർ 17-ന് ടെക്ബോൾ പോരാട്ടങ്ങളോടെ ഇന്ത്യയുടെ മെഡൽ വേട്ടയ്ക്ക് തുടക്കമാകും.
18നു വനിതാ ക്രിക്കറ്റ് ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ ഇന്ത്യ ജപ്പാനെ നേരിടും. ബാഡ്മിന്റണ്, ഹോക്കി, കബഡി, ടേബിൾ ടെന്നീസ്, ഗുസ്തി എന്നിവയിലാണ് ഇന്ത്യ പ്രധാനമായും മെഡൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അത്ലറ്റിക്,് മത്സരങ്ങൾ സെപ്റ്റംബർ 24 മുതൽ 29 വരെ നടക്കും. ഭാരോദ്വഹനത്തിൽ മീരാബായ് ചാനു, ജ്ഞാനേശ്വരി യാദവ്, സെറാം നിരുപമ ദേവി, ഹർജീന്ദർ കൗർ എന്നിവരിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാന വ്യക്തിഗത മെഡൽ പ്രതീക്ഷകൾ.
🚨 INDIAN TEAM SCHEDULE IN ASIAN GAMES - CRICKET 🔥 https://t.co/CVtLpWCJWg— Johns. (@CricCrazyJohns) September 15, 2026
ഇന്ത്യയുടെ പൂർണ്ണമായ മത്സരക്രമം
സെപ്റ്റംബർ 17
- ടെക്ബോൾ: പുരുഷ ഡബിൾസ്, വനിതാ സിംഗിൾസ്, മിക്സഡ് ഡബിൾസ്.
സെപ്റ്റംബർ 18
- ക്രിക്കറ്റ്: ഇന്ത്യ vs ജപ്പാൻ (വനിതാ ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ).
- സോഫ്റ്റ് ടെന്നീസ്: പുരുഷ ടീം (പ്രാഥമിക റൗണ്ട്, ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ).
- ടെക്ബോൾ: വനിതാ സിംഗിൾസ്, മിക്സഡ് ഡബിൾസ് (യോഗ്യതാ മത്സരങ്ങൾ).
സെപ്റ്റംബർ 19
- ടെക്ബോൾ: വനിതാ സിംഗിൾസ്, മിക്സഡ് ഡബിൾസ്, പുരുഷ ഡബിൾസ് (സെമി ഫൈനലുകൾ).
സെപ്റ്റംബർ 20
- ബാഡ്മിന്റണ്: പുരുഷ ടീം, വനിതാ ടീം (പ്രാഥമിക റൗണ്ടുകൾ).
- ക്രിക്കറ്റ്: വനിതാ സെമിഫൈനൽ (യോഗ്യതയ്ക്ക് വിധേയം).
- ഹോക്കി: ഇന്ത്യ vs ഇൻഡോനേഷ്യ (പുരുഷ പൂൾ A), ഇന്ത്യ vs ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ (വനിതാ പൂൾ B).
- എംഎംഎ: പുരുഷന്മാരുടെ ട്രഡീഷണൽ -77kg, വനിതകളുടെ ട്രഡീഷണൽ -60kg.
- ഷൂട്ടിംഗ്: വനിതകളുടെ 10 മീറ്റർ എയർ റൈഫിൾ (വ്യക്തിഗതം, ടീം യോഗ്യത, ഫൈനൽ).
- സോഫ്റ്റ് ടെന്നീസ്: പുരുഷ ടീം (സെമി ഫൈനൽ, ഫൈനൽ).
- നീന്തൽ: പുരുഷന്മാരുടെ 100 മീറ്റർ ഫ്രീസ്റ്റൈൽ, 100 മീറ്റർ ബാക്സ്ട്രോക്.
- ടേബിൾ ടെന്നീസ്: പുരുഷ, വനിതാ ടീം മത്സരങ്ങൾ (ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടം).
- ടെക്ബോൾ: പുരുഷ ഡബിൾസ്, വനിതാ സിംഗിൾസ്, മിക്സഡ് ഡബിൾസ് (ഫൈനലുകൾ).
- വുഷു: പുരുഷന്മാരുടെ ചാങ്ക്വാൻ ഫൈനൽ, സാൻഡ പ്രാഥമിക റൗണ്ടുകൾ.
സെപ്റ്റംബർ 21
- ബാഡ്മിന്റണ്: പുരുഷ ടീം പ്രീ-ക്വാർട്ടർ (Round of 16).
- ബോക്സിങ്: പുരുഷന്മാരുടെ 70kg (റൗണ്ട് ഓഫ് 32).
- ഹോക്കി: ഇന്ത്യ vs ഇൻഡോനേഷ്യ (വനിതാ പൂൾ B).
- കബഡി: ജപ്പാൻ vs ഇന്ത്യ (പുരുഷ ഗ്രൂപ്പ് A), ബംഗ്ലാദേശ് vs ഇന്ത്യ (വനിതാ ഗ്രൂപ്പ് A).
- എംഎംഎ: പുരുഷന്മാരുടെ ട്രഡീഷണൽ 77kg, വനിതകളുടെ ട്രഡീഷണൽ -60kg.
- റോവിംഗ് (തുഴച്ചിൽ): വിവിധ പുരുഷ വിഭാഗം പ്രാഥമിക മത്സരങ്ങൾ.
- ഷൂട്ടിംഗ്: പുരുഷന്മാരുടെ 10 മീറ്റർ എയർ റൈഫിൾ (ടീം, വ്യക്തിഗത ഫൈനൽ), പുരുഷ-വനിതാ സ്കിറ്റ് യോഗ്യത.
- സോഫ്റ്റ് ടെന്നീസ്: മിക്സഡ് ഡബിൾസ് (ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ, മെഡൽ റൗണ്ടുകൾ).
- നീന്തൽ: പുരുഷന്മാരുടെ 50 മീറ്റർ ഫ്രീസ്റ്റൈൽ, 50 മീറ്റർ ബാക്സ്ട്രോക്, 100 മീറ്റർ ബ്രെസ്റ്റ്സ്ട്രോക്ക്, 4x200 മീറ്റർ ഫ്രീസ്റ്റൈൽ റിലേ.
- ടേബിൾ ടെന്നീസ്: പുരുഷ-വനിതാ ടീം ഗ്രൂപ്പ്/നോക്കൗട്ട് ഘട്ടങ്ങൾ, വനിതാ ഡബിൾസ് ആദ്യ റൗണ്ട്.
- വുഷു: വനിതകളുടെ ചാങ്ക്വാൻ ഫൈനൽ, സാൻഡ എലിമിനേഷൻ റൗണ്ടുകൾ.
സെപ്റ്റംബർ 22
- ജിംനാസ്റ്റിക്സ്: വനിതകളുടെ ഓൾ-എറൗണ്ട് യോഗ്യത.
- ബാഡ്മിന്റണ്: പുരുഷ-വനിതാ ടീം ക്വാർട്ടർ ഫൈനലുകൾ.
- ബോക്സിങ്: വനിതകളുടെ 51kg, 54kg; പുരുഷന്മാരുടെ 55kg (പ്രാഥമിക റൗണ്ടുകൾ).
- കുതിരസവാരി: ഈവന്റിങ് വ്യക്തിഗതം, ടീം ക്രോസ്-കൺട്രി.
- ഫെൻസിംഗ്: പുരുഷന്മാരുടെ ഫോയിൽ, വനിതകളുടെ എപ്പി വ്യക്തിഗത ഇനങ്ങൾ.
- ഹോക്കി: ഇന്ത്യ vs ശ്രീലങ്ക (പുരുഷ പൂൾ A).
- കബഡി: ദക്ഷിണ കൊറിയ vs ഇന്ത്യ (പുരുഷ ഗ്രൂപ്പ് A).
- കരാട്ടെ: വനിതകളുടെ കുമിറ്റെ -55kg, പുരുഷന്മാരുടെ കുമിറ്റെ -84kg (മെഡൽ പോരാട്ടങ്ങൾ).
- എംഎംഎ : പുരുഷ-വനിതാ ട്രഡീഷണൽ മെഡൽ റൗണ്ടുകൾ.
- ഷൂട്ടിംഗ്: 10 മീറ്റർ എയർ റൈഫിൾ മിക്സഡ് ടീം (മെഡൽ റൗണ്ടുകൾ), പുരുഷ-വനിതാ സ്കീറ്റ് യോഗ്യത.
- നീന്തൽ: പുരുഷന്മാരുടെ 1500 മീറ്റർ ഫ്രീസ്റ്റൈൽ, 4x100 മീറ്റർ മെഡ്ലെ റിലേ.
- ടേബിൾ ടെന്നീസ്: പുരുഷ-വനിതാ പ്രീ-ക്വാർട്ടർ, ക്വാർട്ടർ ഫൈനലുകൾ; മിക്സഡ് ഡബിൾസ് ആദ്യ റൗണ്ടുകൾ.
- വുഷു: വനിതകളുടെ നാൻക്വാൻ, നാൻദാവോ ഫൈനൽ; സാൻഡ ക്വാർട്ടർ ഫൈനലുകൾ.
- ക്രിക്കറ്റ്: ഫൈനൽ / വെങ്കല മെഡൽ പോരാട്ടം
സെപ്റ്റംബർ 23
- ജിംനാസ്റ്റിക്സ്: വനിതകളുടെ ഓൾ-എറൗണ്ട് ഫൈനൽ.
- ബാഡ്മിന്റണ്: പുരുഷ-വനിതാ ടീം സെമിഫൈനലുകൾ.
- ബോക്സിങ്: പുരുഷന്മാരുടെ 60kg, 80kg പ്രാഥമിക റൗണ്ടുകൾ.
- കാനോയിംഗ്/കയാക്കിംഗ്: വിവിധ പുരുഷ-വനിതാ മിക്സഡ് ഇനങ്ങൾ (500 മീറ്റർ, 200 മീറ്റർ).
- ക്രിക്കറ്റ്: വനിതാ സെമിഫൈനൽ.
- കുതിരസവാരി: ഈവന്റിങ് ചാട്ടവും മെഡൽ പോരാട്ടങ്ങളും.
- ഇ-സ്പോർട്സ്: ഇ-ഫുട്ബോൾ (eFootball).
- ഫെൻസിംഗ്: വനിതകളുടെ ഫോയിൽ, പുരുഷന്മാരുടെ സാബ്രെ വ്യക്തിഗത ഇനങ്ങൾ.
- ഹോക്കി: തായ്ലൻഡ് vs ഇന്ത്യ (വനിതാ പൂൾ B).
- കബഡി: ബംഗ്ലാദേശ് vs ഇന്ത്യ (പുരുഷ ഗ്രൂപ്പ് A), ഇറാൻ vs ഇന്ത്യ (വനിതാ ഗ്രൂപ്പ് A).
- റോവിംഗ് (തുഴച്ചിൽ): വിവിധ പുരുഷ-വനിതാ ഫൈനലുകൾ (മെഡൽ പോരാട്ടങ്ങൾ).
- ഷൂട്ടിംഗ്: വനിതകളുടെ 10 മീറ്റർ എയർ പിസ്റ്റൾ (ഫൈനൽ), പുരുഷ-വനിതാ സ്കീറ്റ് ഫൈനലുകൾ.
- സോഫ്റ്റ് ടെന്നീസ്: പുരുഷ-വനിതാ സിംഗിൾസ് ഫൈനലുകൾ.
- സ്ക്വാഷ്: പുരുഷ-വനിതാ സിംഗിൾസ്, മിക്സഡ് ഡബിൾസ് ആദ്യ റൗണ്ടുകൾ.
- നീന്തൽ: പുരുഷന്മാരുടെ 100 മീറ്റർ ബട്ടർഫ്ലൈ, 200 മീറ്റർ ഫ്രീസ്റ്റൈൽ.
- ടേബിൾ ടെന്നീസ്: പുരുഷ-വനിതാ ടീം സെമിഫൈനലുകൾ; സിംഗിൾസ്, ഡബിൾസ് ആദ്യ റൗണ്ടുകൾ.
- ഭാരോദ്വഹനം: ഋഷികാന്ത സിംഗ് (പുരുഷന്മാരുടെ 60kg), മീരാബായ് ചാനു (വനിതകളുടെ 49kg), ജ്ഞാനേശ്വരി യാദവ് (53kg), സെറാം നിരുപമ ദേവി (61kg), ഹർജീന്ദർ കൗർ (69kg).
- വുഷു: വിവിധ സാൻഡ സെമിഫൈനലുകൾ.
സെപ്റ്റംബർ 24
- ജിംനാസ്റ്റിക്സ്: വനിതകളുടെ വോൾട്ട് ഫൈനൽ.
- അത്ലറ്റിക്സ്: വനിതകളുടെ ഹെപ്റ്റാത്ലൺ (വിവിധ ഇനങ്ങൾ), പുരുഷന്മാരുടെ ട്രിപ്പിൾ ജമ്പ്, ഹൈജമ്പ് യോഗ്യത, പുരുഷന്മാരുടെ 100 മീറ്റർ റൗണ്ട് 1, മിക്സഡ് 4x400 മീറ്റർ റിലേ (ഹീറ്റ്സ് & ഫൈനൽ), വനിതകളുടെ ട്രിപ്പിൾ ജമ്പ് ഫൈനൽ, വനിതകളുടെ 10,000 മീറ്റർ ഫൈനൽ.
- ബാഡ്മിന്റണ്: പുരുഷ-വനിതാ ടീം ഫൈനലുകൾ (മെഡൽ പോരാട്ടം).
- ബോക്സിങ്: പുരുഷന്മാരുടെ 70kg, വനിതകളുടെ 51kg, 65kg പ്രാഥമിക റൗണ്ടുകൾ.
- ഫെൻസിംഗ്: വനിതകളുടെ സാബ്രെ വ്യക്തിഗത ഇനം.
- ഹോക്കി: കൊറിയ vs ഇന്ത്യ (പുരുഷ പൂൾ A).
- കബഡി: ചൈനീസ് തായ്പേയ് vs ഇന്ത്യ (പുരുഷ ഗ്രൂപ്പ് A), ജപ്പാൻ വിൻ ഇന്ത്യ (വനിതാ ഗ്രൂപ്പ് A).
- റോവിംഗ്: വിവിധ പുരുഷ ഫൈനലുകൾ.
- ഷൂട്ടിംഗ്: പുരുഷന്മാരുടെ 10 മീറ്റർ എയർ പിസ്റ്റൾ ഫൈനൽ, പുരുഷന്മാരുടെ 50 മീറ്റർ റൈഫിൾ 3 പൊസിഷൻ, സ്കീറ്റ് മിക്സഡ് ടീം ഫൈനൽ.
- സ്ക്വാഷ് / നീന്തൽ / ടേബിൾ ടെന്നീസ്: വിവിധ പ്രാഥമിക/മെഡൽ പോരാട്ടങ്ങൾ. പുരുഷ-വനിതാ ടേബിൾ ടെന്നീസ് ടീം ഫൈനലുകൾ.
- വുഷു: വിവിധ സാൻഡ ഫൈനലുകൾ (മെഡൽ പോരാട്ടം).
സെപ്റ്റംബർ 25
- അത്ലറ്റിക്സ്: വനിതകളുടെ ഹെപ്റ്റാത്ലൺ (ലോംഗ് ജമ്പ്, ജാവലിൻ ത്രോ, 800 മീറ്റർ), വനിതാ/പുരുഷ 400 മീറ്റർ റൗണ്ട് 1, പുരുഷന്മാരുടെ 400 മീറ്റർ & 100 മീറ്റർ സെമിഫൈനലുകൾ. മെഡൽ പോരാട്ടങ്ങൾ: വനിതകളുടെ ഷോട്ട്പുട്ട് ഫൈനൽ, വനിതകളുടെ പോൾവോൾട്ട് ഫൈനൽ, പുരുഷന്മാരുടെ 100 മീറ്റർ ഫൈനൽ, പുരുഷന്മാരുടെ 10,000 മീറ്റർ ഫൈനൽ, പുരുഷന്മാരുടെ ഹാമർ ത്രോ ഫൈനൽ.
- ബാഡ്മിന്റണ്: പുരുഷ-വനിതാ സിംഗിൾസ്, പുരുഷ-വനിതാ ഡബിൾസ്, മിക്സഡ് ഡബിൾസ് (പ്രാഥമിക റൗണ്ടുകൾ).
- ബോക്സിങ്: പുരുഷന്മാരുടെ 60kg, +90kg; വനിതകളുടെ 54kg (പ്രാഥമിക റൗണ്ടുകൾ).
- ഫെൻസിംഗ്: പുരുഷന്മാരുടെ ഫോയിൽ ടീം, വനിതകളുടെ എപ്പി ടീം മത്സരങ്ങൾ.
- ഹോക്കി: ജപ്പാൻ വിൻ ഇന്ത്യ (വനിതാ പൂൾ B).
- കബഡി: പുരുഷ-വനിതാ സെമിഫൈനലുകൾ (യോഗ്യതയ്ക്ക് വിധേയം).
- സെപക്തക്രോ: പുരുഷ ടീം റെഗു (പ്രാഥമിക & മെഡൽ റൗണ്ടുകൾ).
- ഷൂട്ടിംഗ്: 10 മീറ്റർ എയർ പിസ്റ്റൾ മിക്സഡ് ടീം (യോഗ്യതയും മെഡൽ റൗണ്ടും). പുരുഷന്മാരുടെ 50 മീറ്റർ റൈഫിൾ 3 പൊസിഷൻ (വ്യക്തിഗതം & ടീം ഫൈനൽ).
- സ്ക്വാഷ്: പുരുഷ-വനിതാ സിംഗിൾസ്, മിക്സഡ് ഡബിൾസ് (ക്വാർട്ടർ ഫൈനലുകൾ).
- സർഫിംഗ്: പുരുഷ-വനിതാ ഷോർട്ട്ബോർഡ് റൗണ്ടുകൾ.
- നീന്തൽ: പുരുഷന്മാരുടെ 50 മീറ്റർ ബ്രെസ്റ്റ്സ്ട്രോക്ക്, 200 മീറ്റർ ബാക്സ്ട്രോക് , 400 മീറ്റർ ഫ്രീസ്റ്റൈൽ, 200 മീറ്റർ ബട്ടർഫ്ളൈ.
- ടേബിൾ ടെന്നീസ്: പുരുഷ-വനിതാ സിംഗിൾസ്/ഡബിൾസ് പ്രാഥമിക റൗണ്ടുകൾ; മിക്സഡ് ഡബിൾസ് സെമിഫൈനലുകൾ.
സെപ്റ്റംബർ 26
- അമ്പെയ്ത്ത്: റിക്കർവ്, കോമ്പൗണ്ട് ഇനങ്ങൾ.
- അത്ലറ്റിക്സ്: പുരുഷന്മാരുടെ മാരത്തൺ ഫൈനൽ, പുരുഷന്മാരുടെ ഡെക്കാത്ലൺ (വിവിധ ഇനങ്ങൾ), പുരുഷ ജാവലിൻ ത്രോ യോഗ്യതാ റൗണ്ട്, വനിതാ/പുരുഷ 200 മീറ്റർ (പ്രാഥമിക & സെമിഫൈനലുകൾ), വനിതകളുടെ ലോംഗ് ജമ്പ് യോഗ്യത, വനിതകളുടെ 100 മീറ്റർ ഹർഡിൽസ്, പുരുഷന്മാരുടെ 1500 മീറ്റർ റൗണ്ട് 1. മെഡൽ പോരാട്ടങ്ങൾ: പുരുഷന്മാരുടെ ഷോട്ട്പുട്ട് ഫൈനൽ, പുരുഷന്മാരുടെ ട്രിപ്പിൾ ജമ്പ് ഫൈനൽ, വനിതാ/പുരുഷ 400 മീറ്റർ ഫൈനലുകൾ, വനിതകളുടെ 1500 മീറ്റർ ഫൈനൽ.
- ബാഡ്മിന്റണ്: വിവിധ സിംഗിൾസ്, ഡബിൾസ് പ്രാഥമിക റൗണ്ടുകൾ തുടരും.
- ബോക്സിങ്: പുരുഷന്മാരുടെ 55kg, 90kg; വനിതകളുടെ 60kg (പ്രാഥമിക റൗണ്ടുകൾ).
- കാനോയിംഗ്/കയാക്കിംഗ്: വിവിധ പുരുഷ-വനിതാ ഇനങ്ങൾ (500 മീറ്റർ, 200 മീറ്റർ).
- കുതിരസവാരി: ഡ്രെസ്സേജ് വ്യക്തിഗത യോഗ്യതാ മത്സരം.
- ഫെൻസിംഗ്: വനിതകളുടെ ഫോയിൽ ടീം, പുരുഷന്മാരുടെ സാബ്രെ ടീം ഇനങ്ങൾ.
- ഹോക്കി: ജപ്പാൻ vs ഇന്ത്യ (പുരുഷ പൂൾ A).
- ഷൂട്ടിംഗ്: വനിതകളുടെ 50 മീറ്റർ റൈഫിൾ 3 പൊസിഷൻ (വ്യക്തിഗതം & ടീം ഫൈനൽ).
- സ്ക്വാഷ്: പുരുഷ-വനിതാ സിംഗിൾസ്, മിക്സഡ് ഡബിൾസ് (സെമിഫൈനലുകൾ).
- ടേബിൾ ടെന്നീസ്: വിവിധ വിഭാഗം ക്വാർട്ടർ ഫൈനലുകൾ. മിക്സഡ് ഡബിൾസ് ഫൈനൽ (മെഡൽ പോരാട്ടം).
സെപ്റ്റംബർ 27
- അമ്പെയ്ത്ത് : റിക്കർവ്, കോമ്പൗണ്ട് മത്സരങ്ങൾ.
- അത്ലറ്റിക്സ്: വനിതകളുടെ മാരത്തൺ റേസ് വോക്ക് ഫൈനൽ, പുരുഷ ഡെക്കാത്ലൺ അവസാന ഘട്ട ഇനങ്ങൾ, വനിതാ ഹൈജമ്പ് യോഗ്യത, വനിതാ/പുരുഷ 400 മീറ്റർ ഹർഡിൽസ് പ്രാഥമിക റൗണ്ട്, പുരുഷന്മാരുടെ ലോംഗ് ജമ്പ് യോഗ്യത, പുരുഷന്മാരുടെ 800 മീറ്റർ റൗണ്ട് 1, വനിതകളുടെ 4x100 മീറ്റർ റിലേ. മെഡൽ പോരാട്ടങ്ങൾ: പുരുഷ ഹൈജമ്പ്, വനിതാ ലോംഗ് ജമ്പ്, വനിതാ/പുരുഷ 200 മീറ്റർ ഫൈനലുകൾ, വനിതകളുടെ 100 മീറ്റർ ഹർഡിൽസ് ഫൈനൽ, വനിതകളുടെ ജാവലിൻ ത്രോ ഫൈനൽ, വനിതകളുടെ 3000 മീറ്റർ സ്റ്റീപ്പിൾചേസ് ഫൈനൽ.
- ബാഡ്മിന്റണ്: എല്ലാ ഇനങ്ങളുടെയും ക്വാർട്ടർ ഫൈനലുകൾ.
- ബോക്സിങ്: പുരുഷന്മാരുടെ 80kg, 60kg, +90kg; വനിതകളുടെ 54kg, 65kg പ്രാഥമിക റൗണ്ടുകൾ.
- ഹോക്കി: ഇന്ത്യ vs സിംഗപ്പൂർ (വനിതാ പൂൾ B).
- കബഡി: പുരുഷ-വനിതാ ഫൈനൽ മത്സരങ്ങൾ (മെഡൽ പോരാട്ടം).
- കുറാഷ്: വിവിധ പുരുഷ-വനിതാ ഭാരവിഭാഗം മത്സരങ്ങൾ.
- ടേബിൾ ടെന്നീസ്: പുരുഷ ഡബിൾസ് ഫൈനൽ, വനിതാ സിംഗിൾസ് ഫൈനൽ (മെഡൽ പോരാട്ടങ്ങൾ).
- ടെന്നീസ് / സ്ക്വാഷ് / സർഫിംഗ് / വോളിബോൾ: വിവിധ പ്രാഥമിക, നോക്കൗട്ട്, ഫൈനൽ മത്സരങ്ങൾ.
സെപ്റ്റംബർ 28
- അത്ലറ്റിക്സ്: വനിതകളുടെ 800 മീറ്റർ, മിക്സഡ് 4x100 മീറ്റർ റിലേ, പുരുഷന്മാരുടെ 4x400 മീറ്റർ റിലേ. മെഡൽ പോരാട്ടങ്ങൾ: വനിതകളുടെ ഡിസ്കസ് ത്രോ, വനിതാ/പുരുഷ 400 മീറ്റർ ഹർഡിൽസ് ഫൈനലുകൾ, പുരുഷന്മാരുടെ 3000 മീറ്റർ സ്റ്റീപ്പിൾചേസ്, പുരുഷ ലോംഗ് ജമ്പ്, പുരുഷന്മാരുടെ 1500 മീറ്റർ ഫൈനൽ, പുരുഷന്മാരുടെ ജാവലിൻ ത്രോ ഫൈനൽ, വനിതകളുടെ 5000 മീറ്റർ ഫൈനൽ, വനിതകളുടെ 4x100 മീറ്റർ റിലേ ഫൈനൽ.
- ബാഡ്മിന്റണ്: എല്ലാ ഇനങ്ങളുടെയും സെമിഫൈനലുകൾ.
- ക്രിക്കറ്റ്: ഇന്ത്യ vs ഗ്രൂപ്പ് A റണ്ണർ അപ്പ് (പുരുഷന്മാരുടെ ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ).
- ഹോക്കി: ഇന്ത്യ vs ബംഗ്ലാദേശ് (പുരുഷ പൂൾ A).
- ഷൂട്ടിംഗ്: വനിതകളുടെ 25 മീറ്റർ പിസ്റ്റൾ ഫൈനൽ, പുരുഷ-വനിതാ ട്രാപ്പ് യോഗ്യത.
സെപ്റ്റംബർ 29
- അത്ലറ്റിക്സ് (മെഡൽ ഫൈനലുകൾ): പുരുഷന്മാരുടെ പോൾവോൾട്ട്, വനിതാ ഹൈജമ്പ്, വനിതാ ഹാമർ ത്രോ, വനിതാ/പുരുഷ 800 മീറ്റർ ഫൈനലുകൾ, പുരുഷന്മാരുടെ 5000 മീറ്റർ ഫൈനൽ, മിക്സഡ് 4x100 മീറ്റർ റിലേ ഫൈനൽ, വനിതാ/പുരുഷ 4x400 മീറ്റർ റിലേ ഫൈനലുകൾ.
- ബാഡ്മിന്റണ്: സിംഗിൾസ്, ഡബിൾസ്, മിക്സഡ് ഡബിൾസ് ഫൈനലുകൾ (മെഡൽ പോരാട്ടങ്ങൾ).
- ബോക്സിങ്: വിവിധ പുരുഷ-വനിതാ വിഭാഗം സെമിഫൈനലുകൾ.
- ഷൂട്ടിംഗ്: പുരുഷ-വനിതാ ട്രാപ്പ് ഫൈനലുകൾ.
- ട്രാക്ക് സൈക്ലിംഗ്: പുരുഷന്മാരുടെയും വനിതകളുടെയും വിവിധ സ്പ്രിന്റ്, റിലേ ഇനങ്ങൾ.
സെപ്റ്റംബർ 30
- അമ്പെയ്ത്ത്: കോമ്പൗണ്ട് ഇനങ്ങളുടെ മെഡൽ റൗണ്ടുകൾ.
- ബോക്സിങ്: വിവിധ പുരുഷ-വനിതാ വിഭാഗം സെമിഫൈനലുകൾ.
- കാനോയിംഗ്/കയാക്കിംഗ്: സ്ലാലോം, കയാക്ക് ക്രോസ് മത്സരങ്ങൾ.
- ഗോൾഫ്: പുരുഷ-വനിതാ വ്യക്തിഗത/ടീം മത്സരങ്ങൾ (റൗണ്ട് 1).
- ഹോക്കി: വനിതാ സെമിഫൈനൽ (യോഗ്യതയ്ക്ക് വിധേയം).
- ജൂഡോ: വനിതകളുടെ -48kg പ്രാഥമിക റൗണ്ടുകൾ.
- സ്പോർട് ക്ലൈംബിംഗ്: പുരുഷന്മാരുടെ സ്പീഡ് 4 യോഗ്യത; വനിതകളുടെ സ്പീഡ് 4 ഫൈനൽ.
- ടെന്നീസ്: പുരുഷ സിംഗിൾസ്/ഡബിൾസ്, വനിതാ ഡബിൾസ് (പ്രാഥമിക റൗണ്ടുകൾ).
- ട്രാക്ക് സൈക്ലിംഗ്: പുരുഷ-വനിതാ വിഭാഗങ്ങളിലെ സ്പ്രിന്റ്, കെയിറിൻ, ഓമ്നിയം, മാഡിസൺ മത്സരങ്ങൾ.
- ഗുസ്തി: പുരുഷന്മാരുടെ ഗ്രീക്കോ-റോമൻ 67kg, 87kg; വനിതകളുടെ 68kg പ്രാഥമിക റൗണ്ടുകളും മെഡൽ പോരാട്ടങ്ങളും.
ഒക്ടോബർ 1
- ബോക്സിങ്: മത്സരങ്ങൾ ഒന്നും നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല.
- ക്രിക്കറ്റ്: പുരുഷന്മാരുടെ സെമിഫൈനൽ (യോഗ്യതയ്ക്ക് വിധേയം).
- ഗോൾഫ്: പുരുഷ-വനിതാ വ്യക്തിഗത/ടീം മത്സരങ്ങൾ (റൗണ്ട് 2).
- ഹോക്കി: പുരുഷന്മാരുടെ സെമിഫൈനൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ മത്സരം (യോഗ്യതയ്ക്ക് വിധേയം).
- ജൂഡോ: വനിതകളുടെ -57kg, -70kg വിഭാഗങ്ങളിലെ പ്രാഥമിക റൗണ്ടുകളും മെഡൽ പോരാട്ടങ്ങളും.
- റഗ്ബി സെവൻസ്: വനിതാ ടീമിന്റെ പ്രാഥമിക റൗണ്ട് മത്സരം.
- ഷൂട്ടിംഗ്: പുരുഷന്മാരുടെ 25 മീറ്റർ റാപ്പിഡ് ഫയർ പിസ്റ്റൾ (യോഗ്യതാ ഘട്ടം 2, ഫൈനൽ).
- സ്പോർട് ക്ലൈംബിംഗ്: പുരുഷന്മാരുടെ സ്പീഡ് 4 ഫൈനൽ (യോഗ്യതയ്ക്ക് വിധേയം).
- ടെന്നീസ്: പുരുഷ സിംഗിൾസ്/ഡബിൾസ്, വനിതാ ഡബിൾസ് (ക്വാർട്ടർ ഫൈനലുകൾ).
- തായ്ക്വോണ്ടോ: വനിതകളുടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ പൂംസെ സെമിഫൈനലും ഫൈനലും.
- വോളിബോൾ: പുരുഷന്മാരുടെ ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ മത്സരം.
- ഗുസ്തി: പുരുഷന്മാരുടെ ഗ്രീക്കോ-റോമൻ 60kg, 77kg, 97kg; വനിതകളുടെ 62kg പ്രാഥമിക റൗണ്ടുകളും മെഡൽ പോരാട്ടങ്ങളും.
ഒക്ടോബർ 2
- അമ്പെയ്ത്ത്: റിക്കർവ് ഇനങ്ങളുടെ മെഡൽ റൗണ്ടുകൾ.
- ബോക്സിങ് (മെഡൽ ഫൈനലുകൾ): പുരുഷന്മാരുടെ 55kg, 60kg, 70kg, 80kg, 90kg, +90kg ഫൈനലുകൾ; വനിതകളുടെ 51kg, 54kg, 60kg, 65kg, 75kg ഫൈനലുകൾ. (ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാന മെഡൽ കൊയ്ത്ത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ദിവസം).
- കാനോയിംഗ്/കയാക്കിംഗ്: പുരുഷ കയാക് സിംഗിൾ സ്ലാലോം/ക്രോസ്; വനിതാ കാനോ സിംഗിൾ സ്ലാലോം/ക്രോസ്.
- ഇ-സ്പോർട്സ്: ലീഗ് ഓഫ് ലെജൻഡ്സ്.
- ഗോൾഫ്: പുരുഷ-വനിതാ വ്യക്തിഗത/ടീം മത്സരങ്ങൾ (റൗണ്ട് 3).
- ഹോക്കി: വനിതാ വിഭാഗം മെഡൽ പോരാട്ടം അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ മത്സരം (യോഗ്യതയ്ക്ക് വിധേയം).
- റഗ്ബി സെവൻസ്: വനിതാ ടീമിന്റെ പ്രാഥമിക റൗണ്ട് മത്സരങ്ങൾ.
- സ്ക്വാഷ്: പുരുഷ-വനിതാ ടീം ഫൈനലുകൾ (മെഡൽ പോരാട്ടം).
- ടെന്നീസ്: പുരുഷ സിംഗിൾസ്/ഡബിൾസ്, വനിതാ ഡബിൾസ് (സെമിഫൈനലുകൾ).
- വോളിബോൾ: പുരുഷന്മാരുടെ സെമിഫൈനൽ മത്സരം.
- ഗുസ്തി: പുരുഷന്മാരുടെ ഫ്രീസ്റ്റൈൽ 65kg, 125kg; വനിതകളുടെ 50kg, 76kg പ്രാഥമിക റൗണ്ടുകളും മെഡൽ പോരാട്ടങ്ങളും.
ഒക്ടോബർ 3
- അമ്പെയ്ത്ത്: റിക്കർവ് ഇനങ്ങളുടെ മെഡൽ റൗണ്ടുകൾ തുടരും.
- ക്രിക്കറ്റ്: പുരുഷന്മാരുടെ ഫൈനൽ / വെങ്കല മെഡൽ പോരാട്ടം (യോഗ്യതയ്ക്ക് വിധേയം).
- ഗോൾഫ്: പുരുഷ-വനിതാ വ്യക്തിഗത/ടീം ഫൈനൽ റൗണ്ടുകൾ (മെഡൽ പോരാട്ടം).
- ഹോക്കി: പുരുഷ വിഭാഗം മെഡൽ പോരാട്ടം അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ മത്സരം (യോഗ്യതയ്ക്ക് വിധേയം).
- റഗ്ബി സെവൻസ്: വനിതാ സെമിഫൈനലുകൾ, ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ, മെഡൽ മത്സരങ്ങൾ.
- തായ്ക്വോണ്ടോ: വനിതകളുടെ 57kg ക്യോരൂഗി, +67kg ക്യോരൂഗി പ്രാഥമിക റൗണ്ടുകളും മെഡൽ പോരാട്ടങ്ങളും.
- ടെന്നീസ്: പുരുഷ സിംഗിൾസ്, പുരുഷ ഡബിൾസ്, വനിതാ ഡബിൾസ് ഫൈനലുകൾ (മെഡൽ പോരാട്ടങ്ങൾ).
- വോളിബോൾ: പുരുഷ വിഭാഗം മെഡൽ പോരാട്ടങ്ങൾ.
- ഗുസ്തി: പുരുഷന്മാരുടെ ഫ്രീസ്റ്റൈൽ 57kg, 74kg, 97kg; വനിതകളുടെ 53kg, 57kg പ്രാഥമിക റൗണ്ടുകളും മെഡൽ പോരാട്ടങ്ങളും.
Also Read: പരിക്ക് വീണ്ടും വില്ലനായി: അഫ്ഗാന് പരമ്പരയിൽ നിന്ന് വരുൺ ചക്രവർത്തി പുറത്ത്