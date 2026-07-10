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മൊറോക്കൻ കോട്ട തകർത്തു; എംബപെയും ഡെംബലെയും തിളങ്ങി, ഫ്രാൻസ് ലോകകപ്പ് സെമിയിൽ!

രണ്ടാം പകുതിയിൽ കിലിയൻ എംബപെ, ഉസ്‌മാൻ ഡെംബലെ എന്നിവർ നേടിയ ഗോളുകളാണ് ഫ്രാൻസിന് തുടർച്ചയായ മൂന്നാം ലോകകപ്പ് സെമി ബർത്ത് ഉറപ്പാക്കിയത്.

France Morocco Quarter Final Kylian Mbappe Ousmane Dembele Yassine Bono
കിലിയൻ എംബപെ (AP)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 10, 2026 at 7:37 AM IST

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ബോസ്റ്റൺ: അമേരിക്കയിലെ ബോസ്റ്റൺ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ അവസാന നിമിഷം വരെ ആവേശം അലയടിച്ച ഫിഫ ലോകകപ്പ് ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ പോരാട്ടത്തിൽ ആഫ്രിക്കൻ കരുത്തരായ മൊറോക്കോയെ എതിരില്ലാത്ത രണ്ട് ഗോളുകൾക്ക് തകർത്തെറിഞ്ഞ് ഫ്രാൻസ് സെമി ഫൈനലിലേക്ക് കുതിച്ചു. രണ്ടാം പകുതിയിൽ വെറും ആറ് മിനിറ്റിൻ്റെ വ്യത്യാസത്തിൽ കിലിയൻ എംബപെയും ഉസ്‌മാൻ ഡെംബലെയും തൊടുത്ത വെടിയുണ്ടകളാണ് ഫ്രാൻസിന് തകർപ്പൻ വിജയം സമ്മാനിച്ചത്. ഇതോടെ ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ തുടർച്ചയായ മൂന്നാം തവണയും സെമി ഫൈനലിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന രാജ്യമെന്ന സുവർണ നേട്ടവും ഫ്രാൻസ് സ്വന്തമാക്കി.

ആദ്യപകുതിയിലെ ബോണോ മതിൽ; പെനൽറ്റി നഷ്ടമാക്കി എംബപെ

മത്സരത്തിൻ്റെ ആദ്യപകുതി പൂർണമായും മൊറോക്കൻ ഗോൾകീപ്പർ യാസിൻ ബോണോയുടെ തകർപ്പൻ സേവുകൾക്കാണ് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്. പന്തടക്കത്തിലും ആക്രമണത്തിലും ഫ്രാൻസ് മുന്നിട്ടുനിന്നെങ്കിലും മൊറോക്കൻ പ്രതിരോധം ശക്തമായി നിലയുറപ്പിച്ചു. 25-ാം മിനിറ്റിൽ കിലിയൻ എംബപെയെ ബോക്‌സിനുള്ളിൽ നുസൈർ മസ്റൂയി ഫൗൾ ചെയ്‌തതിനെ തുടർന്ന് വിഎആർ പരിശോധനയിലൂടെ ഫ്രാൻസിന് പെനൽറ്റി ലഭിച്ചു.

എന്നാൽ 28-ാം മിനിറ്റിൽ പെനൽറ്റി കിക്കെടുത്ത എംബപെയെ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് ബോണോ പന്ത് മനോഹരമായി തട്ടിയകറ്റി. ആദ്യപകുതിയിൽ ഫ്രാൻസ് തൊടുത്ത നാല് ഗോളവസരങ്ങളാണ് ബോണോ ഒറ്റയ്ക്ക് തടഞ്ഞുനിർത്തിയത്. മറുവശത്ത് ബ്രാഹിം ഡയസും അഷ്റഫ് ഹക്കിമിയും ചേർന്ന് മൊറോക്കോയ്ക്കായി ചില പ്രത്യാക്രമണങ്ങൾ നടത്തിയെങ്കിലും ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ഒരു ഷോട്ട് പോലും പായിക്കാൻ അവർക്കായില്ല.

FRANCE MOROCCO QUARTER FINAL KYLIAN MBAPPE OUSMANE DEMBELE YASSINE BONO
മൊറോക്കോ ഗോൾകീപ്പർ യാസിൻ ബോണോ (AP)

ആറ് മിനിറ്റിൽ മൊറോക്കോയെ വീഴ്ത്തി ഫ്രാൻസ്

ആദ്യപകുതിയിലെ പിഴവുകൾക്ക് രണ്ടാം പകുതിയിൽ ഫ്രാൻസ് പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്‌തു. 60-ാം മിനിറ്റിൽ യുവതാരം ഡിസൈർ ഡൂയെയുടെ പാസിൽ നിന്ന് കിലിയൻ എംബപെ ഫ്രാൻസിൻ്റെ ആദ്യ ഗോൾ നേടി. പെനൽറ്റി ബോക്‌സിൻ്റെ ഇടതുഭാഗത്തുനിന്ന് മൊറോക്കൻ പ്രതിരോധക്കാരെ വെട്ടിച്ച് എംബപെ തൊടുത്ത റൈറ്റ്-ഫൂട്ടഡ് കേളിങ് ഷോട്ട് ബോണോയെ കാഴ്‌ചക്കാരനാക്കി വലയുടെ വലത് മൂലയിൽ പതിച്ചു. ഈ ലോകകപ്പിലെ എംബപെയുടെ എട്ടാം ഗോളായിരുന്നു ഇത്. ഇതോടെ ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ 20 ഗോൾ തികയ്ക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ താരമായി എംബപെ മാറി. 21 ഗോളുകളുമായി ലയണൽ മെസ്സിയാണ് മുന്നിൽ.

ആദ്യ ഗോളിൻ്റെ ഞെട്ടൽ മാറും മുൻപ് 66-ാം മിനിറ്റിൽ ഫ്രാൻസ് രണ്ടാം ഗോളും നേടി. മൊറോക്കൻ പ്രതിരോധത്തിൻ്റെ വിടവിലൂടെ എംബപെ നൽകിയ മനോഹരമായ പാസ് സ്വീകരിച്ച് ഉസ്‌മാൻ ഡെംബലെ ബോക്‌സിന് പുറത്തുനിന്ന് തൊടുത്ത ഷോട്ട് ബോണോയുടെ കൈകളിൽ തട്ടി വലയിൽ കയറി. ടൂർണമെൻ്റിൽ ഡെംബലെയുടെ അഞ്ചാം ഗോളായിരുന്നു ഇത്.

FRANCE MOROCCO QUARTER FINAL KYLIAN MBAPPE OUSMANE DEMBELE YASSINE BONO
FRANCE VS MOROCCO (AP)

സെമിയിൽ ഫ്രാൻസിൻ്റെ എതിരാളികൾ ആര്?

രണ്ട് ഗോളിന് പിന്നിലായ ശേഷവും മൊറോക്കോ ഫ്രീകിക്കുകളിലൂടെയും മറ്റും തിരിച്ചടിക്കാൻ പരമാവധി ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഫ്രഞ്ച് പ്രതിരോധം മറികടക്കാനായില്ല. മത്സരം അവസാനിക്കാൻ 15 മിനിറ്റ് ബാക്കിയുള്ളപ്പോൾ പരിശീലകൻ ദിദിയർ ദെഷാംപ്‌സ് എംബപെയെ പിൻവലിച്ച് പ്രതിരോധം ശക്തമാക്കി. ആഫ്രിക്കൻ കരുത്തരായ മൊറോക്കോയുടെ പോരാട്ടം ക്വാർട്ടറിൽ അവസാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഫൈനൽ വിസിൽ മുഴങ്ങിയപ്പോൾ ഫ്രാൻസ് സെമിയിലേക്ക് മാർച്ച് ചെയ്‌തു. സ്പെയിൻ – ബൽജിയം ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ മത്സരത്തിലെ വിജയികളാകും സെമി ഫൈനലിൽ ഫ്രാൻസിൻ്റെ എതിരാളികൾ.

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FRANCE MOROCCO QUARTER FINAL KYLIAN MBAPPE OUSMANE DEMBELE YASSINE BONO
FRANCE VS MOROCCO (AP)

TAGGED:

FRANCE MOROCCO QUARTER FINAL
KYLIAN MBAPPE
OUSMANE DEMBELE
YASSINE BONO
FIFA WORLD CUP 2026

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