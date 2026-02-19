റൺവേട്ടയിൽ പാകിസ്ഥാൻ്റെ ഫർഹാൻ ഒന്നാമത്; സൂപ്പർ-8 ൽ ഇന്ത്യയുടെ തുറുപ്പുചീട്ടായി വരുൺ ചക്രവർത്തി
ടി20 ലോകകപ്പ് സൂപ്പർ-8 പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് ശനിയാഴ്ച തുടക്കം
Published : February 19, 2026 at 1:13 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യയും ശ്രീലങ്കയും ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്ന ടി20 ലോകകപ്പ് അവസാന ഘട്ടത്തിലെത്തി. ടൂർണമെന്റിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടം ഏതാണ്ട് അവസാനിച്ചു. സൂപ്പർ-8 ലേക്ക് യോഗ്യത നേടിയ എട്ട് ടീമുകളുടെ ചിത്രവും തെളിഞ്ഞു. ഫെബ്രുവരി 21 മുതലാണ് നിർണ്ണായക റൗണ്ട് ആരംഭിക്കുന്നത്. സൂപ്പർ-8 പോരാട്ടങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപായി ഇതുവരെ ലോകകപ്പില് മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുത്ത ബാറ്റർമാരെയും ബൗളർമാരെയും കുറിച്ചറിയാം.
റൺവേട്ടയിൽ പാക് ഓപ്പണർ; കുതിപ്പോടെ ഇഷാൻ കിഷൻ
2026 ടി20 ലോകകപ്പിൽ റൺസ് അടിച്ചുകൂട്ടുന്നതിൽ പാകിസ്ഥാൻ ഓപ്പണർ സാഹിബ്സാദ ഫർഹാൻ ആണ് നിലവിൽ ഒന്നാമത് നില്ക്കുന്നത്. 4 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 164 സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റോടെ 220 റൺസാണ് താരം നേടിയത്. നമീബിയക്കെതിരെ ഫർഹാൻ നേടിയ മിന്നുന്ന സെഞ്ചുറിയും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ നായകൻ എയ്ഡൻ മാർക്രം 178 റൺസുമായി (സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റ് 187) രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ താരം ഇഷാൻ കിഷൻ ആണ് പട്ടികയിൽ മൂന്നാമത്. 4 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 202 എന്ന ടൂർണമെന്റിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റിൽ 176 റൺസാണ് ഇഷാൻ നേടിയത്.
A #T20WorldCup centurion, Pakistan's Sahibzada Farhan is the frontrunner in the @hyundaiindia Leaderboard for the highest run-scorers of the 2026 edition 👊 pic.twitter.com/rLAqvn5bvv— ICC (@ICC) February 18, 2026
വിക്കറ്റ് വേട്ടയിൽ മിന്നിത്തിളങ്ങി അമേരിക്കൻ താരം
ലോകകപ്പിലെ ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം അമേരിക്കയുടെ പേസ് ബൗളർ ഷാഡ്ലി വാൻ ഷാൽക്വിക് ആണ്. ലോകകപ്പിന് മുൻപ് ആരും അറിയാതിരുന്ന ഈ താരം 4 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 6.80 ഇക്കോണമിയിൽ 13 വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തി ഒന്നാമതെത്തി. എന്നാൽ അമേരിക്ക ടൂർണമെന്റില് നിന്ന് പുറത്തായതിനാൽ വാൻ ഷാൽക്വികിന് ഇനി വിക്കറ്റുകൾ ഉയർത്താൻ സാധിക്കില്ല.
USA's Shadley Van Schalkwyk leads the pack in the @hyundaiindia Leaderboards for the highest wicket-takers of the #T20WorldCup 2026 🙌 pic.twitter.com/WnWm3SkQTX— ICC (@ICC) February 18, 2026
തൊട്ടുപിന്നാലെ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് ഇന്ത്യയുടെ മിസ്റ്ററി സ്പിന്നർ വരുൺ ചക്രവർത്തിയാണ്. വാൻ ഷാൽക്വികിനേക്കാൾ 4 വിക്കറ്റ് കുറവാണ് വരുണിനുള്ളത്. 4 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 5.16 ഇക്കോണമിയിൽ 9 വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തിയ വരുൺ, സൂപ്പർ-8 മത്സരങ്ങളിലും ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാന ആയുധമായിരിക്കും. സ്കോട്ട്ലൻഡിന്റെ മൈക്കൽ ലീസ്കും 9 വിക്കറ്റുകൾ നേടിയെങ്കിലും താരത്തിന്റെ ടീമും പുറത്തായിക്കഴിഞ്ഞു.
സൂപ്പർ-8 മത്സരക്രമം
സൂപ്പർ-8 റൗണ്ട് ഫെബ്രുവരി 21 മുതൽ മാർച്ച് 1 വരെ നടക്കും. യോഗ്യത നേടിയ എട്ട് ടീമുകളെ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്:
- ഗ്രൂപ്പ് 1: ഇന്ത്യ, വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ്, സിംബാബ്വെ, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക. (മത്സരങ്ങളെല്ലാം ഇന്ത്യയില്).
- ഗ്രൂപ്പ് 2: ന്യൂസിലാൻഡ്, ശ്രീലങ്ക, ഇംഗ്ലണ്ട്, പാകിസ്ഥാൻ. (മത്സരങ്ങളെല്ലാം ശ്രീലങ്കയില്).
Also Read: റെക്കോർഡുകൾ തകർത്തെറിഞ്ഞ് ടി20 ലോകകപ്പ്; ചരിത്രമെഴുതി റാഷിദ് ഖാനും യുവരാജ് സമ്രയും