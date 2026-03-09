ETV Bharat / sports

'ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിലെ 'മലയാളി ഭാഗ്യം'; ഇത് വെറുമൊരു യാദൃശ്ചികതയല്ല, ചരിത്രം!

മലയാളി ഉണ്ടെങ്കിൽ കപ്പടിക്കും! കമന്‍ററി ബോക്‌സിലും ചർച്ചയായി ഇന്ത്യയുടെ കേരള ഭാഗ്യം.

SANJU SAMSON
SANJU SAMSON
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 9, 2026 at 2:50 PM IST

2 Min Read
ഹെെദരാബാദ്: ക്രിക്കറ്റ് മൈതാനത്തെ കണക്കുകൾക്കും തന്ത്രങ്ങൾക്കും അപ്പുറം ചിലപ്പോഴൊക്കെ ചില അദൃശ്യമായ ഭാഗ്യനിർഭാഗ്യങ്ങൾ കളിയെ സ്വാധീനിക്കാറുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത്തരത്തിൽ ഏറ്റവും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ് 'കേരള കണക്ഷൻ'. ഇന്ത്യ എപ്പോഴൊക്കെ ലോകകപ്പ് നേടിയിട്ടുണ്ടോ, അപ്പോഴൊക്കെ സ്ക്വാഡിൽ ഒരു മലയാളി സാന്നിധ്യം ഉറപ്പായും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന കൗതുകകരമായ വസ്‌തുത ഇന്ന് വെറുമൊരു യാദൃശ്ചികതയല്ല, മറിച്ച് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ഫോക്ലോറിലെ സജീവമായ ഒരു അധ്യായമാണ്.

1983: സുനിൽ വൽസൻ കുറിച്ച തുടക്കം

ഈ ചരിത്രത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് 1983-ലാണ്. വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെന്നല്ല, ലോകത്തെ ഒരു വമ്പൻ ടീമിനെയും ഭയപ്പെടാതെ കപിലിന്‍റെ ചെകുത്താൻമാർ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പോരാടുമ്പോൾ, ആ 14 അംഗ സ്ക്വാഡിൽ ഒരു മലയാളി പേരുണ്ടായിരുന്നു - സുനിൽ വൽസൻ.

SUNIL VALSAN
SUNIL VALSAN

അന്ന് ടൂർണമെന്‍റിലുനീളം ഒരു മത്സരം പോലും കളിക്കാൻ വൽസന് സാധിച്ചില്ല എന്നത് സത്യമാണ്. എന്നാൽ ജൂൺ 25-ന് ലോർഡ്‌സിന്‍റെ ബാൽക്കണിയിൽ കപിൽ ദേവ് കിരീടം ഉയർത്തുമ്പോൾ ആ ടീം ഫോട്ടോയിൽ ഒരു മലയാളിയുണ്ടായിരുന്നു എന്നത് ചരിത്രമായി. ഒരു കളി പോലും കളിക്കാതെ ലോകകപ്പ് മെഡൽ നേടിയ ഒരേയൊരു ഇന്ത്യൻ താരം എന്ന റെക്കോർഡും വൽസന് ഇതിലൂടെ ലഭിച്ചു.

The India World Cup Winning squad
The India World Cup Winning squad

2007 & 2011: ശ്രീശാന്തിന്റെ തീപാറുന്ന സാന്നിധ്യം

രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷം ധോണിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ത്യ ലോകം കീഴടക്കാൻ ഇറങ്ങിയപ്പോഴും ഈ ഭാഗ്യം ആവർത്തിച്ചു. 2007-ലെ ടി20 ലോകകപ്പിൽ എസ്. ശ്രീശാന്ത് വെറുമൊരു സാന്നിധ്യമായിരുന്നില്ല. സെമി ഫൈനലിൽ ഓസ്‌ട്രേലിയയുടെ വിക്കറ്റുകൾ പിഴുതും, ഫൈനലിൽ പാകിസ്ഥാന്‍റെ കിരീട മോഹങ്ങൾ തല്ലിക്കെടുത്തി മിസ്ബാ ഉൾ ഹഖിനെ ക്യാച്ച് ചെയ്‌തും ശ്രീശാന്ത് ഇന്ത്യയുടെ വിജയശില്‍പിയായി. തുടർന്ന് 2011-ലെ ഏകദിന ലോകകപ്പിലും ശ്രീശാന്ത് സ്ക്വാഡിലുണ്ടായിരുന്നു. ഇതോടെ മലയാളി സാന്നിധ്യം ഇന്ത്യയുടെ 'വിജയ മന്ത്രമായി' ആരാധകർക്കിടയിൽ ഉറച്ചു.

സഞ്ജു സാംസണും 2024-2026 കാലഘട്ടവും

സമീപകാലത്ത് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ഭരിക്കുമ്പോൾ സഞ്ജു സാംസണിലൂടെ ആ പാരമ്പര്യം തുടരുകയാണ്. 2024-ൽ അമേരിക്കയിലും വിൻഡീസിലുമായി നടന്ന ടി20 ലോകകപ്പിൽ സഞ്ജു സാംസൺ ടീമിന്‍റെ ഭാഗമായിരുന്നു. സഞ്ജു ടീമിലുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യ സുരക്ഷിതരാണെന്ന ആരാധകരുടെ ട്രോളുകൾ അന്ന് സത്യമായി ഭവിച്ചു.

TEAM INDIA
TEAM INDIA

എന്നാൽ 2026-ലെ ലോകകപ്പിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ കഥയാകെ മാറി. ഇത്തവണ 'ലക്കി ചാം' എന്നതിലുപരി ഇന്ത്യയുടെ കരുത്തായി സഞ്ജു മാറി. ടൂർണമെന്‍റിലെ ഏറ്റവും നിർണ്ണായകമായ നോക്കൗട്ട് ഘട്ടങ്ങളിൽ തുടർച്ചയായി മൂന്ന് മാച്ച് വിന്നിംഗ് പ്രകടനങ്ങളാണ് സഞ്ജു പുറത്തെടുത്തത്. സഞ്ജുവിന്‍റെ ബാറ്റിംഗ് മികവിൽ ഇന്ത്യ കിരീടം നിലനിർത്തിയപ്പോൾ, അത് മലയാളികൾക്ക് ഇരട്ടി മധുരമായി.

രവി ശാസ്ത്രിയുടെ നിരീക്ഷണം

ഈ വിചിത്രമായ കണക്കുകൾ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ക്രിക്കറ്റ് പ്രേമികളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത് മുൻ ഇന്ത്യൻ കോച്ച് രവി ശാസ്ത്രിയുടെ കമന്‍ററിയിലൂടെയാണ്. "ഇന്ത്യ ലോകകപ്പ് ജയിക്കണമെങ്കിൽ ടീമിൽ ഒരു മലയാളി വേണം" എന്ന് അദ്ദേഹം തമാശരൂപേണ പറഞ്ഞത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തരംഗമായിരുന്നു. വലിയ ടൂർണമെന്‍റുകളിൽ ടീമിന് ആത്മവിശ്വാസം നൽകുന്ന ഒന്നായി ഈ കേരള ബന്ധം ഇന്ന് മാറിയിരിക്കുന്നു.

സുനിൽ വൽസൻ മുതൽ സഞ്ജു സാംസൺ വരെ നീളുന്ന ഈ പട്ടിക കേവലം ഒരു ഭാഗ്യം മാത്രമല്ല, മറിച്ച് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിന്‍റെ നെടുംതൂണുകളായി മാറാനുള്ള കേരളത്തിന്‍റെ കഴിവിന്‍റെ കൂടി തെളിവാണ്. വരാനിരിക്കുന്ന ലോകകപ്പുകളിലും ഈ 'മലയാളി ലക്ക്' ഇന്ത്യയെ തുണയ്ക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ആരാധകർ.

