തുടര്തോല്വികള്ക്ക് വിരാമം: ഉശിരുകാണിച്ച് കൊച്ചി ഫോഴ്സ, കണ്ണൂരിനെ തകര്ത്തത് നാലുഗോളിന്
സൂപ്പർ ലീഗ് കേരള തകർപ്പൻ ജയവുമായി കൊച്ചി ഫോഴ്സ.
Published : November 24, 2025 at 9:32 AM IST
കണ്ണൂർ: സൂപ്പർ ലീഗ് കേരളയില് വിജയവഴിയില് തിരിച്ചെത്തി ഫോഴ്സ കൊച്ചി. തുടര്ച്ചയായ ഏഴ് തോൽവിക്കുശേഷം കൊച്ചിക്ക് ആശ്വാസജയം. എട്ടാം റൗണ്ടിലെ രണ്ടാം മത്സരത്തിൽ കണ്ണൂർ വാരിയേഴ്സ് എഫ്സിയെ അവരുടെ തട്ടകത്തില് ഒന്നിനെതിരെ നാല് ഗോളുകൾക്കാണ് കൊച്ചി വീഴ്ത്തിയത്.
മഴയിൽ കുതിർന്ന ജവാഹർ മുനിസിപ്പൽ സ്റ്റേഡിയം മൈതാനത്ത് മത്സരം കാണാനെത്തിയ നാട്ടുകാരെ തോൽവി ഞെട്ടിച്ചു. 9029 കാണികളായിരുന്നു മത്സരം കാണാനായി ഗ്യാലറിയിലെത്തിയത്. കൊച്ചിക്കായി നിജോ ഗിൽബെർട്ട് ഇരട്ടഗോളുമായി തിളങ്ങിയപ്പോള് സജീഷ്, അബിത്ത് എന്നിവർ ഓരോ ഗോള് വീതമടിച്ചു. മുഹമ്മദ് സിനാനാണ് കണ്ണൂരിനായി ആശ്വാസഗോള് കണ്ടെത്തിയത്. സെമി കാണാതെ നേരത്തെ തന്നെ പുറത്തായ കൊച്ചിക്ക് എട്ട് കളികളിൽ മൂന്ന് പോയിന്റ് മാത്രമാണുള്ളത്. ഇത്രയും കളികളിൽ 10 പോയിന്റുമായി കണ്ണൂർ അഞ്ചാം സ്ഥാനത്ത്.
സെമി ഫൈനൽ യോഗ്യതക്ക് കണ്ണൂരിന് ശേഷിക്കുന്ന രണ്ട് കളികൾ നിർണായകമാണ്. കളിയുടെ നാലാം മിനിറ്റിൽ കണ്ണൂരാണ് ആദ്യം ഗോൾ നേടിയത്. ഇടതു വിങിലൂടെ മുന്നേറി ക്യാപ്റ്റൻ അഡ്രിയാൻ സെർഡിനറോ ഉയർത്തി നൽകിയ പന്ത് എബിൻ ദാസ് പോസ്റ്റിലേക്ക് ലക്ഷ്യം വെച്ചു. കൊച്ചി ഗോളി ജയ്മി ജോയ് തടുത്തിട്ട പന്ത് മുഹമ്മദ് സിനാൻ ഗോളാക്കി മാറ്റുകയായിരുന്നു. പതിനഞ്ചാം മിനിറ്റിൽ പതിനാലാം സജീഷ് കൊച്ചിക്ക് സമനില നൽകി. നിജോ ഗിൽബെർട്ടിന്റെ കോർണർ കിക്കിന് തലവെച്ചായിരുന്നു സജീഷിന്റെ ഗോൾ പിറന്നത്.
കളി അരമണിക്കൂർ പിന്നീടും മുൻപ് കൊച്ചിയുടെ ഡച്ച് താരം റൊണാൾഡ് വാൻ കെസൽ പരിക്കേറ്റ് മടങ്ങി. പകരമെത്തിയത് ശ്രീരാജ്.പിന്നാലെ കണ്ണൂരിന്റെ കരീം സാമ്പ് നടത്തിയ രണ്ട് ഗോൾ ശ്രമങ്ങൾ ലക്ഷ്യം കാണാതെ പോയി. മുപ്പത്തിനാലാം മിനിറ്റിൽ കൊച്ചി ലീഡെടുത്തു. പകരക്കാരൻ ശ്രീരാജ് വലതു വിങിലൂടെ മുന്നേറി നൽകിയ പാസ് അജിൻ സെറ്റ് ചെയ്തു നൽകിയപ്പോൾ നിജോ ഗിൽബെർട്ട് ഗോളിക്ക് ഒരവസരവും നൽകാതെ പന്തിനെ പോസ്റ്റിലേക്ക് യാത്രയാക്കി.
രണ്ടാം പകുതി തുടങ്ങി മൂന്ന് മിനിറ്റിനകം കൊച്ചി വീണ്ടും ലീഡുയര്ത്തി. ഗിഫ്റ്റി ഗ്രേഷ്യസ് നൽകിയ പന്തുമായി കുതിച്ച നിജോ ഗിൽബെർട്ട് രണ്ട് പ്രതിരോധക്കാരെ വെട്ടിയൊഴിഞ്ഞ ശേഷം കർവിങ് ഷോട്ടിലൂടെ കണ്ണൂരിന്റെ പോസ്റ്റിൽ പന്തെത്തിച്ചു. ലവ്സാംബക്ക് പകരം സയ്യിദ് നിദാലിനെ കൊണ്ടുവന്ന കണ്ണൂർ ആക്രമണങ്ങൾ ശക്തമാക്കി. അറുപത്തിമൂന്നാം മിനിറ്റിൽ കൊച്ചിയുടെ ബോക്സിന് തൊട്ടു പുറത്തു നിന്ന് കണ്ണൂരിന് ഫ്രീകിക്ക് ലഭിച്ചു.
പിന്നാലെ നിക്കോളാസ് എടുത്ത കിക്ക് പോസ്റ്റിനെ തൊട്ടുരുമ്മി പുറത്തേക്ക് പോയി. പകരക്കാരനായി കളത്തിലെത്തിയ അബിത്ത് അറുപത്തിയാറാം മിനിറ്റിൽ സ്കോർ ചെയ്തതോടെ കൊച്ചിയുടെ ലീഡ് (1-4) ലേക്ക് ഉയർന്നു. ആദ്യ പാദത്തിൽ ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോൾ അഡ്രിയാൻ സെർഡിനറോ നേടിയ ഏക ഗോളിന് കണ്ണൂർ കൊച്ചിയെ തോൽപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇന്ന് (നവംബർ 24) എട്ടാം റൗണ്ടിലെ അവസാന മത്സരത്തിൽ കാലിക്കറ്റ് എഫ്സി, മലപ്പുറം എഫ്സിയെ നേരിടും. കോഴിക്കോട് ഇ എം എസ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ രാത്രി 7.30 ന് കിക്കോഫ്. മത്സരം സോണി ടെൻ 2, ഡി ഡി മലയാളം, സ്പോർട്സ്.കോമിലും (sports.com) എന്നിവയില് തൽസമയം കാണാം. യു എ ഇയിൽ ഇത്തിസാലാത്തിന്റെ ഇ വിഷൻ ചാനലിൽ (നമ്പർ 742) മത്സരം കാണാം.
