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സ്വീഡനെ തരിപ്പണമാക്കി ഫ്രാൻസ് പ്രീ ക്വാർട്ടറിൽ; ചരിത്ര റെക്കോർഡുകളുമായി എംബാപ്പെ, ഇനിയുള്ള പോരാട്ടം പരാഗ്വെയോട്

ലോകകപ്പ് നോക്കൗട്ട് ഘട്ടങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോളുകൾ നേടുന്ന താരമെന്ന ചരിത്ര റെക്കോർഡ് സ്വന്തമാക്കി എംബാപ്പെ

France vs Sweden Kylian Mbappe France vs Paraguay Round of 16
കിലിയൻ എംബാപ്പെ (AP)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 1, 2026 at 8:46 AM IST

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ന്യൂയോർക്ക്: ഫിഫ ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോൾ റൗണ്ട് ഓഫ് 32 പോരാട്ടത്തിൽ സ്വീഡനെ എതിരില്ലാത്ത മൂന്ന് ഗോളുകൾക്ക് തകർത്ത് ഫ്രാൻസ് പ്രീ ക്വാർട്ടറിൽ പ്രവേശിച്ചു. നായകൻ കിലിയൻ എംബാപ്പെ ഇരട്ട ഗോളുകൾ നേടിയപ്പോൾ ബ്രാഡ്‌ലി ബാർക്കോള ഒരു ഗോൾ സ്വന്തമാക്കി. ജൂലൈ നാലിന് നടക്കുന്ന പ്രീ ക്വാർട്ടർ പോരാട്ടത്തിൽ പരാഗ്വെയെയാണ് ഫ്രാൻസ് നേരിടുക.

ന്യൂയോർക്കിലെ മെറ്റ്‌ലൈഫ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ ഫ്രാൻസിൻ്റെ പൂർണ ആധിപത്യമാണ് കണ്ടത്. മാതാവിൻ്റെ വിയോഗത്തെത്തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ മത്സരം നഷ്ടമായ പരിശീലകൻ ദിദിയർ ദെഷാംപ്‌സ് തിരിച്ചെത്തിയ മത്സരത്തിൽ മികച്ച പ്രകടനമാണ് ഫ്രഞ്ച് പട പുറത്തെടുത്തത്. അമേരിക്ക, കാനഡ, മെക്സിക്കോ എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ സംയുക്തമായി ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്ന 2026 ലോകകപ്പിലെ കിരീട ഫേവറിറ്റുകൾ തങ്ങളാണെന്ന് അടിവരയിടുന്നതായിരുന്നു ഫ്രാൻസിൻ്റെ പ്രകടനം.

സ്വീഡിഷ് കോട്ട തകർത്ത് എംബാപ്പെ; ചരിത്ര റെക്കോഡ്

പ്രതിരോധ പൂട്ടിട്ട് ഫ്രാൻസിനെ തളയ്ക്കാനാണ് സ്വീഡൻ പരിശീലകൻ ഗ്രഹാം പോട്ടർ തന്ത്രങ്ങൾ മെനഞ്ഞത്. ആദ്യ അരമണിക്കൂറിൽ സ്വീഡിഷ് പ്രതിരോധം ഫ്രാൻസിനെ അകറ്റി നിർത്തി. 40ാം മിനിറ്റിൽ മൈക്കൽ ഒലീസിൻ്റെ മനോഹരമായ ഒരു സിസർ കിക്ക് പോസ്റ്റിൽ തട്ടി തെറിച്ചു. എന്നാൽ ആദ്യ പകുതിയുടെ അവസാന മിനിറ്റിൽ എംബാപ്പെയിലൂടെ ഫ്രാൻസ് ലീഡെടുത്തു. ഒസ്‌മാൻ ഡെംബെലെയും ഒലീസും ചേർന്നെടുത്ത ഷോർട്ട് കോർണറിനൊടുവിൽ പന്ത് സ്വീകരിച്ച എംബാപ്പെ, സ്വീഡിഷ് പ്രതിരോധത്തെ കാഴ്ചക്കാരാക്കി പന്ത് വലയുടെ താഴത്തെ മൂലയിലേക്ക് പായിച്ചു.

ഈ ഗോളോടെ ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ നോക്കൗട്ട് ഘട്ടങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോളുകൾ നേടുന്ന താരമെന്ന ചരിത്ര റെക്കോഡ് എംബാപ്പെ സ്വന്തമാക്കി. 10 ഗോളുകളാണ് നോക്കൗട്ടിൽ താരത്തിൻ്റെ സമ്പാദ്യം. ബ്രസീൽ ഇതിഹാസങ്ങളായ റൊണാൾഡോ, ലിയോണിഡാസ് എന്നിവരുടെ എട്ട് ഗോളുകളുടെ റെക്കോഡാണ് എംബാപ്പെ മറികടന്നത്. കൂടാതെ ലോകകപ്പിലെ ആകെ ഗോൾനേട്ടം 18 ആക്കി ഉയർത്തിയ എംബാപ്പെ, ഗോൾവേട്ടയിൽ അർജൻ്റീനൻ ഇതിഹാസം ലയണൽ മെസ്സിക്ക് തൊട്ടുപിന്നിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തെത്തി. ഈ ലോകകപ്പിൽ ആറ് ഗോളുകളോടെ ഗോൾഡൻ ബൂട്ടിനായുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ മെസ്സിക്കൊപ്പമെത്താനും എംബാപ്പെയ്ക്കായി.

France vs Sweden Kylian Mbappe France vs Paraguay Round of 16
FRANCE VS SWEDEN (AP)

ബാർക്കോളയിലൂടെ ലീഡുയർത്തി ഫ്രാൻസ്; ഒലീസിന് റെക്കോഡ് അസിസ്റ്റ്

രണ്ടാം പകുതിയിലും ഫ്രാൻസ് ആക്രമണം തുടർന്നു. 53ാം മിനിറ്റിൽ മൈക്കൽ ഒലീസ് നൽകിയ മനോഹരമായ ഒരു ത്രൂ പാസ് സ്വീകരിച്ച് ബ്രാഡ്‌ലി ബാർക്കോള സ്വീഡിഷ് വല കുലുക്കി ഫ്രാൻസിൻ്റെ ലീഡ് രണ്ടാക്കി. മത്സരത്തിൽ രണ്ട് അസിസ്റ്റുകൾ നൽകിയ മൈക്കൽ ഒലീസ് ഈ ലോകകപ്പിൽ ആകെ അഞ്ച് അസിസ്റ്റുകൾ തികച്ചു. 1994ൽ ജർമനിയുടെ തോമസ് ഹാസ്‌ലറിന് ശേഷം ഒരു ലോകകപ്പിൽ അഞ്ച് അസിസ്റ്റുകൾ നേടുന്ന ആദ്യ താരം എന്ന റെക്കോഡും ഒലീസ് സ്വന്തമാക്കി.

സ്വീഡൻ്റെ പോരാട്ടം അവസാനിച്ചു

74ാം മിനിറ്റിൽ എംബാപ്പെയിലൂടെ ഫ്രാൻസ് തങ്ങളുടെ വിജയമുറപ്പിച്ച മൂന്നാം ഗോളും നേടി. ഒലീസിൻ്റെ പാസിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച പന്ത് ആദ്യ ഗോളിന് സമാനമായ രീതിയിൽ എംബാപ്പെ സ്വീഡിഷ് ഗോൾകീപ്പറെ കീഴടക്കി വലയിലെത്തിച്ചു. സ്വീഡൻ ഗോൾകീപ്പർ ജേക്കബ് വൈഡൽ സെറ്റർസ്ട്രോം നടത്തിയ മികച്ച സേവുകളാണ് ഫ്രാൻസിൻ്റെ ഗോൾ മാർജിൻ ഇതിലും ഉയരാതിരിക്കാൻ കാരണം. അലക്‌സാണ്ടർ ഐസാക്, വിക്‌ടർ ഗ്യോകെറെസ് തുടങ്ങിയ സ്വീഡൻ്റെ കരുത്തരായ മുന്നേറ്റനിരയെ ഫ്രഞ്ച് പ്രതിരോധ നിരയിലെ വില്യം സാലിബയും ഡായോട്ട് ഉപമേക്കാനോയും ചേർന്ന് പൂർണമായും നിഷ്പ്രഭമാക്കി. ആശ്വാസ ഗോൾ പോലും നേടാനാകാതെ സ്വീഡൻ ടൂർണമെൻ്റിൽ നിന്ന് പുറത്തായി.

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TAGGED:

FRANCE VS SWEDEN
KYLIAN MBAPPE
FRANCE VS PARAGUAY
ROUND OF 16
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