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പത്ത് ലക്ഷത്തിലധികം ആരാധകര്‍ തെരുവിൽ; മെക്‌സിക്കോ ലോകകപ്പ് വിജയാഘോഷത്തിനിടെ നാല് പേർ ശ്വാസംമുട്ടി മരിച്ചു

മെക്‌സിക്കോ സിറ്റി ലോകകപ്പ് ആഘോഷം ദുരന്തമായി: വൻ ജനത്തിരക്കിൽ നാല് മരണം.

Four Dead in Mexico City During World Cup 2026 Celebrations
Four Dead in Mexico City During World Cup 2026 Celebrations (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 2, 2026 at 1:07 PM IST

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മെക്‌സിക്കോ സിറ്റി: ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോൾ ചരിത്രത്തിലെ സമാനതകളില്ലാത്ത ഒരു വൻ വിജയത്തിന്‍റെ ആഹ്ളാദം മെക്‌സിക്കോക്ക് സമ്മാനിച്ചത് കടുത്ത ദുരന്തവും കണ്ണീരും. ഇക്വഡോറിനെതിരെയുള്ള രാജ്യത്തിന്‍റെ ഉജ്ജ്വല വിജയത്തിന് പിന്നാലെ തലസ്ഥാന നഗരമായ മെക്‌സിക്കോ സിറ്റിയിലുണ്ടായ ജനത്തിരക്കിലും വിജയാഘോഷങ്ങൾക്കിടയിലും പെട്ട് ഒരു കൗമാരക്കാരിയടക്കം നാല് പേർ ദാരുണമായി കൊല്ലപ്പെട്ടു.

പ്രധാന തെരുവുകളിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആരാധകർ ഒരേസമയം തടിച്ചുകൂടിയതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ തിക്കിലും തിരക്കിലും ശ്വാസംമുട്ടിയാണ് ഇതിൽ മൂന്ന് പേരും മരിച്ചതെന്ന് നഗരത്തിലെ ആരോഗ്യ സുരക്ഷാ വിഭാഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. കടുത്ത ജനത്തിരക്കിനിടയിൽ ഉണ്ടായ ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകളെയും അപസ്‌മാരത്തെയും തുടർന്നാണ് നാലാമത്തെയാൾ മരണമടഞ്ഞത്.

ചൊവ്വാഴ്‌ച രാത്രി മെക്‌സിക്കോ ഇക്വഡോറിനെ എതിരില്ലാത്ത രണ്ട് ഗോളുകൾക്ക് തകർത്തതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് നഗരം പൂർണ്ണമായും ആരാധകരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലായത്. വിജയം പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ ആളുകൾ കൂട്ടത്തോടെ തെരുവുകളിലേക്ക് ഇരച്ചുകയറുകയായിരുന്നു. മരിച്ചവരിൽ ഒരാൾ 19 വയസ്സുകാരിയായ പെൺകുട്ടിയാണ്. ആഘോഷങ്ങളുടെ മുൻനിരയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ യുവതി തിരക്കിൽ പെട്ട് ശ്വാസം ലഭിക്കാതെ വരികയായിരുന്നു. 48 വയസ്സുള്ള ഒരു സ്ത്രീയും 44 വയസ്സുകാരനായ ഒരു പുരുഷനുമാണ് ശ്വാസംമുട്ടി മരിച്ച മറ്റ് രണ്ട് പേർ. ഈ മൂന്ന് മരണങ്ങൾക്ക് പുറമെ, ആഘോഷത്തിനിടയിലുണ്ടായ കടുത്ത ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകളെയും അപസ്മാര പ്രകോപനത്തെയും (epileptic crisis) തുടർന്ന് 30 വയസ്സുകാരനായ മറ്റൊരു യുവാവും മരണത്തിന് കീഴടങ്ങി.

Mexico City During World Cup 2026 Celebrations
Mexico City During World Cup 2026 Celebrations (AP)

തലസ്ഥാനത്തെ പ്രധാന പാതയായ പാസിയോ ഡി ലാ റിഫോർമ പരിസരത്ത് വിവിധ ഇടങ്ങളിലായി മൂന്ന് പേർ പൂർണ്ണമായും അബോധാവസ്ഥയിൽ കിടക്കുന്നതായി അടിയന്തര രക്ഷാപ്രവർത്തകർ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. ഉടൻ തന്നെ മെഡിക്കൽ സംഘം ഇവർക്ക് പ്രാഥമിക ശുശ്രൂഷകളും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനുള്ള സി.പി.ആറും നൽകി. തുടർന്ന് വിദഗ്ദ്ധ പരിചരണത്തിനായി നഗരത്തിലെ പ്രധാന ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയെങ്കിലും ആശുപത്രിയിൽ എത്തുന്നതിന് മുൻപോ എത്തിയ ഉടനെയോ ഇവരുടെ മരണം സംഭവിച്ചിരുന്നു. പിന്നീട് മരിച്ചവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ ആശുപത്രിയിലെത്തി മൃതദേഹങ്ങൾ ഔദ്യോഗികമായി തിരിച്ചറിഞ്ഞു.

40 വർഷത്തിന് ശേഷമുള്ള ചരിത്ര നേട്ടം

മെക്‌സിക്കോയെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ലോകകപ്പ് മത്സരം അങ്ങേയറ്റം നിർണ്ണായകമായിരുന്നു. 1986-ന് ശേഷം ആദ്യമായാണ് മെക്‌സിക്കോ ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോളിന്‍റെ നോക്കൗട്ട് ഘട്ടത്തിൽ ഒരു വിജയം സ്വന്തമാക്കുന്നത്. നീണ്ട 40 വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷമുള്ള ഈ ചരിത്രനേട്ടം ജനങ്ങളെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ആവേശക്കടലാക്കി മാറ്റി.

നഗരസഭയുടെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം പത്ത് ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകളാണ് ഒരേസമയം വിജയം ആഘോഷിക്കാൻ തെരുവിലിറങ്ങിയത്. നഗരമധ്യത്തിലെ ആഞ്ചൽ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് സ്മാരകത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള പ്രദേശമായിരുന്നു ആഘോഷങ്ങളുടെ പ്രധാന കേന്ദ്രം. രണ്ട് കോടിയിലധികം ജനങ്ങൾ വസിക്കുന്ന മെക്‌സിക്കോ സിറ്റി ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ജനസാന്ദ്രതയേറിയ നഗരങ്ങളിലൊന്നാണ്. ഈ വൻ ജനസംഖ്യയും നഗരത്തിലെ അനിയന്ത്രിതമായ ജനത്തിരക്കും ദുരന്തത്തിന്‍റെ വ്യാപ്‌തി വർധിപ്പിച്ചു.

മുന്നറിയിപ്പ് അവഗണിച്ച് ഫുട്ബോൾ ആരാധകർ

മത്സരം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ വലിയ രീതിയിലുള്ള ജനക്കൂട്ടം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് അധികൃതർ പ്രവചിച്ചിരുന്നു. ഇതനുസരിച്ച് മെക്‌സിക്കോ സിറ്റി മേയർ ക്ലാര ബ്രുഗഡ കളിക്ക് മുൻപ് തന്നെ ആരാധകർക്ക് കൃത്യമായ നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു. ആഞ്ചൽ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് സ്മാരകത്തിന് സമീപം ഇതിനകം തന്നെ വൻ ജനത്തിരക്ക് രൂപപ്പെട്ടതിനാൽ, കളി കാണാനും ആഘോഷിക്കാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കണമെന്നായിരുന്നു മേയറുടെ മുന്നറിയിപ്പ്. എന്നാൽ ചരിത്ര വിജയത്തിന്‍റെ ആവേശത്തിൽ ഈ സുരക്ഷാ നിർദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം ആരാധകർ പൂർണ്ണമായും അവഗണിക്കുകയായിരുന്നു.

പ്രീ-ക്വാർട്ടറിലെ പോരാട്ടം ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ

തകർപ്പൻ വിജയത്തോടെ മെക്‌സിക്കോ ലോകകപ്പ് പ്രീ-ക്വാർട്ടറിലേക്ക് (റൗണ്ട് ഓഫ് 16) ഔദ്യോഗികമായി യോഗ്യത നേടി കഴിഞ്ഞു. കരുത്തരായ ഇംഗ്ലണ്ടാണ് ഇനി പ്രീ-ക്വാർട്ടറില്‍ മെക്സിക്കോയുടെ എതിരാളികൾ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന വാശിയേറിയ മത്സരത്തിൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് കോംഗോയെ ഒന്നിനെതിരെ രണ്ട് ഗോളുകൾക്ക് തകർത്താണ് ഇംഗ്ലണ്ട് പ്രീ-ക്വാർട്ടറിൽ പ്രവേശിച്ചത്.

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FIFA 2026
FIFA WORLD CUP 2026
MEXICO VS ECUADOR FAN CASUALTIES
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