'അഭിഷേകിന് കിട്ടുന്ന ആനുകൂല്യം സഞ്ജുവിന് കിട്ടുന്നില്ല? ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിലെ ഇരട്ടത്താപ്പിനെതിരെ ശ്രീകാന്ത്
ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ കളിക്കാർക്ക് രണ്ട് നീതിയോ? സഞ്ജുവിനെ പുറത്തിരുത്തി അഭിഷേകിന് അവസരം കൊടുക്കുന്നതിൽ കടുത്ത പക്ഷപാതമെന്ന് കൃഷ്ണമാചാരി ശ്രീകാന്ത്.
Published : July 27, 2026 at 3:19 PM IST
മുംബൈ: സിംബാബ്വെയ്ക്കെതിരായ ടി20 പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിൽ നിന്ന് മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസണെ പുറത്തിരുത്തിയതിനെതിരെ കടുത്ത പക്ഷപാതക്കുറ്റവുമായി മുൻ ബിസിസിഐ ചീഫ് സെലക്ടര് കൃഷണമാചാരി ശ്രീകാന്ത് രംഗത്ത്. ഈ വർഷം നടന്ന ടി20 ലോകകപ്പിൽ ഇന്ത്യയെ കിരീടത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതിൽ നിർണ്ണായക പങ്കുവഹിക്കുകയും ടൂർണമെന്റിലെ മികച്ച താരമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുകയും ചെയ്ത സഞ്ജുവിനോട് ടീം മാനേജ്മെന്റ് കാണിക്കുന്നത് വ്യക്തമായ വിവേചനമാണെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
സഞ്ജുവിന് മാത്രം എന്തുകൊണ്ട് അവഗണന?
തന്റെ ഔദ്യോഗിക യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെയായിരുന്നു ശ്രീകാന്ത് തുറന്നടിച്ചത്. യുവ ഓപ്പണർ അഭിഷേക് ശർമ്മയ്ക്ക് ഫോം ഔട്ടായിട്ടും ടീമിൽ തുടർച്ചയായി അവസരങ്ങൾ നൽകി പിന്തുണയ്ക്കുമ്പോൾ, ലോകകപ്പ് ഹീറോയായ സഞ്ജുവിനെ മാത്രം എന്തിനാണ് മാറ്റിനിർത്തുന്നത് എന്ന് അദ്ദേഹം ചോദ്യം ചെയ്തു.
'സഞ്ജു സാംസൺ ഈ കഴിഞ്ഞ ടി20 ലോകകപ്പിലെ ഏറ്റവും മൂല്യമേറിയ താരമായിരുന്നു. എന്നിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കൃത്യമായ അവസരങ്ങൾ നൽകാത്തത്? അതേസമയം അഭിഷേകിനു ടീം മാനേജ്മെന്റ് വലിയ പിന്തുണയും നീണ്ട അവസരങ്ങളും നൽകുന്നുണ്ട്. ഇതൊരു ന്യായമായ ചോദ്യമാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു കളിക്കാരന് മാത്രം എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങളും നൽകുകയും, മറ്റൊരാളോട് പൂർണ്ണ വിവേചനം കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്?" ശ്രീകാന്ത് ചോദിച്ചു.
'ക്രീസിൽ അല്പം കൂടി സമയം ചെലവഴിക്കണം'
സഞ്ജു തന്റെ ബാറ്റിംഗ് ശൈലിയിൽ വരുത്തേണ്ട ചില മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. ക്രീസിലെത്തിയ ഉടൻ വലിയ ഷോട്ടുകൾക്ക് മുതിരാതെ, തുടക്കത്തിൽ അല്പം സമയം ചെലവഴിക്കാൻ സഞ്ജു തയ്യാറാകണമെന്ന് അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശിച്ചു.
"സഞ്ജു റൺസ് കണ്ടെത്താൻ മറ്റൊരു വഴി കൂടി നോക്കണം. ക്രീസിലെത്തി ആദ്യത്തെ കുറച്ചു പന്തുകളിൽ അനാവശ്യ സമ്മർദ്ദം ഒഴിവാക്കി ശാന്തനായി കളിക്കുക എന്നതാണ് അത്. തുടക്കത്തിൽ വിക്കറ്റ് കളയാതെ കളിച്ച് പിന്നീട് സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റ് ഉയർത്താൻ സഞ്ജുവിന് എളുപ്പം സാധിക്കും. തുടക്കത്തിൽ 100 സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റിൽ കുറച്ചു സമയം കളിച്ച് വിക്കറ്റ് നിലനിർത്തിയാൽ, പിന്നീട് അത് ഒറ്റയടിക്ക് 200 ലേക്ക് ഉയർത്താൻ കഴിവുള്ള താരമാണ് സഞ്ജു. അതുകൊണ്ട് ദൃതിപ്പെട്ട് വിക്കറ്റ് എറിഞ്ഞുടയ്ക്കരുത്," ശ്രീകാന്ത് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
റെക്കോർഡുകൾ തകർത്ത ലോകകപ്പ് തിരിച്ചുവരവ്
ലോകകപ്പിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച തിരിച്ചുവരവുകളിലൊന്നാണ് സഞ്ജു നടത്തിയത്. തുടക്കത്തിൽ മോശം ഫോമിനെ തുടർന്ന് പ്ലെയിങ് ഇലവനിൽ നിന്ന് പുറത്തായിരുന്നെങ്കിലും, ശക്തമായ തിരിച്ചുവരവിലൂടെ ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന റൺവേട്ടക്കാരനാകാൻ സഞ്ജുവിന് കഴിഞ്ഞു. ടൂർണമെന്റില് മൊത്തത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റൺസ് നേടിയ മൂന്നാമത്തെ താരവും സഞ്ജുവായിരുന്നു.
വെറും 5 ഇന്നിങ്സുകളിൽ നിന്ന് 80.25 എന്ന അവിശ്വസനീയമായ ബാറ്റിംഗ് ശരാശരിയിലും 199.37 എന്ന സ്ഫോടനാത്മകമായ സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റിലും 321 റൺസാണ് സഞ്ജു അടിച്ചുകൂട്ടിയത്. ഇതിന് പുറമെ 24 സിക്സറുകൾ പറത്തി, ഒരു ടി20 ലോകകപ്പ് പതിപ്പിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിക്സറുകൾ നേടുന്ന ബാറ്റര് എന്ന പുതിയ ലോകറെക്കോർഡും മലയാളി താരം സ്വന്തം പേരിൽ കുറിച്ചിരുന്നു. ഇത്രയും മികച്ച ഫോമിലുള്ള സഞ്ജുവിനെ സിംബാബ്വെ പരമ്പരയിൽ നിന്ന് ഒഴുവാക്കിയത് വലിയ ചർച്ചകൾക്കാണ് വഴിതുറന്നിരിക്കുന്നത്.
Also Read: നീന്തൽക്കുളത്തിൽ സജൻ പ്രകാശും ട്രാക്കിൽ ഇന്ത്യൻ പടയും! ഗ്ലാസ്ഗോയിൽ ഇന്ന് ലക്ഷ്യം 11 മെഡലുകൾ