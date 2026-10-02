ഫോഴ്സ കൊച്ചിക്ക് ഷൂട്ടൗട്ടിൽ ആവേശജയം; തൃശൂർ മാജിക് എഫ്.സിക്ക് തുടർച്ചയായ രണ്ടാം തോൽവി
ഷൂട്ടൗട്ടിൽ 4-1 എന്ന ഗോൾ വ്യത്യാസത്തിൽ കൊച്ചി വിജയം പിടിച്ചെടുക്കുകയായിരുന്നു. സൂപ്പർ ലീഗ് കേരളയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായാണ് ഒരു ലീഗ് മത്സരത്തിൽ വിജയികളെ കണ്ടെത്താൻ പെനാൽറ്റി ഷൂട്ടൗട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്
Published : October 2, 2026 at 8:02 AM IST
എറണാകുളം: സൂപ്പർ ലീഗ് കേരളയിൽ (SLK) വാശിയേറിയ പെനാൽറ്റി ഷൂട്ടൗട്ടിലൂടെ തൃശൂർ മാജിക് എഫ്.സിയെ കീഴടക്കി ഫോഴ്സ കൊച്ചി എഫ്.സി ലീഗിൽ തുടർച്ചയായ രണ്ടാം വിജയം സ്വന്തമാക്കി. തൃശൂർ കോർപ്പറേഷൻ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ നിശ്ചിത സമയത്ത് ഇരുടീമുകൾക്കും ഗോളുകളൊന്നും നേടാനാവാത്തതിനെ തുടർന്നാണ് മത്സരം പെനാൽറ്റി ഷൂട്ടൗട്ടിലേക്ക് നീണ്ടത്.
ഷൂട്ടൗട്ടിൽ 4-1 എന്ന ഗോൾ വ്യത്യാസത്തിൽ കൊച്ചി വിജയം പിടിച്ചെടുക്കുകയായിരുന്നു. സൂപ്പർ ലീഗ് കേരളയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായാണ് ഒരു ലീഗ് മത്സരത്തിൽ വിജയികളെ കണ്ടെത്താൻ പെനാൽറ്റി ഷൂട്ടൗട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കനത്ത മഴയെത്തുടർന്ന് മുക്കാൽ മണിക്കൂറോളം വൈകിയാണ് മത്സരം ആരംഭിച്ചത്.
തുടക്കത്തിൽ മികച്ച മുന്നേറ്റങ്ങൾ നടത്തിയ ആതിഥേയരായ തൃശൂർ മാജിക് ആദ്യ ഏഴ് മിനിറ്റിനിടെ അഞ്ച് കോർണറുകൾ നേടിയെടുത്തെങ്കിലും കൊച്ചിയുടെ പ്രതിരോധത്തെ മറികടക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. പന്ത്രണ്ടാം മിനിറ്റിൽ തൃശൂരിൻ്റെ മികച്ചൊരു ഷോട്ട് തടഞ്ഞിട്ട് കൊച്ചി ഗോൾകീപ്പർ ജൈമി ജോയ് വിജയകരമായി പ്രതിരോധിച്ചു.
മത്സരത്തിൻ്റെ 22-ാം മിനിറ്റിൽ നാടകീയ രംഗങ്ങൾക്കാണ് സ്റ്റേഡിയം സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്. കൊച്ചിയുടെ ബ്രസീലിയൻ താരം പാവ്ലോ ഹെൻറിക്ക് തൃശൂരിൻ്റെ വ്ലാഡിമിർ കാസ്ട്രോയെ ഫൗൾ ചെയ്തു. തുടർന്ന് മൈതാനത്ത് മോശമായി പെരുമാറിയ കാസ്ട്രോയ്ക്ക് റെഫറി ചുവപ്പ് കാർഡ് കാണിച്ചു. സൂപ്പർ ലീഗ് കേരള മൂന്നാം സീസണിലെ ആദ്യ ചുവപ്പ് കാർഡാണിത്. ഇതോടെ മത്സരത്തിൻ്റെ ഭൂരിഭാഗം സമയവും പത്ത് പേരുമായി കളിക്കേണ്ടിവന്നത് തൃശൂരിന് കനത്ത തിരിച്ചടിയായി.
ആദ്യപകുതി ഗോൾരഹിതമായി അവസാനിച്ചു. രണ്ടാം പകുതിയിൽ പകരക്കാരായ ദിൽജിത്ത്, രാഹുൽ രാജു എന്നിവരെ ഇറക്കി കൊച്ചി ആക്രമണം കടുപ്പിച്ചു. 58-ാം മിനിറ്റിൽ കൊച്ചിയുടെ എലിട്ടൻ ജൂനിയറിൻ്റെ കരുത്തുറ്റ ഷോട്ട് തൃശൂർ കീപ്പർ കമാലിൻ്റെ കയ്യിൽ തട്ടി പോസ്റ്റിലിടിച്ച് മടങ്ങി. 80-ാം മിനിറ്റിൽ ദിൽജിത്തിന് ലഭിച്ച അവസരം ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിക്കാൻ കഴിയാതെ പോയതോടെ നിശ്ചിത സമയം 0-0 എന്ന നിലയിൽ അവസാനിച്ചു. തുടർന്ന് നടന്ന ഷൂട്ടൗട്ടിൽ കൊച്ചി ലക്ഷ്യം കണ്ടപ്പോൾ തൃശൂരിൻ്റെ ഹെൻറി ജൂനിയർ, മുഹമ്മദ് അഫ്സൽ എന്നിവർക്ക് പിഴച്ചു. മികച്ച സേവുകളിലൂടെ ജയം സമ്മാനിച്ച കൊച്ചിയുടെ ഗോൾകീപ്പർ ജൈമി ജോയിയാണ് മത്സരത്തിലെ താരം.
സമനിലയിൽ അവസാനിക്കുന്ന മത്സരങ്ങൾക്ക് ഈ സീസൺ മുതൽ പെനാൽറ്റി ഷൂട്ടൗട്ട് ഏർപ്പെടുത്തിയ നിയമപ്രകാരം വിജയികളായ കൊച്ചിക്ക് രണ്ട് പോയിൻ്റും തോറ്റ തൃശൂരിന് ഒരു പോയിൻ്റും ലഭിക്കും. ഇതോടെ രണ്ട് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് കൊച്ചിക്ക് അഞ്ച് പോയിൻ്റായി. ഉദ്ഘാടന മത്സരത്തിൽ കണ്ണൂർ വാരിയേഴ്സിനോട് പരാജയപ്പെട്ടിരുന്ന തൃശൂരിൻ്റെ തുടർച്ചയായ രണ്ടാം തോൽവിയാണിത്. ഒക്ടോബർ ഒൻപതിന് കണ്ണൂർ വാരിയേഴ്സുമായി കണ്ണൂരിലാണ് കൊച്ചിയുടെ അടുത്ത മത്സരം.
Also Read: ഇനി ഡോക്ടര് മെസി, ഇതിഹാസ താരത്തിന് സര്പ്രൈസ് സമ്മാനം