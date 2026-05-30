"തീ"യില്‍ കുരുത്തവള്‍; സുപ്രീം കോടതി വിധിക്ക് പിന്നാലെ ട്രയൽസിൽ 'സ്വർണ്ണ തുടക്കവുമായി' വിനേഷ് ഫോഗട്ട്!

കോടതി മുറിയിലെ വിജയത്തിന് പിന്നാലെ, മാറ്റിനിർത്താൻ ശ്രമിച്ചവരുടെ കണ്ണുകൾക്ക് മുന്നിൽ താൻ ഇപ്പോഴും ഇന്ത്യയുടെ ഒന്നാം നമ്പർ പോരാളിയാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന പ്രകടനമാണ് വിനേഷ് പുറത്തെടുത്തത്

By ANI

Published : May 30, 2026 at 3:55 PM IST

ന്യൂഡൽഹി: പ്രതിസന്ധികളുടെ കോട്ടകളെ തച്ചുടച്ച്, നീതിക്കായുള്ള പോരാട്ടങ്ങൾക്കൊടുവിൽ ഇന്ത്യൻ ഗുസ്തിയുടെ കനൽത്തരി വിനേഷ് ഫോഗട്ട് വീണ്ടും ഗോദയിൽ തീ പടർത്തുന്നു. ഡൽഹി ഇന്ദിരാഗാന്ധി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് സെലക്ഷൻ ട്രയൽസിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിൽ നിന്ന് തന്നെ തടയാൻ നോക്കിയ റെസ്‌ലിംഗ് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ കടുംപിടുത്തങ്ങളെ സുപ്രീം കോടതിയുടെ ചരിത്രപരമായ വിധിയിലൂടെ തകർത്താണ് വിനേഷ് മത്സരത്തിനെത്തിയത്.

കോടതി മുറിയിലെ വിജയത്തിന് പിന്നാലെ, മാറ്റിനിർത്താൻ ശ്രമിച്ചവരുടെ കണ്ണുകൾക്ക് മുന്നിൽ താൻ ഇപ്പോഴും ഇന്ത്യയുടെ ഒന്നാം നമ്പർ പോരാളിയാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന പ്രകടനമാണ് വിനേഷ് പുറത്തെടുത്തത്. വനിതകളുടെ 53 കിലോഗ്രാം ഫ്രീസ്റ്റൈൽ വിഭാഗത്തിൽ മാറ്റ് ഒഫീഷ്യലുകളുടെയും ആരാധകരുടെയും കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന വേഗതയിലും തന്ത്രത്തിലും വിനേഷ് തൻ്റെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ തകർപ്പൻ വിജയം സ്വന്തമാക്കി.

ജ്യോതിയെ തകർത്ത് വിനേഷ് ഫോഗട്ടിന് വിജയത്തുടക്കം

ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിനുള്ള ഇന്ത്യൻ ഗുസ്തി ടീമിൽ ഇടം നേടാനുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ തകർപ്പൻ വിജയത്തോടെ തുടക്കമിട്ട് പ്രശസ്ത താരം വിനേഷ് ഫോഗട്ട്. ശനിയാഴ്ച നടന്ന സെലക്ഷൻ ട്രയൽസിലെ തൻ്റെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ജ്യോതിയെ 7-1 എന്ന സ്കോറിനാണ് വിനേഷ് പരാജയപ്പെടുത്തിയത്.

മത്സരത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ തികഞ്ഞ ജാഗ്രതയോടെയാണ് വിനേഷ് കളിച്ചത്. സ്റ്റാൻഡിങ് റെസ്‌ലിങ്ങിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച താരം, മത്സരം പുരോഗമിച്ചതോടെ കളം നിറഞ്ഞു കളിക്കുകയും ജ്യോതിക്ക് മേൽ പൂർണ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു. കൗണ്ടർ അറ്റാക്കിലൂടെ ഒരു പുഷ്-ഔട്ട് പോയിൻ്റ് നേടിയാണ് വിനേഷ് സ്കോറിങ് ആരംഭിച്ചത്. തുടർന്ന് ഡബിൾ ലെഗ് അറ്റാക്കിന് ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അതിൽ നിന്ന് പോയിന്റുകളൊന്നും നേടാനായില്ല.

രണ്ടാം പീരിയഡിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ ആക്റ്റിവിറ്റി ക്ലോക്കിൽ ഉൾപ്പെട്ടതോടെ വിനേഷ് മത്സരത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണം പൂർണ്ണമായും ഏറ്റെടുത്തു. വലതുകാലിൽ നടത്തിയ ആക്രമണം തകർപ്പൻ ടേക്ക് ഡൗണാക്കി മാറ്റിയ താരം 3-0 ന് മുന്നിലെത്തി. ഇതിനിടയിൽ ജ്യോതി ശക്തമായ ലെഗ് അറ്റാക്കിലൂടെ തിരിച്ചടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും വിനേഷ് തന്റെ മുഴുവൻ കരുത്തും ഉപയോഗിച്ച് ആ വെല്ലുവിളിയെ പ്രതിരോധിച്ചു. തുടർന്ന് ലഭിച്ച കൗണ്ടർ അറ്റാക്ക് അവസരങ്ങൾ മുതലാക്കി തുടർച്ചയായി രണ്ട് സ്കോറിങ് നീക്കങ്ങളിലൂടെ വിനേഷ് ലീഡ് 7-0 ആയി ഉയർത്തി. മത്സരത്തിൻ്റെ അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ ഒരു പുഷ്-ഔട്ട് പോയിന്റ് നേടിയാണ് ജ്യോതി അക്കൗണ്ട് തുറന്നത്. റിയയെ പരാജയപ്പെടുത്തിവരുന്ന നിഷുവിനെയാണ് വിനേഷ് അടുത്ത മത്സരത്തിൽ നേരിടുക.

വെറും 34 സെക്കൻഡിൽ ജയം ഉറപ്പിച്ച് അന്തിം പംഗൽ


മറ്റൊരു മത്സരത്തിൽ വൻ കുതിപ്പോടെയാണ് അന്തിം പംഗൽ തുടങ്ങിയത്. വെറും 34 സെക്കൻഡുകൾ മാത്രം നീണ്ടുനിന്ന മത്സരത്തിൽ തന്നുവിനെ ടെക്നിക്കൽ സുപ്പീരിയോരിറ്റിയിലൂടെ അന്തിം പരാജയപ്പെടുത്തി. മത്സരത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ എതിരാളിയെ 'ഫിറ്റ്‌ലി' ലോക്കിലാക്കിയ അന്തിം, തന്നുവിനെ തുടർച്ചയായി അഞ്ച് തവണ റോൾ ചെയ്താണ് മത്സരം അനായാസം സ്വന്തമാക്കിയത്.

ട്രയൽസിന്റെ ഫൈനലിൽ അന്തിം പംഗലും വിനേഷ് ഫോഗട്ടും തമ്മിൽ നേർക്കുനേർ വരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. എന്നാൽ അതിന് മുൻപ്, സെമിഫൈനലിൽ പ്രതിഭാശാലിയായ മീനാക്ഷി ഗോയറ്റിൻ്റെ വെല്ലുവിളി വിനേഷിന് മറികടക്കേണ്ടതുണ്ട്.

കോടതിയിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ഗോദയിലേക്ക്!

ട്രയൽസിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വിനേഷിന് അനുമതി നൽകിയ ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി വിധിക്കെതിരെ റെസ്‌ലിംഗ് ഫെഡറേഷൻ സമർപ്പിച്ച അപ്പീൽ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അധ്യക്ഷനായ സുപ്രീം കോടതി ബെഞ്ച് തള്ളുകയായിരുന്നു. "വിനേഷ് ഫോഗട്ട് രാജ്യത്തിൻ്റെ അഭിമാനമാണ്, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു താരത്തെ സാങ്കേതിക കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മാറ്റിനിർത്താൻ ആകില്ല" എന്ന സുപ്രീം കോടതിയുടെ വാക്കുകൾ വിനേഷിനും ആരാധകർക്കും നൽകിയ ഊർജ്ജം ചെറുതല്ല.

നിയമപോരാട്ടത്തിൽ വിജയിച്ചതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ ഒട്ടും സമയം കളയാതെ മത്സര വേദിയിലേക്ക് കുതിച്ചെത്തിയ താരം, മാനസികമായ സമ്മർദ്ദങ്ങളൊന്നും തൻ്റെ പ്രകടനത്തെ ബാധിക്കില്ലെന്ന് വീണ്ടും തെളിയിച്ചു.

കരുത്തറിയിച്ച് 53 കിലോഗ്രാം വിഭാഗം

പാരീസ് ഒളിമ്പിക്സിലെ അയോഗ്യതയുടെ കണ്ണീർക്കഥകൾക്കും രാഷ്ട്രീയ അങ്കങ്ങൾക്കും ശേഷം വിനേഷ് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട 53 കിലോഗ്രാം വിഭാഗത്തിലാണ് മത്സരിക്കുന്നത്. ആദ്യ വിസിൽ മുഴങ്ങിയത് മുതൽ ആക്രമിച്ചു കളിച്ച വിനേഷ്, എതിരാളിക്ക് ഒരവസരം പോലും നൽകാതെയാണ് വിജയം പിടിച്ചെടുത്തത്. റെസ്‌ലിംഗ് ഫെഡറേഷന്റെ എതിർപ്പുകൾക്കിടയിലും തനിക്ക് പിന്തുണയുമായി ഉറച്ചുനിന്ന ആരാധകർക്കും കായികപ്രേമികൾക്കും വിനേഷ് മാറ്റിന് പുറത്ത് കൈകൂപ്പി നന്ദി പറഞ്ഞു.

ഹരിയാനയിലെ ജുലാനയിൽ നിന്നുള്ള നിയമസഭാംഗം കൂടിയായ വിനേഷ് ഫോഗട്ട്, ജനപ്രതിനിധി എന്ന റോളിലും താൻ ഇപ്പോഴും രാജ്യത്തിന്റെ അഭിമാനമുയർത്താൻ കെൽപ്പുള്ള ലോകോത്തര അത്‌ലറ്റാണെന്ന് ഈ വിജയത്തിലൂടെ തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ തകർപ്പൻ തുടക്കത്തോടെ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിലേക്ക് വീണ്ടുമൊരു സ്വർണ്ണ വേട്ടയ്ക്കുള്ള ടിക്കറ്റ് ഉറപ്പാക്കാൻ തന്നെയാണ് വിനേഷിൻ്റെ ഭാവം.

