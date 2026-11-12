യുഎഫ്സി മുൻ ചാംപ്യനെ ഹോട്ടലില് വളഞ്ഞിട്ട് മർദ്ദിച്ചു, ചോരയൊലിപ്പിച്ച് താരം, ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത്
അബുദാബിയിലെ ഹോട്ടൽ ലോബിയിൽ യു.എഫ്.സി താരം മെറാബ് ഡ്വാലിഷ്വിലിക്ക് നേരെ ആക്രമണം; ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത്.
Published : November 12, 2026 at 3:28 PM IST
അബുദാബി: മുൻ യു.എഫ്.സി ബാന്റംവെയ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻ മെറാബ് ഡ്വാലിഷ്വിലിക്ക് നേരെ അബുദാബിയിലെ ഹോട്ടൽ ലോബിയിൽ വെച്ച് ആക്രമണം. പി.എഫ്.എൽ ലൈറ്റ്വെയ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻ ഉസ്മാന് നൂർമഗോമെദോവും സംഘവുമാണ് ഡ്വാലിഷ്വിലിയെ ആക്രമിച്ചത്. ഈ വാരാന്ത്യത്തിൽ യു.എ.ഇയിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന റിയൽ അമേരിക്കൻ ഫ്രീസ്റ്റൈൽ പോരാട്ടത്തിന് മുന്നോടിയായാണ് സംഭവം.
ഹോട്ടൽ ലോബിയിലുണ്ടായിരുന്ന ഡ്വാലിഷ്വിലിയെ ഉസ്മാന് നൂർമഗോമെദോവ് പിന്നിൽ നിന്നും വന്ന് ആക്രമിക്കുന്നതും തുടർന്നുണ്ടായ കൂട്ടത്തല്ലിന്റേയും ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പിടിച്ചുമാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ എണ്ണത്തിൽ കൂടുതലുണ്ടായിരുന്ന സംഘം ഡ്വാലിഷ്വിലിയെയും കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന യുവാവിനെയും ക്രൂരമായി മർദ്ദിക്കുകയായിരുന്നു.
Full footage of Merab Dvalishvili and Usman Nurmagomedov brawling just dropped DAAAAMN 🤯 (via @RedCorner_MMA) https://t.co/fQhGhUH6Ws— Happy Punch (@HappyPunch) November 11, 2026
'ഭീരുക്കളെപ്പോലെ പിന്നിൽ നിന്ന് ആക്രമിച്ചു'
മുഖത്ത് രക്തമൊലിക്കുന്ന നിലയിലുള്ള വീഡിയോ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഡ്വാലിഷ്വിലി സംഭവം വിവരിച്ചത്.
"താനും സുഹൃത്തും മാത്രമാണ് അബുദാബിയിലെത്തിയത്. ഉസ്മാനും ഉമറും ഉൾപ്പെടെ പതിനഞ്ചോളം വരുന്ന സംഘം പാമ്പുകളെപ്പോലെ പിന്നിൽ നിന്നും പതിയിരുന്ന് ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു. എണ്ണത്തിൽ ഇരുപതോളം പേരുണ്ടായിരുന്ന സംഘം, താഴെ വീണതിന് ശേഷവും ഞങ്ങളെ ചവിട്ടി. പോരാടാൻ ധൈര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നേർക്കുനേർ വരണം. ഇത് നിങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവമാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഞാൻ പൂർണ്ണ ആരോഗ്യവാനാണ്," ഡ്വാലിഷ്വിലി വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു. നൂർമഗോമെദോവിനെയും സംഘത്തെയും 'തികഞ്ഞ ഭീരുക്കൾ' എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച ജോർജിയൻ താരം ഇലിയ ടോപുരിയ, അക്രമികളിൽ ചിലരെ അബുദാബി പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതായും അവകാശപ്പെട്ടു.
ഉസ്മാനെ ന്യായീകരിച്ച് ഇസ്ലാം മഖാച്ചേവ്
തന്റെ സഹതാരമായ ഉസ്മാനെ പിന്തുണച്ച് രണ്ട് ഡിവിഷനുകളിലെ യു.എഫ്.സി ചാമ്പ്യനായ ഇസ്ലാം മഖാച്ചേവ് രംഗത്തെത്തി. ഈ വർഷം ജൂലൈയിൽ ജോർജിയയിൽ നടന്ന ആർ.എ.എഫ് ഇവന്റിനിടെ, സംസാരിക്കാനെത്തിയ ഒരു ദാഗസ്താനി ഗുസ്തി താരത്തെ യാതൊരു പ്രകോപനവുമില്ലാതെ ഡ്വാലിഷ്വിലി തല്ലിയതാണ് നിലവിലെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് തുടക്കമിട്ടതെന്ന് മഖാച്ചേവ് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ കുറിച്ചു.
"ഒരു അതിഥിയെ സ്വന്തം നാട്ടിൽ വെച്ച് മർദ്ദിക്കുകയും അയാളുടെ അമ്മയെ അധിക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്തതിലൂടെ മെറാബ് തന്നെയാണ് ഇതിന് തുടക്കമിട്ടത്. അന്ന് നിശബ്ദരായിരുന്നവർ ഇപ്പോൾ ഉസ്മാനെയും കൂട്ടരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത് എന്തിനാണ്?" മഖാച്ചേവ് ചോദിച്ചു.
🚨UPDATE: Merab Dvalishvili claims his 21-year-old wrestler friend fought both Usman and Umar Nurmagomedov during the altercation, and now wants to switch to MMA. “My young friend, he’s only a 21-year-old wrestler from Georgia, and he was with me. He fought both brothers, Usman and Umar. He said, ‘I’m moving to MMA if two guys can only do this to me.’ And then he also fought the other guys. Oh my God. Security was holding me, and they were kicking and punching us. What the heck? Life is good, guys. Everything is good. Everything is good.” Via @MerabDvalishvil— Red Corner MMA (@RedCorner_MMA) November 11, 2026
വൈരാഗ്യത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലം
2025 ആദ്യം നടന്ന യു.എഫ്.സി 311-ൽ ഉമർ നൂർമഗോമെദോവും മെറാബ് ഡ്വാലിഷ്വിലിയും തമ്മിൽ നടന്ന മത്സരത്തിന് ശേഷമാണ് ഇരുവിഭാഗങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ശത്രുത ആരംഭിച്ചത്. തുടർന്ന് ജൂലൈയിൽ ജോർജിയയിൽ വെച്ച് ഉമറിന്റെ സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരാളെ ഡ്വാലിഷ്വിലി മർദ്ദിച്ചതോടെ തർക്കം കൂടുതൽ രൂക്ഷമാവുകയായിരുന്നു.
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